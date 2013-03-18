Rikomagic'ten dört çekirdekli ve Android 4.2'li mini bilgisayar: MK802 IV

MK802 IV modeli gün yüzüne çıktı. Android TV Stickolarak tanımlanan ve HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonlara bağlanan mini bilgisayarlarda dört çekirdekli alternatifler hızla artıyor. Unuiga U28 ve Tronsmart T428 'in ardından Rikomagic'inmodeli gün yüzüne çıktı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.2 ''Jelly Bean'' sürümüyle çalışan MK802 IV'e, dört çekirdekli Rockchip RK3188 platformu hayat veriyor. 28 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan bu platform, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik işlem birimine sahip.



2 GB DDR3 RAM'e ve 8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen mini bilgisayar, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, Bluetooth'u, microUSB portunu ve USB 2.0 portunu bünyesinde barındırıyor.

Nisan ayının ortalarına doğru satışa sunulması planlanan MK802 IV'ün fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. Öte yandan fiyatın 100$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.rikomagic.com/en/news/shownews_id_22_nid_5.html