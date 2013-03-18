Rikomagic'ten dört çekirdekli ve Android 4.2'li mini bilgisayar: MK802 IV

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Android TV Stickolarak tanımlanan ve HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonlara bağlanan mini bilgisayarlarda dört çekirdekli alternatifler hızla artıyor. Unuiga U28 ve Tronsmart T428'in ardından Rikomagic'in MK802 IV modeli gün yüzüne çıktı.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.2 ''Jelly Bean'' sürümüyle çalışan MK802 IV'e, dört çekirdekli Rockchip RK3188 platformu hayat veriyor. 28 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan bu platform, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik işlem birimine sahip.
2 GB DDR3 RAM'e ve 8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen mini bilgisayar, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, Bluetooth'u, microUSB portunu ve USB 2.0 portunu bünyesinde barındırıyor.
Nisan ayının ortalarına doğru satışa sunulması planlanan MK802 IV'ün fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. Öte yandan fiyatın 100$ civarında olacağı tahmin ediliyor.
http://www.rikomagic.com/en/news/shownews_id_22_nid_5.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arm cihazlarda video çözme işini GPU değil, VPU yapar. 1080p dekoder gibi düşünün. Mali400 ile alakası yok yani. SoC u üreten firma hangi VPU dekoderini koyduysa, o kadar yetenekli olur. Allwinner A10 / A31 de mesela çok sağlam VPU var CedarX isimli. RockChiptekide fena değil, uygun kernel ve firmware ile 30-40 Mbit videolar hafif frame düşmesiyle oynatabiliyor. 20Mbit filmleri oynatır oynatmasına, ancak ses 2.0 stereo olduktan sonra naber? :)
Örnek olarak: Rockchip RK3188'in üretim maliyetinin birim başına 15$ olduğunu varsayalım. Demek ki, bu ürünün AZAMİ 35, hadi bilemedin 40$ olması gerekir.
Çin malı üst model işlemciler 20$ a satılır. Buna hdmi port, usb, şarj aleti, kablo, çakma wifi anteni, dahili microsd yada emmc hafıza, baskı devre, SDK dan rom üretecek mühendisin maaşı, vergi levhası kira vs eklenince fiyat 60$ ları geçer. Üstüne fabrikanın karı, dağıtıcı / satıcı nın karı, free shipping bedeli olan 5-7$ da eklenince 100$ oluyor işte. Hesap ortada.
Şu kadarcık cihaz hiç bir işi tam anlamıyla yapamıyor, endüstriyel kullanıma uygun değil, 7 yıl bozulmadan çalışması ise hiç mümkün değil. Siz aynı mantıkla, Arabalarda bulunan "Beyin" dedikleri elektronik enjeksiyon sisteminide bu sticklerle değiştirin o zaman? Nede olsa çok çekirdek çok ghz herşeyden önemli değil mi?
Android TV olayı daha oturmadı bile, Tablet sürüm Android den TV stick yaptı çinliler olay oldu. Olay olan fiyatının ucuz olması, yoksa yapabildikleri değil. Bir kere 5.1 ses çıkışı hala yok, bütün ses 2.0 stereo ya çevrilerek iletiliyor. Ayrıca bu stickler tam anlamıyla stabil değil. Android zaten stabil değil, tv dediğin uzanırsın kanepeye kumanda ile her işini görürsün. Öyle kendiliğinden çöken TV yi kim ne yapsın?
Smart TV de herşey menülerde akıcı olarak gezmek değil. Uygulamanı aç kullan, videonu izle. Bunları tam olarak yapıyor mu? Yapıyor. Daha fazlasını istiyorsan paraya kıyıp HTPC alacaksın.
Firma tarafından fiyat bilgisi verilmemiş. Hemcinslerine bakılarak tahmini bir fiyat söylenmiş hocam alkollülüsün her halde ne okuduğunu anlamıyorsun.
Alet güzelmiş.
Rikomagic, MK802 IV'ün fiyatıyla ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Ancak benzeri ürünlerin fiyat seviyesi göz önüne alınarak fiyatın 100$ civarında olacağına dair tahmin yürütülmüş. Cümlenin neresi saçmaymış?
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