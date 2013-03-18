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Rikomagic'ten dört çekirdekli ve Android 4.2'li mini bilgisayar: MK802 IV

6 yıl (Son Güncelleme: 4 ay)
3,9b
1
23
Medya Oynatıcılar
knight
Haber Editörü
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Rikomagic'ten dört çekirdekli ve Android 4.2'li mini bilgisayar: MK802 IV
 
Android TV Stickolarak tanımlanan ve HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonlara bağlanan mini bilgisayarlarda dört çekirdekli alternatifler hızla artıyor. Unuiga U28 ve  Tronsmart T428'in ardından Rikomagic'in MK802 IV modeli gün yüzüne çıktı.
 
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.2 ''Jelly Bean'' sürümüyle çalışan MK802 IV'e, dört çekirdekli Rockchip RK3188 platformu hayat veriyor. 28 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan bu platform, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik işlem birimine sahip.
 
2 GB DDR3 RAM'e ve 8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen mini bilgisayar, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, Bluetooth'u, microUSB portunu ve USB 2.0 portunu bünyesinde barındırıyor.
 
Nisan ayının ortalarına doğru satışa sunulması planlanan MK802 IV'ün fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. Öte yandan fiyatın 100$ civarında olacağı tahmin ediliyor.
 
Rikomagic'ten dört çekirdekli ve Android 4.2'li mini bilgisayar: MK802 IV

http://www.rikomagic.com/en/news/shownews_id_22_nid_5.html Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
Koca Tvlerin içine şu kadrcık cihaz takamıyorlar.. Tvlerin menüleri kasım kasım açılırken uygulamaları uygulamaya benzemez ve kasım kasım açılmaya çalışırken şu kadarcık ürünün yaptıklaırını görünce adamlar bu koca TVlerin içlerine daha ne koyuyorlar diye sormadan edemiyorum.. en basitinden bir es8000in içine koy bari.. androidli bir TV yap menüleri yağ gibi kayan bir arayüzü olsun.. dünya kadar para veriyorsunuz şu kadarcık cihazın yapabildiğini yapamıyor...
Koca Tvlerin içine şu kadrcık cihaz takamıyorlar.. Tvlerin menüleri kasım kasım açılırken uygulamaları uygulamaya benzemez ve kasım kasım açılmaya çalışırken şu...
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goozdemir 6 yıl
Bu cihazlardan bir tane de ben aldim iptv ozelligi varmis nedir ne degildir bilmiyorum deneme sansim olmadi nasil calistigi hakkinda bilgisi olan varmi?
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FreeRun 6 yıl
bu cihazdaki Mali-400M 1080p cıkışta 20mbps üstü filmlerde takılma yaparmı acaba, 720p de yapmıyorda 1080p alınca cıkışı filmlerde belli kalitenin üstünde performans düşüyor, acaba bu cihazdaki mali-400 de böyle bir sorun varmıdır.
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muratai 6 yıl FreeRun
FreeRun
bu cihazdaki Mali-400M 1080p cıkışta 20mbps üstü filmlerde takılma yaparmı acaba, 720p de yapmıyorda 1080p alınca cıkışı filmlerde belli kalitenin üstünde performans düşüyor, acaba bu cihazdaki mali-400 de böyle bir sorun varmıdır.

Arm cihazlarda video çözme işini GPU değil, VPU yapar. 1080p dekoder gibi düşünün. Mali400 ile alakası yok yani. SoC u üreten firma hangi VPU dekoderini koyduysa, o kadar yetenekli olur. Allwinner A10 / A31 de mesela çok sağlam VPU var CedarX isimli. RockChiptekide fena değil, uygun kernel ve firmware ile 30-40 Mbit videolar hafif frame düşmesiyle oynatabiliyor. 20Mbit filmleri oynatır oynatmasına, ancak ses 2.0 stereo olduktan sonra naber? :)
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V4LKyR 6 yıl
CPU yongasının maliyetinin AZAMİ 20$ üstü eder. Etmesi gerekir. Daha da fazla etmez bu.
Örnek olarak: Rockchip RK3188'in üretim maliyetinin birim başına 15$ olduğunu varsayalım. Demek ki, bu ürünün AZAMİ 35, hadi bilemedin 40$ olması gerekir.
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muratai 6 yıl V4LKyR
V4LKyR
CPU yongasının maliyetinin AZAMİ 20$ üstü eder. Etmesi gerekir. Daha da fazla etmez bu.
Örnek olarak: Rockchip RK3188'in üretim maliyetinin birim başına 15$ olduğunu varsayalım. Demek ki, bu ürünün AZAMİ 35, hadi bilemedin 40$ olması gerekir.

Çin malı üst model işlemciler 20$ a satılır. Buna hdmi port, usb, şarj aleti, kablo, çakma wifi anteni, dahili microsd yada emmc hafıza, baskı devre, SDK dan rom üretecek mühendisin maaşı, vergi levhası kira vs eklenince fiyat 60$ ları geçer. Üstüne fabrikanın karı, dağıtıcı / satıcı nın karı, free shipping bedeli olan 5-7$ da eklenince 100$ oluyor işte. Hesap ortada.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Rekabet iyidir.
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fleischman 6 yıl
Goruntu yongasi mali olmasaydi tam alinasi bir cihaz su an mk802III kullaniyorum NEXUS 7 kadar net ve akici grafik veremiyor ama dev ekranda shadowgun keyfide baska tabi...
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Batuist 6 yıl en beğenilen
Koca Tvlerin içine şu kadrcık cihaz takamıyorlar.. Tvlerin menüleri kasım kasım açılırken uygulamaları uygulamaya benzemez ve kasım kasım açılmaya çalışırken şu kadarcık ürünün yaptıklaırını görünce adamlar bu koca TVlerin içlerine daha ne koyuyorlar diye sormadan edemiyorum.. en basitinden bir es8000in içine koy bari.. androidli bir TV yap menüleri yağ gibi kayan bir arayüzü olsun.. dünya kadar para veriyorsunuz şu kadarcık cihazın yapabildiğini yapamıyor...
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muratai 6 yıl Batuist
Batuist
Koca Tvlerin içine şu kadrcık cihaz takamıyorlar.. Tvlerin menüleri kasım kasım açılırken uygulamaları uygulamaya benzemez ve kasım kasım açılmaya çalışırken şu kadarcık ürünün yaptıklaırını görünce adamlar bu koca TVlerin içlerine daha ne koyuyorlar diye sormadan edemiyorum.. en basitinden bir es8000in içine koy bari.. androidli bir TV yap menüleri yağ gibi kayan bir arayüzü olsun.. dünya kadar para veriyorsunuz şu kadarcık cihazın yapabildiğini yapamıyor...

Şu kadarcık cihaz hiç bir işi tam anlamıyla yapamıyor, endüstriyel kullanıma uygun değil, 7 yıl bozulmadan çalışması ise hiç mümkün değil. Siz aynı mantıkla, Arabalarda bulunan "Beyin" dedikleri elektronik enjeksiyon sisteminide bu sticklerle değiştirin o zaman? Nede olsa çok çekirdek çok ghz herşeyden önemli değil mi?

Android TV olayı daha oturmadı bile, Tablet sürüm Android den TV stick yaptı çinliler olay oldu. Olay olan fiyatının ucuz olması, yoksa yapabildikleri değil. Bir kere 5.1 ses çıkışı hala yok, bütün ses 2.0 stereo ya çevrilerek iletiliyor. Ayrıca bu stickler tam anlamıyla stabil değil. Android zaten stabil değil, tv dediğin uzanırsın kanepeye kumanda ile her işini görürsün. Öyle kendiliğinden çöken TV yi kim ne yapsın?

Smart TV de herşey menülerde akıcı olarak gezmek değil. Uygulamanı aç kullan, videonu izle. Bunları tam olarak yapıyor mu? Yapıyor. Daha fazlasını istiyorsan paraya kıyıp HTPC alacaksın.
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armanatilgan 6 yıl
DraGonS
fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. Öte yandan fiyatın 100$ civarında olacağı tahmin ediliyor. bu ne saçma cümle öyle.Alet güzelmiş.

Firma tarafından fiyat bilgisi verilmemiş. Hemcinslerine bakılarak tahmini bir fiyat söylenmiş hocam alkollülüsün her halde ne okuduğunu anlamıyorsun.
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DraGonS 6 yıl
Prd. beyler yanlış anlamışım ben cümleyi. Akşam akşam yorgun olunca okuduğunu anlamıyor insan.
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demo22 6 yıl
Oyunlar ne ile kontrol edilecek ?
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DraGonS 6 yıl
"fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. Öte yandan fiyatın 100$ civarında olacağı tahmin ediliyor." bu ne saçma cümle öyle.
Alet güzelmiş.
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..Knight.. 6 yıl DraGonS
DraGonS

"fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. Öte yandan fiyatın 100$ civarında olacağı tahmin ediliyor." bu ne saçma cümle öyle.

Alet güzelmiş.

Rikomagic, MK802 IV'ün fiyatıyla ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Ancak benzeri ürünlerin fiyat seviyesi göz önüne alınarak fiyatın 100$ civarında olacağına dair tahmin yürütülmüş. Cümlenin neresi saçmaymış?
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