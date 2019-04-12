RoCycle geri dönüşüm robotu kağıt ve plastiği dokunarak ayırt edebiliyor

İşçiler için geri dönüşüm tesislerinde materyalleri birbirinden ayırmak oldukça can sıkıcı. Malzemelerin ele zarar verebilecek yapısını bir yana bırakırsak iş dahilindeki monotonluk, insanların yerini robotlara bırakacağı bir kategorinin daha kapılarını açıyor.

MIT CSAIL, (Massachusetts Institute of Technology Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) ya da dilimizdeki karşılığıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, konuyla ilgili harekete geçerek robotlarda “dokunma” duyusuna sahip robot kolu geliştirdi. RoCycle adı verilen robot kol, bir gerilme sensörü ile objenin boyutunu tespit ederken iki basınç sensörü verilerini de işleyerek objenin ne kadar yumuşak olduğunu ayırt ediyor. RoCycle eğer obje kağıt gibi kolayca ezilebiliyorsa bunu ilgili bölüme, plastik gibi daha sert bir tepki veriyorsa plastik bölümüne, iletkense de metallerin olduğu bölüme yerleştiriyor. , (Massachusetts Institute of Technology Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) ya da dilimizdeki karşılığıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, konuyla ilgili harekete geçerek robotlarda “dokunma” duyusuna sahip robot kolu geliştirdi.adı verilen robot kol, bir gerilme sensörü ile objenin boyutunu tespit ederken iki basınç sensörü verilerini de işleyerek objenin ne kadar yumuşak olduğunu ayırt ediyor. RoCycle eğer obje kağıt gibi kolayca ezilebiliyorsa bunu ilgili bölüme, plastik gibi daha sert bir tepki veriyorsa plastik bölümüne, iletkense de metallerin olduğu bölüme yerleştiriyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TdzbDoEh44U

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Geri dönüşüm tesislerinde devrim yapıp herkesi hemen işinden etmeyecek RoCycle,sahip. Tesis şartlarında olduğu gibi bir bant üzerinde hareket eden cisimler söz konusu olduğunda ise. Bunun dışında, gerçek hayatta sıkça karşılaşılan bir durum olan materyallerin birbiri içine konulması, robot kolun doğru karar vermesini engelleyen faktörlerden sadece birisi. Örneğin karton kutu içinde duran metal içecek kutuları, RoCycle gözünde muhtemelen sadece karton kutudur. Araştırmacılar bu ve daha fazla karmaşıklıktan ötürü RoCycle’ı sadece başlangıç olarak görüyor. Endüstride tam anlamıyla kullanılabilir hâle gelecek versiyonda hem dokunma hem de kameralardan gelen görme verisi aynı anda çalışarak en doğru kararı vermeyi hedefleyecektir.