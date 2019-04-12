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RoCycle geri dönüşüm robotu kağıt ve plastiği dokunarak ayırt edebiliyor

MIT CSAIL tarafından geliştirilen RoCycle, geri dönüşüm tesislerinde insanların tehlikeli ve monoton işler yapmasını engellemek adına dokunma duyusunu taklit ediyor.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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İşçiler için geri dönüşüm tesislerinde materyalleri birbirinden ayırmak oldukça can sıkıcı. Malzemelerin ele zarar verebilecek yapısını bir yana bırakırsak iş dahilindeki monotonluk, insanların yerini robotlara bırakacağı bir kategorinin daha kapılarını açıyor.
MIT CSAIL, (Massachusetts Institute of Technology Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) ya da dilimizdeki karşılığıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, konuyla ilgili harekete geçerek robotlarda “dokunma” duyusuna sahip robot kolu geliştirdi. RoCycle adı verilen robot kol, bir gerilme sensörü ile objenin boyutunu tespit ederken iki basınç sensörü verilerini de işleyerek objenin ne kadar yumuşak olduğunu ayırt ediyor. RoCycle eğer obje kağıt gibi kolayca ezilebiliyorsa bunu ilgili bölüme, plastik gibi daha sert bir tepki veriyorsa plastik bölümüne, iletkense de metallerin olduğu bölüme yerleştiriyor.
Geri dönüşüm tesislerinde devrim yapıp herkesi hemen işinden etmeyecek RoCycle, durağan cisimlerde %85 doğruluğa sahip. Tesis şartlarında olduğu gibi bir bant üzerinde hareket eden cisimler söz konusu olduğunda ise doğruluk %63’e iniyor. Bunun dışında, gerçek hayatta sıkça karşılaşılan bir durum olan materyallerin birbiri içine konulması, robot kolun doğru karar vermesini engelleyen faktörlerden sadece birisi. Örneğin karton kutu içinde duran metal içecek kutuları, RoCycle gözünde muhtemelen sadece karton kutudur. Araştırmacılar bu ve daha fazla karmaşıklıktan ötürü RoCycle’ı sadece başlangıç olarak görüyor. Endüstride tam anlamıyla kullanılabilir hâle gelecek versiyonda hem dokunma hem de kameralardan gelen görme verisi aynı anda çalışarak en doğru kararı vermeyi hedefleyecektir.

https://www.youtube.com/watch?v=TdzbDoEh44U Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 ay
Geri dönüştürmeyi öğrenemeyen "insan"ların kullandığı ambalaj atıklarını geri dönüşüm yapabilecek robot geliştirilmiş... Bu robota endüstriyel iş alanı hariç gerek bile kalmayabilirdi.
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The.Mafia 1 ay
İnsan gücünün yerini robotlar alacak yakında keşke sadece insan için tehlikeli olan işlerde kullanılsa
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