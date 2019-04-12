RoCycle geri dönüşüm robotu kağıt ve plastiği dokunarak ayırt edebiliyor

Teknoloji Editörü
İşçiler için geri dönüşüm tesislerinde materyalleri birbirinden ayırmak oldukça can sıkıcı. Malzemelerin ele zarar verebilecek yapısını bir yana bırakırsak iş dahilindeki monotonluk, insanların yerini robotlara bırakacağı bir kategorinin daha kapılarını açıyor.
MIT CSAIL, (Massachusetts Institute of Technology Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) ya da dilimizdeki karşılığıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, konuyla ilgili harekete geçerek robotlarda “dokunma” duyusuna sahip robot kolu geliştirdi. RoCycle adı verilen robot kol, bir gerilme sensörü ile objenin boyutunu tespit ederken iki basınç sensörü verilerini de işleyerek objenin ne kadar yumuşak olduğunu ayırt ediyor. RoCycle eğer obje kağıt gibi kolayca ezilebiliyorsa bunu ilgili bölüme, plastik gibi daha sert bir tepki veriyorsa plastik bölümüne, iletkense de metallerin olduğu bölüme yerleştiriyor.
https://www.youtube.com/watch?v=TdzbDoEh44U Yorum Yaz Paylaş Tweetle