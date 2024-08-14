Apple'ın bir sonraki büyük projesi, iPad bağlı robot bir kol olabilir

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, aşağı yukarı hareket eden, 360 derece dönebilen ve iPad tarzı ekrana sahip robotik bir kol üzerine çalışıyor. Şirketin birkaç yüz kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Gurman, bu masaüstü cihazın, insanların akıllı evlerini kontrol etmesine, görüntülü konferanslara katılmasına, ev güvenliğini izlemesine ve daha birçok işleve sahip olacağını belirtiyor.

2026 veya 2027'de piyasaya çıkabilir

Gurman, daha önce birkaç kez Apple'ın ev robotları üzerinde çalıştığını ifade etmişti. Şimdi ise projenin Apple'ın teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch'in yönetiminde ilerlediğini söylüyor. Ek olarak, yeni cihazın 2026 veya 2027 tarihlerinde piyasaya sürülebileceğini ve 1000 dolar fiyata sahip olabileceğini belirtiyor.

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Cihazın, Siri veya Apple Intelligence içindeki "bana bak" gibi komutlara yanıt verebileceği ve görüntülü bir görüşme sırasında ekranı kullanıcıya doğru çevirebileceği bildiriliyor. Bloomberg'e göre Apple şu anda iPadOS'un özelleştirilmiş bir sürümünü çalıştıran modelleri test ediyor.

Böylelikle Apple, söylentilere konu olan otomobil projesinin iptal edilmesi ve bu yılın başlarında Vision Pro'nun piyasaya sürülmesinden sonraki ilk büyük projesiyle gündeme geliyor. Daha önce Samsung, ev asistanı olarak hizmet eden yapay zeka destekli Ballie isimli bir robot duyurmuştu. Amazon'un da Astro isimli benzer bir robotu bulunuyor.

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