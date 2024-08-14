Apple'ın bir sonraki büyük projesi, iPad bağlı robot bir kol olabilir

Gurman, bu masaüstü cihazın, insanların akıllı evlerini kontrol etmesine, görüntülü konferanslara katılmasına, ev güvenliğini izlemesine ve daha birçok işleve sahip olacağını belirtiyor.
2026 veya 2027'de piyasaya çıkabilir
Gurman, daha önce birkaç kez Apple'ın ev robotları üzerinde çalıştığını ifade etmişti. Şimdi ise projenin Apple'ın teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch'in yönetiminde ilerlediğini söylüyor. Ek olarak, yeni cihazın 2026 veya 2027 tarihlerinde piyasaya sürülebileceğini ve 1000 dolar fiyata sahip olabileceğini belirtiyor.
Cihazın, Siri veya Apple Intelligence içindeki "bana bak" gibi komutlara yanıt verebileceği ve görüntülü bir görüşme sırasında ekranı kullanıcıya doğru çevirebileceği bildiriliyor. Bloomberg'e göre Apple şu anda iPadOS'un özelleştirilmiş bir sürümünü çalıştıran modelleri test ediyor.
Böylelikle Apple, söylentilere konu olan otomobil projesinin iptal edilmesi ve bu yılın başlarında Vision Pro'nun piyasaya sürülmesinden sonraki ilk büyük projesiyle gündeme geliyor. Daha önce Samsung, ev asistanı olarak hizmet eden yapay zeka destekli Ballie isimli bir robot duyurmuştu. Amazon'un da Astro isimli benzer bir robotu bulunuyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/8/14/24220475/apple-next-big-project-tabletop-robot-ipad https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-14/apple-pushes-ahead-with-tabletop-home-device-in-shift-to-robotics Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.