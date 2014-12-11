Robo-Kumaş Giyilebilir teknolojiye yeni soluk getirecek





Araştırmacılar giyilebilir teknoloji ve yumuşak robotlar için ses getirecek bir kumaş geliştirdi.Bu kumaş hem esnek hem de üzerinde sensörler bulundurabiliyor.

Giyilebilir teknoloji ve esnek robotlar için geliştirilen diğer malzemeler ya harekete geçirmeye ya da gömülü sensörlere izin veriyorken Purdue mühendisleri geliştirdikleri malzeme, her ikisine de olanak tanıyor. Bu gelişmenin başındaki isim ise Purdue Üniversitesi Mekanik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Rebecca Kramer.

Bu madde esnek polimerden yapılmış ve şekil hafızası olan lifli yapısı sayesinden ısıtıldığında sarmal hale dönüyor ve bu sayede dokunun kaybolmasına sebep oluyor. Rebecca Kramer ve takımı kumaş içindeki çalıştırıcıları ve sensörleri entegre etmek için, standart dikiş yöntemini kullandı. Kramer'a göre, mevcut tekstil üretimi altyapısına entegre etmek gayet uygundu.

Kumaşın bir diğer avantajı ise elektronik elemanlar entegre edildiği zaman sert bileşenlerden yoksun olması. Doktora öğrencisi olan Michelle Yuen, verdiği demeçte "Mevcut giyim içine bu teknolojiyi entegre ederek, kullanıcının doğal hareketleri ve hisleri sert bileşenler içeren diğer giyilebilir sistemlerden çok daha özgür olacak." dedi.

Kumaş için potansiyel uygulamalardan biri de yumuşak robotların, sensörler sayesinden hissedebilmeleri ve esnek robot kıyafetlerini giyen insanların daha fazla güç ve dayanaklılık kazanması. Bu kumaşı aynı zamanda uzay teknolojilerinde kullanmak ta mümkün. Astronot kıyafetlerine entegre edilerek astronotlar üzerindeki ivme etkisini ortadan kaldırması mümkün veya bu kumaşla çok hafif robotlar yapılarak uzayda yeni keşiflere çıkmak olası.

Araştırmacılara göre yumuşak bir robot oluşturmak için kumaşın etrafı köpük ve şişirilmiş balonlarla sarılabilir. Kumaşın sadece bir doğrultuda hareketi robotu bükerken, çok farklı doğrultulardaki hareketi robotu sıkıştırmasına neden olur. Bu tür robotlar oluşturmak için bu kumaş sistem üzerinde ki tüm fonksiyonel elementlerin tek bir yüzeyde olması konusunda avantaj sağlar.Sağlam ve hafif olması ve taşınabilirliğinin kolaylığı uzay teknolojileri için büyük avantajdır.

Rebecca Kramer' e göre bu teknoloji sayesinde üst düzey özelliklere sahip robotları üretmek çok daha kısa zaman alacak ve herhangi bir nesne bile bu kumaş sayesinde robot olabilecek.