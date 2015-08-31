Robot hareketlerini optimize ederek enerji tasarrufu sağlayan yeni bir algoritma geliştirildi

Bir süredir gelişen robot teknolojilerini ve üretimi devralma süreçlerini konuşuyoruz, ancak bu konuda yaşanan diğer gelişmelerde artık durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Robot işçiler maliyet azaltma, hızlı üretim gibi bir çok konuda avantaj sağlayabiliyor. Ancak onları bizden ayıran önemli özelliklerden birisi de enerji verimliliği gibi konularda sürekli geliştirilebilir olmaları.

Araştırmacılar ise bu konu üzerinde yoğunlaşarak yeni bir algoritma geliştirdi. Yeni teknolojiye göre robotların ani hareketler yapması engellenirken çalışma sırasında hareket geçişlerini daha akıcı yapması sağlanıyor. Yeni algoritmanın enerji verimliliği ise %40 gibi yüksek seviyelerde.

Eski ve yeni algoritma karşılaştırıldığında iş süresinin de kayda değer ölçüde değişmediğini görüyoruz. Bu da teknolojinin hızlı bir şekilde yaygınlaşabileceğini gösteriyor. İlerleyen yıllarda enerji verimliliği ve performans iyileştirmeleriyle birlikte robotların ne seviyeye geleceği merak konusu.