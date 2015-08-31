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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Robot hareketlerini optimize ederek enerji tasarrufu sağlayan yeni bir algoritma geliştirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Robot hareketlerini optimize ederek enerji tasarrufu sağlayan yeni bir algoritma geliştirildi
 
Bir süredir gelişen robot teknolojilerini ve üretimi devralma süreçlerini konuşuyoruz, ancak bu konuda yaşanan diğer gelişmelerde artık durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Robot işçiler maliyet azaltma, hızlı üretim gibi bir çok konuda avantaj sağlayabiliyor. Ancak onları bizden ayıran önemli özelliklerden birisi de enerji verimliliği gibi konularda sürekli geliştirilebilir olmaları.
Araştırmacılar ise bu konu üzerinde yoğunlaşarak yeni bir algoritma geliştirdi. Yeni teknolojiye göre robotların ani hareketler yapması engellenirken çalışma sırasında hareket geçişlerini daha akıcı yapması sağlanıyor. Yeni algoritmanın enerji verimliliği ise %40 gibi yüksek seviyelerde.
Eski ve yeni algoritma karşılaştırıldığında iş süresinin de kayda değer ölçüde değişmediğini görüyoruz. Bu da teknolojinin hızlı bir şekilde yaygınlaşabileceğini gösteriyor. İlerleyen yıllarda enerji verimliliği ve performans iyileştirmeleriyle birlikte robotların ne seviyeye geleceği merak konusu.

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kadirirdem 4 yıl en beğenilen
robot teknolojileri gelişiyor hata oranları'da azalıyor yakında fabrikalarda insana gerek kalmayacak....
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pleksiglass 4 yıl kadirirdem

Bizde ülkemize milyonlarca mülteciyi doldurduk sanki kendi fabrikalarımızda çalıştıracak vatandaşımız kalmamış gibi.

Asgari ücretimiz insan gibi yaşamaya elverişliydi de milyonlarca Suriye'li mülteci ile paylaşalım dedik (!) şimdi bir de yeni robot teknolojileri gelince artık sokaklarda oturur halkımız Suriye'lilerle belki bir işveren bize iş verir diye.
Bizde ülkemize milyonlarca mülteciyi doldurduk sanki kendi fabrikalarımızda çalıştıracak vatandaşımız kalmamış gibi.Asgari ücretimiz insan ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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tricore 4 yıl
arel.gr
kadirirdem robot teknolojileri gelişiyor hata oranlarıda azalıyor yakında fabrikalarda insana gerek kalmayacak....

bu nasil bir ilahi tahmin yetenegidir,mest olmamak elde degil.

sessiz ol izliyorlar . eksiliyorlar. mee liyorlar. !
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THUGGER 4 yıl
cok iyi gelisme.
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kadirirdem 4 yıl en beğenilen
robot teknolojileri gelişiyor hata oranları'da azalıyor yakında fabrikalarda insana gerek kalmayacak....
2 Yanıt Yanıtla +6
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pleksiglass 4 yıl kadirirdem

Bizde ülkemize milyonlarca mülteciyi doldurduk sanki kendi fabrikalarımızda çalıştıracak vatandaşımız kalmamış gibi.

Asgari ücretimiz insan gibi yaşamaya elverişliydi de milyonlarca Suriye'li mülteci ile paylaşalım dedik (!) şimdi bir de yeni robot teknolojileri gelince artık sokaklarda oturur halkımız Suriye'lilerle belki bir işveren bize iş verir diye.
1 Yanıt Yanıtla +4
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arel.gr 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

robot teknolojileri gelişiyor hata oranları'da azalıyor yakında fabrikalarda insana gerek kalmayacak....


bu nasil bir ilahi tahmin yetenegidir,mest olmamak elde degil.
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