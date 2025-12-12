Ev için tasarlanan insansı robot, şimdi fabrikaya çalışmaya gönderiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Norveç merkezli 1X Technologies’in geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve ev odaklı tüketici merkezli bir insansı robot olarak konumlandırdığı Neo, görünüşe göre sanayiye doğru bir yolculuğa hazırlanıyor. İsveçli varlıklı yatırım grubu EQT ile yapılan stratejik iş birliği kapsamında EQT’nin dünya genelindeki yüzlerce portföy şirketine 2026 ile 2030 yılları arasında 10.000 adede kadar Neo robotu sevk edilecek. Anlaşma özellikle üretim, depolama, lojistik ve diğer endüstriyel operasyonlara odaklanıyor.

Sanayide iş başı yapacak

1X, her bir robot teslimatı için EQT’nin ilgilenen portföy şirketleriyle bireysel sözleşmeler imzalayacak. Bu durum, anlaşmanın tek kalemde yapılmış bir toplu satış değil, geniş bir kurumsal ekosistem üzerinde kademeli olarak yayılacak bir iş modeli olduğunu ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Bu iş birliğinin en dikkat çekici yönü Neo’nun bugüne kadar tamamen ev içi kullanım için konumlandırılmış bir ürün olması. Şirket robotu tanıtırken onu ev yaşamını dönüştürmek için geliştirilen, tüketiciye hazır ilk insansı robot olarak tanımlamıştı. Ekim ayında ön siparişe açılan, 20.000 dolarlık etiket fiyatına sahip Neo, temizlikten basit ev işlerine kadar çeşitli görevleri yerine getirme yetenekleriyle duyurulmuştu. 1X’in endüstriyel sahalarda görev yapması için ayrı olarak geliştirdiği Eve modeli bulunsa da, EQT anlaşması doğrudan Neo’nun kullanımını kapsıyor.

Bu stratejik kaymanın arkasında hem pazar gerçekleri hem de tüketici beklentileri yatıyor. Ev tipi insansı robotların yaygınlaşmasının zaman alacağı uzun süredir dile getiriliyor. Uzmanlar, fiyat bariyerlerinin ve güvenlik kaygılarının ciddi engeller oluşturduğunu belirtiyor. Neo’nun uzaktan kontrol modunda insan operatörlerin robotun gözünden ev ortamını görebilmesi ciddi bir mahremiyet sorunu. Buna rağmen şirket, ön sipariş sayısının “beklentileri fazlasıyla aştığını” açıklasa da net bir rakam paylaşmıyor.

Endüstriyel kullanım tarafında ise tablo farklı. Şirketler için insansı robotlar, iş gücü açığını kapatabilecek, maliyetleri azaltabilecek ve tekrar eden görevlerde verimliliği artırabilecek bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Neo’nun sanayiye yönlendirilmesi, endüstriyi daha hızlı ölçeklenebilir bir iş şekline sokabilir.

