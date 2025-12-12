Ev için tasarlanan insansı robot, şimdi fabrikaya çalışmaya gönderiliyor

Sanayide iş başı yapacak
1X, her bir robot teslimatı için EQT’nin ilgilenen portföy şirketleriyle bireysel sözleşmeler imzalayacak. Bu durum, anlaşmanın tek kalemde yapılmış bir toplu satış değil, geniş bir kurumsal ekosistem üzerinde kademeli olarak yayılacak bir iş modeli olduğunu ortaya koyuyor.
Bu stratejik kaymanın arkasında hem pazar gerçekleri hem de tüketici beklentileri yatıyor. Ev tipi insansı robotların yaygınlaşmasının zaman alacağı uzun süredir dile getiriliyor. Uzmanlar, fiyat bariyerlerinin ve güvenlik kaygılarının ciddi engeller oluşturduğunu belirtiyor. Neo’nun uzaktan kontrol modunda insan operatörlerin robotun gözünden ev ortamını görebilmesi ciddi bir mahremiyet sorunu. Buna rağmen şirket, ön sipariş sayısının “beklentileri fazlasıyla aştığını” açıklasa da net bir rakam paylaşmıyor.
Endüstriyel kullanım tarafında ise tablo farklı. Şirketler için insansı robotlar, iş gücü açığını kapatabilecek, maliyetleri azaltabilecek ve tekrar eden görevlerde verimliliği artırabilecek bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Neo'nun sanayiye yönlendirilmesi, endüstriyi daha hızlı ölçeklenebilir bir iş şekline sokabilir.