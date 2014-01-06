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Robotlar temizliğe de el attı "MONEUAL H68Pro" süpür-sil bir arada CES 2014 ön inceleme

5 yıl
17,5b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CES 2014'te yenilikçi teknolojileri takip etmeye devam ediyoruz. Temizlik robotları üreticisi MONEUAL, dünyanın ilk süpürme ve silme fonksiyonunu bir arada içeren temizlik robotunun tanıtımını gerçekleştirdi.
 

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emre1393 5 yıl en beğenilen
annem bunun temizlediğine inanmaz, kendisi tekrar temizler
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EmreD34 5 yıl
Jesse geldi aklıma..
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DH Misafiri 5 yıl
ben rus hizmetçilerden yanayım böyle bir teknoloji hiç yok
gerisi yalan
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01001101 5 yıl
kedi tepesine oturunca ilerlemek için daha fazla şarj harcayacak, şarjı biterken şarj istasyonuna dönme esnasında yolda kalmasın sonra. tasarımcı kediyi de akıl etmiştir umarım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bide bizim türk milleti su geçirmez telefonu altığı gibi meraktan suyun içine atıyosa, bunun da önüne off-road parkuru gibi engebeli arazi yaparlar deneme için
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--roger-- 5 yıl
böyle şeyleri eskiden düşünüp yıllar sonra yapıldığını gördüğünüz zaman çok fena koyuyor adama
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Starrlight 5 yıl
o ne be ben bezle daha çabuk temizlerim orayı
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hubo 5 yıl
halılar üzerinde çalışmıyorsa çok işe yaramaz türkiyede bizim evlerde genelde ep halı vardır ve temizlemesi en zoru odur.
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MxFxOx 5 yıl
kumandalı versiyonunu yapsınlar daha kullanışlı olur.
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cinemaker 5 yıl
Zengin işi
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Miyamoto Musashi 5 yıl
ne kadar kullanisli olabilirki? 1 metre kare yere koymuslar goz boyuyorlar.
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Doppelgangbanger 5 yıl
Robot çok yavaş hareket ediyor. Ayrıca robot, üzerindeki kızıl ötesi sensörler sayesinde bulunduğu odanın haritasını çıkartıyormuşmuş.. Robot yolunu şaşırdı, adam eliyle düzeltti lan robotu.
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TheMEA 5 yıl
Bir evi temizlemesi 2 gununu almayacak olsa, her eve lazim. Gerci hali uzerinde yirtinir gibi geliyor bana.
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JiggySaw 5 yıl
@Fx_57,5
Bende I Robot Roomba 780 var, halı, parke, fayans falan dinlemiyor, yüksekliğinin el verdiği her yere giriyor. Çekim gücü de gayet başarılı, her öğrenci evine lazım :D
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