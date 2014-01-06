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Robotlar temizliğe de el attı "MONEUAL H68Pro" süpür-sil bir arada CES 2014 ön inceleme
5 yıl
17,5b
1
Diğer Ev Elektroniği
47
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Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CES 2014'te yenilikçi teknolojileri takip etmeye devam ediyoruz. Temizlik robotları üreticisi MONEUAL, dünyanın ilk süpürme ve silme fonksiyonunu bir arada içeren temizlik robotunun tanıtımını gerçekleştirdi.
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emre1393
5 yıl
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annem bunun temizlediğine inanmaz, kendisi tekrar temizler
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EmreD34
5 yıl
editörün seçimi
Jesse geldi aklıma..
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DH Misafiri
5 yıl
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ben rus hizmetçilerden yanayım böyle bir teknoloji hiç yok
gerisi yalan
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01001101
5 yıl
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kedi tepesine oturunca ilerlemek için daha fazla şarj harcayacak, şarjı biterken şarj istasyonuna dönme esnasında yolda kalmasın sonra. tasarımcı kediyi de akıl etmiştir umarım.
bide bizim türk milleti su geçirmez telefonu altığı gibi meraktan suyun içine atıyosa, bunun da önüne off-road parkuru gibi engebeli arazi yaparlar deneme için
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--roger--
5 yıl
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böyle şeyleri eskiden düşünüp yıllar sonra yapıldığını gördüğünüz zaman çok fena koyuyor adama
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Starrlight
5 yıl
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o ne be ben bezle daha çabuk temizlerim orayı
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hubo
5 yıl
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halılar üzerinde çalışmıyorsa çok işe yaramaz türkiyede bizim evlerde genelde ep halı vardır ve temizlemesi en zoru odur.
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MxFxOx
5 yıl
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kumandalı versiyonunu yapsınlar daha kullanışlı olur.
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cinemaker
5 yıl
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Zengin işi
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Miyamoto Musashi
5 yıl
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ne kadar kullanisli olabilirki? 1 metre kare yere koymuslar goz boyuyorlar.
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Doppelgangbanger
5 yıl
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Robot çok yavaş hareket ediyor. Ayrıca robot, üzerindeki kızıl ötesi sensörler sayesinde bulunduğu odanın haritasını çıkartıyormuşmuş.. Robot yolunu şaşırdı, adam eliyle düzeltti lan robotu.
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TheMEA
5 yıl
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Bir evi temizlemesi 2 gununu almayacak olsa, her eve lazim. Gerci hali uzerinde yirtinir gibi geliyor bana.
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JiggySaw
5 yıl
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@Fx_57,5
Bende I Robot Roomba 780 var, halı, parke, fayans falan dinlemiyor, yüksekliğinin el verdiği her yere giriyor. Çekim gücü de gayet başarılı, her öğrenci evine lazım :D
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gerisi yalan
bide bizim türk milleti su geçirmez telefonu altığı gibi meraktan suyun içine atıyosa, bunun da önüne off-road parkuru gibi engebeli arazi yaparlar deneme için
Bende I Robot Roomba 780 var, halı, parke, fayans falan dinlemiyor, yüksekliğinin el verdiği her yere giriyor. Çekim gücü de gayet başarılı, her öğrenci evine lazım :D