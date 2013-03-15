Rokform, Rokshield v3 isimli yeni iPad Mini kılıfını duyurdu









Ürettiği başarılı kılıflar ülkemizde de satılan Rokform, Apple'ın ufak tablet modeli olan iPad Mini için yeni kılıf modelini duyurdu.

Başarılı kılıf üreticisi Rokform tarafından duyurulan ve Rokshield v3 ismine sahip olan kılıf modeli, Apple'ın iPad Mini modeli ile tam uyumlu olarak üretilmiş. Polikarbonat sert iç gövde ile silikon dış bölüm olmak üzere iki parçadan oluşan kılıf, iPad Mini'yi tam olarak kavrayarak her türlü düşme, çarpma, darbeden koruyabiliyor ve ayrıca istenirse dış silikon kısım çıkartılabiliyor. Beraberinde ekran koruyucu ve bir de dış gövdesine takılabilen ayak gelen Rokshield v3, bu ayak sayesinde yatay ya da dikey konumlarda rahatça ayakta kalabiliyor.

Dış gövdesinde yer alan bölüm ve yanında gelen aparat ile duvara asarak kullanmakta mümkün olan ve iki farklı renk seçeneğine sahip olan Rokform Rokshield v3 iPad Mini kılıfının resmi satış fiyatı belli olmasa da, 20 Mart tarihinde piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://rokform.com/iPad-mini/





http://rokform.com/iPad-mini/