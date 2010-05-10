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Rollei Sportsline 50: Suya dayanıklı dijital fotoğraf makinesi

Rollei firması, 3 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan dijital fotoğraf makinesini satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Almanya merkezli fotoğraf makinesi ve video kamera üreticisi Rollei, yeni dijital fotoğraf makinesini satışa sunuyor. Sportsline 50 olarak isimlendirilen fotoğraf makinesi, suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. 3 metre derinliğe kadar dayanıklı olan Sportsline 50'de 5 mp'lik CMOS sensör kullanılıyor. 2.4 inç boyutunda LCD ekrana sahip olan fotoğraf makinesinde 8x dijital yaklaştırma özelliği yer alıyor. USB 2.0 girişi ve SD kart girişi gibi özelliklere de sahip olan Sportsline 50, 640x480 çözünrlükte 30 FPS (kare-saniye) oranında video çekim özelliğine de sahip.

Rollei'nin suya dayanıklı olan dijital fotoğraf makinesi Sportsline 50,mavi, sarı, yeşil gibi renk seçenekleriyle Mayıs ayının sonlarında doğru 63$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

 


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Mertcan. 9 yıl
Bana fiyatı uygun geldi güzel ürün
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