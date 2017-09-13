Rolls-Royce otonom devriye gemisini duyurdu

Kıyı şeridini ve filoları korumak için kullanılan devriye gemileri, donanmalar için oldukça önemli olsa da hantal olmaları, operasyon kabiliyetine sahip olmamaları ve mürettebat masrafının yüksek olması nedeniyle yeterince işlevsel değiller. Bu sorunları aşmak isteyen Rolls-Royce, otonom devriye gemisi projesini duyurdu. 100 günden uzun süre çalışması planlanan otonom geminin 60 metre uzunluğunda, 3500 deniz mili(6482km) menzile sahip olacağını ve 25 knot(46.3 k/s) hıza ulaşacağı açıklandı.





İngiliz şirketi, üretmeyi planladığı gemide mürettebat yer almayacağı için herhangi bir teknik aksaklık durumunda uzaktan müdahaleyi mümkün kılan modüler sistemlere yer vermeyi planlıyor. Bunun için gemiye fazladan bazı mekanik aygıtlar eklemeyi düşünen şirket ayrıca makine öğrenme destekli arıza tahmini ve bakımı gibi yeniliklere de gemide yer verecek. Mürettebat riskini ortadan kaldıran ve operasyon masraflarını azaltan gemi aynı zamanda çevre dostu olacak. Geminin uzun bekleme periyotlarında enerjisini koruyabilmesi ve beklenmedik senaryolarda enerjisiz kalmaması için gemi güneş panelleri ile desteklenecek. Bu panellerle 3000kWh'a kadar enerji depolaması yapılacağı tahmin ediliyor.





Tamamen Elektrikli

1.5MW'lık ana tahrik sisteminden güç alacak olan gemide yer alan iki jeneratörle birlikte toplam güç kaynağının 4MW'a ulaşacağı dile getiriliyor. Bu güç kaynağı geminin 25 knot hıza ulaşmasına büyük katkı sağlayacak. Tabi 25 knot hızı gemilerde bugüne kadar gemilerde gördüğümüz en yüksek hız değil ancak Rolls -Royce'un gelecek planlarına göre oluşturulacak olan geminin filodaki diğer gemileri takip edecek şekilde filoya dahil edilmesi halinde bu hızın fazlasıyla yeterli olacağı öngörülüyor. 4MW'lık güç ani durumlarda gemiden uçurulacak şekilde hazırlanacak olan drone'lara da güç sağlayacak.





Rolls-Royce otonom gemi projesini açıklamakla birlikte bu alanda çalışmalar yapan ve somut veriler ortaya koyan ilk şirket değil. Japonya'nın en büyük taşımacılık şirketi Nippon Yusen, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla 2019'da Pasifik Okyanusu'nu otonom bir gemiyle geçeceğini duyurmuştu.