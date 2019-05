Tesla'nın ilk ölümlü kazasında otopilot suçlanabilir

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Florida'da meydana gelen kazada Tesla Model S, bir kamyonun altına girmiş ve kazada sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown hayatını kaybederken kaza bir Tesla otomobili ile gerçekleşen ilk ölümlü kaza olarak kayıtlara geçmişti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ve bugüne kadar pek çok rapor yayınlayan ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Dairesi(NTSB) kazayla ilgili nihai raporunu bugün paylaşacak. NTSB'nin raporu paylaşmasına saatler kala Bloomberg'ün raporu ve Joshua Brown'ın ailesinin açıklamaları dikkat çekti.





Bloomberg'ün iddiasına göre NTSB yönetim kurulu kararda Tesla'yı da suçlayacak ve kazanın oluşumunda etkisi olduğu belirtecek. İddia NTSB'deki bir personelin ifadelerine dayandırılırken kazada otopilot sisteminin sürücüyü ellerini direksiyona koyması konusunda uyarmaması ve bu nedenle sürücünün yolu ve direksiyonu takip etmemesinin kazaya zemin hazırladığı belirtildi. Ayrıca kamyon sürücüsün kusurunun ve Joshua Brown'ın dikkatsizliğinin de kazanın başlıca nedenleri olarak raporda yer alacağı bildirildi.





Bloomberg'ün haberinden sonra açıklama yapan Tesla sözcüsü ise "Tesla'da müşterilerimizin güvenliği ilk sırada yer alıyor ve NTSB'ye geçen yılki trajik olayı analiz ederek sonuçlarını ortaya çıkaracağı için teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte, NTSB, Bloomberg'ün raporunun aksine, yayınladığı tüm raporlarda bir kaza veya olay için hata tespiti veya suçlama yapmadığını açıkça belirtmektedir." diyerek NTSB'nin daha önceki raporlarında Tesla'yı suçlamadığına dikkat çekti.





Aile Tesla'yı Suçlamıyor

NTSB kararından önce ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Joshua Brown'ın ailesi de kazanın Tesla'nın otopilotundan kaynaklanmadığını düşünüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan aile "Aracın oğlumuzu öldürdüğünü defalarca duyduk. Durum böyle değil. Joshua ve Tesla'nın özelliklerinin, arabanın önündeki tırın sola dönüşünü fark edemeyecekleri küçük bir zaman aralığı vardı. İnsanlar her gün araba kazalarında ölürler. Bunların çoğuna, dikkat eksikliği veya tehlikeyi görememe neden olur. Joshua inandı ve ailemiz otomobillere giren yeni teknolojinin ve otonom sürüşe geçişin birçok can kaybını önlediğine inanmaya devam ediyor. Değişim her zaman risklerle birlikte gelir ve ölümler için sıfır tolerans tamamen yenilik ve gelişmeleri durdurur. "

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-11/tesla-autopilot-said-by-ntsb-staff-to-share-blame-for-2016-crash