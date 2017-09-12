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Tesla'nın ilk ölümlü kazasında otopilot suçlanabilir

ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Dairesi(NTSB) geçtiğimiz yıl yaşanan Tesla kazasıyla ilgili nihai raporunu açıklayacak. Bloomberg, Tesla'nın suçlanacağını iddia ediyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Florida'da meydana gelen kazada Tesla Model S, bir kamyonun altına girmiş ve kazada sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown hayatını kaybederken kaza bir Tesla otomobili ile gerçekleşen ilk ölümlü kaza olarak kayıtlara geçmişti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ve bugüne kadar pek çok rapor yayınlayan ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Dairesi(NTSB) kazayla ilgili nihai raporunu bugün paylaşacak. NTSB'nin raporu paylaşmasına saatler kala Bloomberg'ün raporu ve Joshua Brown'ın ailesinin açıklamaları dikkat çekti.


 

Bloomberg'ün iddiasına göre NTSB yönetim kurulu kararda Tesla'yı da suçlayacak ve kazanın oluşumunda etkisi olduğu belirtecek. İddia NTSB'deki bir personelin ifadelerine dayandırılırken kazada otopilot sisteminin sürücüyü ellerini direksiyona koyması konusunda uyarmaması ve bu nedenle sürücünün yolu ve direksiyonu takip etmemesinin kazaya zemin hazırladığı belirtildi. Ayrıca kamyon sürücüsün kusurunun ve Joshua Brown'ın dikkatsizliğinin de kazanın başlıca nedenleri olarak raporda yer alacağı bildirildi.


Bloomberg'ün haberinden sonra açıklama yapan Tesla sözcüsü ise "Tesla'da müşterilerimizin güvenliği ilk sırada yer alıyor ve NTSB'ye geçen yılki trajik olayı analiz ederek sonuçlarını ortaya çıkaracağı için teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte, NTSB, Bloomberg'ün raporunun aksine, yayınladığı tüm raporlarda bir kaza veya olay için hata tespiti veya suçlama yapmadığını açıkça belirtmektedir." diyerek NTSB'nin daha önceki raporlarında Tesla'yı suçlamadığına dikkat çekti. 


Aile Tesla'yı Suçlamıyor 

NTSB kararından önce ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Joshua Brown'ın ailesi de kazanın Tesla'nın otopilotundan kaynaklanmadığını düşünüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan aile "Aracın oğlumuzu öldürdüğünü defalarca duyduk. Durum böyle değil. Joshua ve Tesla'nın özelliklerinin, arabanın önündeki tırın sola dönüşünü fark edemeyecekleri küçük bir zaman aralığı vardı. İnsanlar her gün araba kazalarında ölürler. Bunların çoğuna, dikkat eksikliği veya tehlikeyi görememe neden olur. Joshua inandı ve ailemiz otomobillere giren yeni teknolojinin ve otonom sürüşe geçişin birçok can kaybını önlediğine inanmaya devam ediyor. Değişim her zaman risklerle birlikte gelir ve ölümler için sıfır tolerans tamamen yenilik ve gelişmeleri durdurur. "


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-11/tesla-autopilot-said-by-ntsb-staff-to-share-blame-for-2016-crash Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Aile kaliteli.
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kaptan666 1 yıl
Ailenin açıklamasını sanki tesla sözcüsü yapmış gibi. Aile duygusal anlamda tatmin edilmiş sanırım.
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cumur 1 yıl
aile kaç para aldı acaba bu açıklama için
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Kurshoo 1 yıl
Bizde olsa aile firmadan para koparmak için her türlü suçlardı.
Ahlaklı toplum > dindar toplum.
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Blimonaromalı 1 yıl
tesla aileyi parayla ikna etmiştir. net
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bydvd 1 yıl
ne cezası verilcek. araçın içinden sanal sürücü çıkartılıp ceza evinemi atcaklarmış...?
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reiis 1 yıl
Teslanın kazası bile reklam
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Aile kaliteli.
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kadirirdem 1 yıl V4LKyR
Bizimkiler olsa isyan bayrağını dikerlerdi.
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kaptan666 1 yıl
Ailenin açıklamasını sanki tesla sözcüsü yapmış gibi. Aile duygusal anlamda tatmin edilmiş sanırım.
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aozgec 1 yıl
Amerika'da insanların şirketlere garip garip dava açmalarının çokça duyarız. Sıcak kahve bardağını üstüne döküp, bardağın içinde sıcak içecek olduğunu bilmiyordum, hırsızın eve girip bir mobilyaya takılıp sakatlanması sonucu aileye dava açması yada kaza yapan boş bir otobüsün arkasında onlarca kişinin boyunlukla hastanelere başvurması gibi gibi. yani ağaç devrilse altına atlayacaklar belediyeden para almak için gibi hikayeler. bunlar ne kadar doğru bilmiyorum ama bu örnekte farklı bir model çizmiş aile.
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frostburn 1 yıl
ailenin açıklaması ne kadar medeni olduklarını gösteriyor , üstelik ilahi ve dini bir sığınmaları da yok.
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Bukalemun 1 yıl frostburn
frostburn
ailenin açıklaması ne kadar medeni olduklarını gösteriyor , üstelik ilahi ve dini bir sığınmaları da yok.

Neden ölüyoruz ? İnanç ve din size kısa/ uzun bir seçenek mi vadediyor !?
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asdf_13 1 yıl
günahlarına da girmek istemiyorum ama ailenin açıklama biraz şey...
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snomask 1 yıl asdf_13
asdf_13
günahlarına da girmek istemiyorum ama ailenin açıklama biraz şey...

Ailenin açıklaması Tesla'dan para almış gibi mi diyecektiniz? Öyle olmasa bile tesla otomatik pilota geçtikten sonra ki kaza oranları %40 azalmış. yani bayramda trafik kazasında ölen 100 kişi'den 40'nın hala hayatta olması demek.
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tesla, kaza ve
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