Rolls-Royce süperyatlar için 12 silindirli dev dizel motorunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli mühendislik markalarından biri olan Rolls-Royce, denizcilik dünyasına yeni bir güç merkezi kazandırdı. Şirket, ikonik MTU 2000 serisinin en son ve en güçlü üyesi olan 12V2000 M96Z motorunu tanıttı. Yeni motor, yalnızca performansıyla değil, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkısıyla da dikkat çekiyor.

Süperyatlara süper güç

Yeni 12 silindirli motor, selefi olan 12V2000 M96X modeline kıyasla önemli bir güç artışı sunuyor. 1.472 kW (2.002 mhp) olan önceki modelin aksine, M96Z tam 1.634 kW (2.222 mhp) güç üretebiliyor. Bu artış, başta süperyatlar olmak üzere, polis, devriye tekneleri gibi platformlarda daha yüksek hız ve daha etkili manevra kabiliyeti anlamına geliyor.

Motor, gelişmiş turboşarj sistemleri sayesinde yalnızca güçlü bir ivmelenme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda düşük egzoz emisyonlarıyla daha çevreci bir profil çiziyor. Rolls-Royce, yeni motorun 2026 yılında piyasada olacağını açıkladı.

Sürdürülebilirlik ön planda

Tam Boyutta Gör Lüks yat endüstrisi, karbon salımı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde. Bazı büyük yatların, küçük ülkeler kadar emisyon ürettiği biliniyor. Bu nedenle Rolls-Royce’un geliştirdiği yeni M96Z motoru, çevreci teknolojilere geçişte önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni model, HVO (hidro-işlenmiş bitkisel yağ) gibi yenilenebilir dizel yakıtlarla uyumlu çalışabiliyor.

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12V2000 M96Z’nin teknik özellikleri de sınıfının lideri olmaya aday. Motor, güçlendirilmiş krank muhafazası, dayanıklı silindir kapakları ve yenilenen piston yapısıyla uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım vadediyor. Rolls-Royce, yalnızca motor üretimiyle değil, aynı zamanda hibrit tahrik sistemleri, pod sürücüler, köprü donanımları ve otomasyon sistemlerini kapsayan “Köprüden Pervaneye” stratejisiyle de denizcilik sektöründe rakipsiz bir konumda.

Rolls-Royce'un MTU dizel motor serisi çok çeşitli askeri ve sivil uygulamalara hizmet veriyor. Bunlar arasında deniz, kara, demiryolu ve savunma araçları yer alıyor. Örneğin geçen yıl şirket, tanklar için yeni bir MTU hibrit tahrik konseptini tanıttı.

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