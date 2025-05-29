Rolls-Royce süperyatlar için 12 silindirli dev dizel motorunu tanıttı

Süperyatlara süper güç
Yeni 12 silindirli motor, selefi olan 12V2000 M96X modeline kıyasla önemli bir güç artışı sunuyor. 1.472 kW (2.002 mhp) olan önceki modelin aksine, M96Z tam 1.634 kW (2.222 mhp) güç üretebiliyor. Bu artış, başta süperyatlar olmak üzere, polis, devriye tekneleri gibi platformlarda daha yüksek hız ve daha etkili manevra kabiliyeti anlamına geliyor.
Motor, gelişmiş turboşarj sistemleri sayesinde yalnızca güçlü bir ivmelenme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda düşük egzoz emisyonlarıyla daha çevreci bir profil çiziyor. Rolls-Royce, yeni motorun 2026 yılında piyasada olacağını açıkladı.
Sürdürülebilirlik ön planda
12V2000 M96Z’nin teknik özellikleri de sınıfının lideri olmaya aday. Motor, güçlendirilmiş krank muhafazası, dayanıklı silindir kapakları ve yenilenen piston yapısıyla uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım vadediyor. Rolls-Royce, yalnızca motor üretimiyle değil, aynı zamanda hibrit tahrik sistemleri, pod sürücüler, köprü donanımları ve otomasyon sistemlerini kapsayan “Köprüden Pervaneye” stratejisiyle de denizcilik sektöründe rakipsiz bir konumda.
Rolls-Royce'un MTU dizel motor serisi çok çeşitli askeri ve sivil uygulamalara hizmet veriyor. Bunlar arasında deniz, kara, demiryolu ve savunma araçları yer alıyor. Örneğin geçen yıl şirket, tanklar için yeni bir MTU hibrit tahrik konseptini tanıttı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!