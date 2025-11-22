İngiltere, gelişmiş lazer silahını savaş gemilerine entegre edecek!

Savunma Bakanlığının Hebrides Range tesislerinde yürütülen testlerde ülkenin ufuk hattı üzerindeki hedefler ilk kez başarıyal imha edildi. Silahın hassasiyeti o kadar yüksek ki bakanlık, DragonFire’ın 1 kilometre mesafeden madeni para büyüklüğündeki bir hedefi vurabildiğini belirtiyor.
DragonFire, Type 45 muhribe eklenecek
Hızlandırılmış tedarik programı kapsamında DragonFire, 2027’de bir Type 45 muhribe entegre edilecek. Bu, bir ilk anlamını da taşıyor. Aktarılanlara göre takvim 5 yıl erkene çekilmiş durumda. Denemelerde kullanılan test platformu, QinetiQ’in 50 kilovat sınıfı yüksek enerjili lazeri, Leonardo’nun yüksek hassasiyetli ışın yönlendirici teknolojisi ve MBDA’nın gelişmiş görüntü işleme yeteneklerine sahip komuta-kontrol sistemini bir araya getiriyor.
DragonFire, hizmete girmesi planlanan ilk Avrupa menşeli yüksek güçlü lazer silahı olarak öne çıkıyor ve NATO'nun en gelişmiş yönlendirilmiş enerji programlarından biri kabul ediliyor. Bu arada MBDA, üretim çalışmalarını QinetiQ ve Leonardo ile birlikte yürütecek. Öte yandan sistemin hizmete girdikten sonra sürekli olarak güncelleneceğini belirtiyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/13-per-shot-laser-downs-drones https://www.gov.uk/government/news/boost-for-armed-forces-as-new-laser-weapon-takes-down-high-speed-drones
