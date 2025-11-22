İngiltere, gelişmiş lazer silahını savaş gemilerine entegre edecek!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık tarafından geliştirilen DragonFire yüksek güçlü lazer silahı, son testlerde saatte 650 km hıza ulaşan insansız hava araçlarını başarıyla vurdu ve hükümet, sistemin 2027 itibarıyla Kraliyet Donanması’na teslim edilmesi için 316 milyon sterlinlik yeni bir sözleşmeyi MBDA ile imzaladı.

Savunma Bakanlığının Hebrides Range tesislerinde yürütülen testlerde ülkenin ufuk hattı üzerindeki hedefler ilk kez başarıyal imha edildi. Silahın hassasiyeti o kadar yüksek ki bakanlık, DragonFire’ın 1 kilometre mesafeden madeni para büyüklüğündeki bir hedefi vurabildiğini belirtiyor.

DragonFire, Type 45 muhribe eklenecek

Tam Boyutta Gör DragonFire’ın en çarpıcı özelliklerinden biri, atış başına yalnızca 10 sterlinlik (yaklaşık 13 dolar) maliyet sunması. Bu rakam, yüz binlerce dolara ulaşabilen geleneksel hava savunma füzeleriyle karşılaştırıldığında donanma için radikal bir maliyet avantajı yaratıyor. Bu düşük maliyet, sistemin özellikle yoğun dron saldırıları altında gemilere büyük bir operasyonel esneklik sağlaması anlamına geliyor.

Hızlandırılmış tedarik programı kapsamında DragonFire, 2027’de bir Type 45 muhribe entegre edilecek. Bu, bir ilk anlamını da taşıyor. Aktarılanlara göre takvim 5 yıl erkene çekilmiş durumda. Denemelerde kullanılan test platformu, QinetiQ’in 50 kilovat sınıfı yüksek enerjili lazeri, Leonardo’nun yüksek hassasiyetli ışın yönlendirici teknolojisi ve MBDA’nın gelişmiş görüntü işleme yeteneklerine sahip komuta-kontrol sistemini bir araya getiriyor.

DragonFire, hizmete girmesi planlanan ilk Avrupa menşeli yüksek güçlü lazer silahı olarak öne çıkıyor ve NATO’nun en gelişmiş yönlendirilmiş enerji programlarından biri kabul ediliyor. Bu arada MBDA, üretim çalışmalarını QinetiQ ve Leonardo ile birlikte yürütecek. Öte yandan sistemin hizmete girdikten sonra sürekli olarak güncelleneceğini belirtiyor.

