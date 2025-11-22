Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere, gelişmiş lazer silahını savaş gemilerine entegre edecek!

    Birleşik Krallık’ın DragonFire lazer silahı, 650 km/s hızla uçan dronları vurduğu testlerin ardından 2027’de Type 45 muhriplerine entegre edilecek. Silah, atış başına 13 dolar maliyete sahip.

    İngiltere, lazer silahını savaş gemilerine entegre edecek! Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık tarafından geliştirilen DragonFire yüksek güçlü lazer silahı, son testlerde saatte 650 km hıza ulaşan insansız hava araçlarını başarıyla vurdu ve hükümet, sistemin 2027 itibarıyla Kraliyet Donanması’na teslim edilmesi için 316 milyon sterlinlik yeni bir sözleşmeyi MBDA ile imzaladı.

    Savunma Bakanlığının Hebrides Range tesislerinde yürütülen testlerde ülkenin ufuk hattı üzerindeki hedefler ilk kez başarıyal imha edildi. Silahın hassasiyeti o kadar yüksek ki bakanlık, DragonFire’ın 1 kilometre mesafeden madeni para büyüklüğündeki bir hedefi vurabildiğini belirtiyor.

    DragonFire, Type 45 muhribe eklenecek

    İngiltere, lazer silahını savaş gemilerine entegre edecek! Tam Boyutta Gör
    DragonFire’ın en çarpıcı özelliklerinden biri, atış başına yalnızca 10 sterlinlik (yaklaşık 13 dolar) maliyet sunması. Bu rakam, yüz binlerce dolara ulaşabilen geleneksel hava savunma füzeleriyle karşılaştırıldığında donanma için radikal bir maliyet avantajı yaratıyor. Bu düşük maliyet, sistemin özellikle yoğun dron saldırıları altında gemilere büyük bir operasyonel esneklik sağlaması anlamına geliyor.

    Hızlandırılmış tedarik programı kapsamında DragonFire, 2027’de bir Type 45 muhribe entegre edilecek. Bu, bir ilk anlamını da taşıyor. Aktarılanlara göre takvim 5 yıl erkene çekilmiş durumda. Denemelerde kullanılan test platformu, QinetiQ’in 50 kilovat sınıfı yüksek enerjili lazeri, Leonardo’nun yüksek hassasiyetli ışın yönlendirici teknolojisi ve MBDA’nın gelişmiş görüntü işleme yeteneklerine sahip komuta-kontrol sistemini bir araya getiriyor.

    DragonFire, hizmete girmesi planlanan ilk Avrupa menşeli yüksek güçlü lazer silahı olarak öne çıkıyor ve NATO’nun en gelişmiş yönlendirilmiş enerji programlarından biri kabul ediliyor. Bu arada MBDA, üretim çalışmalarını QinetiQ ve Leonardo ile birlikte yürütecek. Öte yandan sistemin hizmete girdikten sonra sürekli olarak güncelleneceğini belirtiyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/13-per-shot-laser-downs-drones https://www.gov.uk/government/news/boost-for-armed-forces-as-new-laser-weapon-takes-down-high-speed-drones
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 12 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trendyol da satış yapanların yorumları kaportadaki asit lekeleri katalizör iptali nedir göz egzersizleri yorumlar bonus flexi ile bonus arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum