Router, switch ve erişim noktası özelliklerini birarada toplayan TP-LINK TD-W8961N modem

Kablosuz ağ pazarında lider firmalardan birisi olan TP-LINK, kullanıcılara birden fazla ağ çözümü sunan yeni TD-W8961N modemini satışa sunduğunu duyurdu.





TP-LINK TD-W8961N modem, yüksek hızlı DSL modem, NAT yönlendirici, 4 portlu switch ve bir kablosuz erişim noktasını birarada sunuyor. Bu sayede birden çok cihazla internete bağlanan ev ya da küçük ofislerin tüm gereksinimlerini karşılayabiliyor.





ADSL2+ standardında yüksek internet hızlarına ulaşabilen TP-LINK TD-W8961N, 802.11n standardı ile 300Mbps'e kadar bağlantıyı kablosuz cihazlara paylaştırabiliyor. Cihazda SPI ve NAT güvenlik duvarı yer alıyor. WPS düğmesine basarak kullanıcılar kolayca WPA şifrelemeli güvenli kablosuz bağlantı kurabiliyor. Ayrıca sadece WiFi için bir güç düğmesi de mevcut.





QoS teknolojisi sayesinde düzgün IPTV akışı ve zaman gecikmesiz çevrimiçi oyunlar mümükn hale geliyor. Kolay Kurulum Yardımcısı ise çoklu dil desteği sunuyor. TP-LINK TD-W8961N cihazının perakende satış fiyatı 54,50 USD+KDV olarak belirlenmiş.