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Runtastic'den klasik çizgide Moment fitness saatleri

3 yıl
2,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Runtastic'den klasik çizgide Moment fitness saatleri

Ticari hayatına fitness odaklı uygulamalar ile başlayan ve sonrasında giyilebilir cihaz pazarına adım atan Runtastic, daha sonra Adidas tarafından satın alınmıştı. Firma klasik çizgide yer alan yeni bir fitness saati serisi duyurdu.

Runtastic Moments, klasik saat tasarımı içerisine akıllı takip teknolojilerini saklayabilmiş başarılı modellerden. Saat adım sayma, yakılan kalori hesabı, uyku düzeni gibi fitness aktivitelerini takip eden Runtastic Moments, Bluetooth 4.0 üzerinden bunları akıllı telefon uygulaması ile paylaşıyor. 

Saat üzerindeki LED bildirimi ile hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Bunun haricinde gelen çağrı bildirimi gibi ekstralara yer verilmemiş. Bu bakımdan saat bir düğme pil ile 6 ay kullanım süresi sunuyor. 

Klasik tasarımdan hoşlanan ancak fitness takip özellikleri olmasını da isteyen kullanıcılara hitap eden Runtastic Moments 100 metreye kadar su altına kullanılabiliyor. Seride 4 adet saat modeli mevcut. 

Spor tasarımda Moments Fun ve Moments Basic modelleri 129 Avro fiyat etiketine sahip ve aralarında çok küçük bir boy farkı mevcut. Moment Classic ve Moment Elite ise gövde ve kadran tasarımı açısından farklılaşıyor. Fiyatı ise 200 Avro.   

https://www.runtastic.com/shop/de/tracking-analyse Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savinelli 3 yıl
standart saatlere alternatif olacaklarsa böyle olmalı. başarılı buldum. fiyat evet ucuz değil ama aksesuar olarak saat gözlük gibi ürünlerin çok daha pahalıları da alıcı buluyor. malzeme kalitesi, işçilik iyi ise yadırganır bir fiyat değil.
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Şeker Hapı 3 yıl
IWC pilot saatlerine benzemiş güzel
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Mianfei 3 yıl
Güzel tasarım, güzel kullanım süresi. Runtastic firmasınıda severim para verdiğim nadir android uygulamalarındandır. Fiyatı bizim ülkemizde biraz tuzlu olacağı için ben akılsız saatimle devam edeyim ^^
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kadirirdem 3 yıl
saatler gayet şık olmuş fiyatlarda fena deil gibi....
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love of country 3 yıl
Saatler çok şık.
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