Rusya Wikipedia'yı sansürlemeye çalışıyor

Hintkenevirinden nasıl esrar yapılacağını açıklayan bir sayfasını silmesini istediği Wikipedia'dan olumsuz yanıt alan Rusya, geçtiğimiz Pazartesi Wikipedia'ya erişimi engelledi. Rusya'nın medyayı ve telekomünikasyon araçlarını denetleyen devlet kurumu olan Roskomnadzor tarafından uygulanan bu erişim engeli kısa süreli olsa da, Rusya'nın internet üzerindeki sansürcü yaklaşımını bir kez daha gündeme taşımaya yetti.



Rusya'nın internet politikalarına karşı tepkisini açıkça dile getiren isimler arasında yer alan SecretMag.ru genel yayın yönetmeni Nikolay Kononov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Wikipedia'ya erişimi engellemesinin esrarla pek de alakalı olmadığını ima etti. Rusya'nın bu hamleyle istediği zaman istediği şeyi yapabileceğini gösterdiğini söyleyen Kononov, bunun bir yıldırma hamlesi olduğunu belirtti.



Özellikle Ukrayna krizinin patlak vermesinin ardından internet ve sosyal medya üzerindeki baskısını daha da arttıran Rusya yönetimi. birçok muhalif siteyi engellemiş ve sosyal medya üzerindeki sansürünü daha da sıkı hale getirmiş olsa da, şu ana kadar Wikipedia'ya müdahele etmeyi başaramamıştı. Bunun başlıca nedeni ise Wikipedia'nın HTTPS protokolü kullanıyor olması. Wikipedia ve okuyucuları arasındaki iletişimi şifreleyen bu ağ güvenlik protokolü, Rusya'nın belli başlı Wikipedia sayfalarına erişimi engellemesini imkansız hale getiriyor. Roskomnadzor'un sakıncalı bulduğu bir Wikipedia sayfasına erişimi engellemesi için, Wikipedia'ya erişimi kesmesi gerekiyor.



İnternet kullanıcılarını hükümet baskılarına karşı savunmayı amaçlayan uluslararası sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation yöneticilerinden Parker Higgins, HTTPS'nin baskıcı hükümetlere karşı etkili bir araç olduğunu söylemiş ve bu protokolün hükümetlerin sansür uygulamalarını zora soktuğunu belirtmişti. Bu protokol sayesinde hükümetlerin ya hepsi ya hiçbiri seçeneğiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Higgins, son Rusya örneğinde olduğu gibi Wikipedia benzeri bir sitenin tamamen engellemesinin beraberinde getirdiği tepkiye dikkat çekiyor.



Rusya Wikipedia'ya uyguladığı erişim engelinde uyuşturucu karşıtı yasaları kullanmış olsa da, yönetimin asıl amacının Wikipedia üzerinde baskı kurmak olduğu açık bir şekilde görülebiliyor. Rusya interneti üzerine uzman olan araştırmacı gazeteci Andrei Soldatov, geçtiğimiz günlerde The Guardian'a verdiği röportaj sırasında bu duruma dikkat çekti ve Rusya'nın Pazartesi günkü erişim engelliyle HTTPS protokolünden vazgeçmesi için Wikipedia'ya baskı yaptığını ifade etti.



Wikimedia Vakfı ise tüm baskılara rağmen sansüre karşı mücadele vermeye ve HTTPS protokolüyle yola devam etmeye kararlı görünüyor.Konuyla ilgili olarak Washington Post'a konuşan Wikimedia Rusya yöneticisi Stanislav Kozlovskiy, Roskomnadzor'un işini kolaylaştırmak için HTTPS kullanmayı bırakmayacaklarını söyledi.

http://www.theverge.com/2015/8/27/9210475/russia-wikipedia-ban-censorship