Rusya Wikipedia'yı sansürlemeye çalışıyor

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Hintkenevirinden nasıl esrar yapılacağını açıklayan bir sayfasını silmesini istediği Wikipedia'dan olumsuz yanıt alan Rusya, geçtiğimiz Pazartesi Wikipedia'ya erişimi engelledi. Rusya'nın medyayı ve telekomünikasyon araçlarını denetleyen devlet kurumu olan Roskomnadzor tarafından uygulanan bu erişim engeli kısa süreli olsa da, Rusya'nın internet üzerindeki sansürcü yaklaşımını bir kez daha gündeme taşımaya yetti.
Rusya'nın internet politikalarına karşı tepkisini açıkça dile getiren isimler arasında yer alan SecretMag.ru genel yayın yönetmeni Nikolay Kononov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Wikipedia'ya erişimi engellemesinin esrarla pek de alakalı olmadığını ima etti. Rusya'nın bu hamleyle istediği zaman istediği şeyi yapabileceğini gösterdiğini söyleyen Kononov, bunun bir yıldırma hamlesi olduğunu belirtti.
Özellikle Ukrayna krizinin patlak vermesinin ardından internet ve sosyal medya üzerindeki baskısını daha da arttıran Rusya yönetimi. birçok muhalif siteyi engellemiş ve sosyal medya üzerindeki sansürünü daha da sıkı hale getirmiş olsa da, şu ana kadar Wikipedia'ya müdahele etmeyi başaramamıştı. Bunun başlıca nedeni ise Wikipedia'nın HTTPS protokolü kullanıyor olması. Wikipedia ve okuyucuları arasındaki iletişimi şifreleyen bu ağ güvenlik protokolü, Rusya'nın belli başlı Wikipedia sayfalarına erişimi engellemesini imkansız hale getiriyor. Roskomnadzor'un sakıncalı bulduğu bir Wikipedia sayfasına erişimi engellemesi için, Wikipedia'ya erişimi kesmesi gerekiyor.
İnternet kullanıcılarını hükümet baskılarına karşı savunmayı amaçlayan uluslararası sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation yöneticilerinden Parker Higgins, HTTPS'nin baskıcı hükümetlere karşı etkili bir araç olduğunu söylemiş ve bu protokolün hükümetlerin sansür uygulamalarını zora soktuğunu belirtmişti. Bu protokol sayesinde hükümetlerin ya hepsi ya hiçbiri seçeneğiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Higgins, son Rusya örneğinde olduğu gibi Wikipedia benzeri bir sitenin tamamen engellemesinin beraberinde getirdiği tepkiye dikkat çekiyor.
Rusya Wikipedia'ya uyguladığı erişim engelinde uyuşturucu karşıtı yasaları kullanmış olsa da, yönetimin asıl amacının Wikipedia üzerinde baskı kurmak olduğu açık bir şekilde görülebiliyor. Rusya interneti üzerine uzman olan araştırmacı gazeteci Andrei Soldatov, geçtiğimiz günlerde The Guardian'a verdiği röportaj sırasında bu duruma dikkat çekti ve Rusya'nın Pazartesi günkü erişim engelliyle HTTPS protokolünden vazgeçmesi için Wikipedia'ya baskı yaptığını ifade etti.
Wikimedia Vakfı ise tüm baskılara rağmen sansüre karşı mücadele vermeye ve HTTPS protokolüyle yola devam etmeye kararlı görünüyor.Konuyla ilgili olarak Washington Post'a konuşan Wikimedia Rusya yöneticisi Stanislav Kozlovskiy, Roskomnadzor'un işini kolaylaştırmak için HTTPS kullanmayı bırakmayacaklarını söyledi.
http://www.theverge.com/2015/8/27/9210475/russia-wikipedia-ban-censorship Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Yasağa karşısınız diye her yasağa aynı tepkiyi göstermeyin. Önce neden yasaklandığını "düşünün".
Kafanız güzelmiş. Şuan wikipedia'da o kadar çok faydalı bilgi var ki tek bir saçma sapan bir içerik yüzünden tüm o faydalı bilgilere erişimi engellemek ?? Ve bunun yerinde bir karar olduğunu, iyi yaptıklarını söyleyen insanlar var. Hangi partiye oy verdiğinizi sorsam ve cevap olarak akp alsam hiç şaşırmam. Size göre patlama görüntüleri paylaşılıyor diye Twitter'ın engellenmesi de doğru karardır tahminimce.
Ülke olarak ne günlere kaldık hey Allahım.
Sadece URL engellemek içeriğe erişimi kesmez Domain'i engellemen lazım ki uyuşturucu tarifinin yayınlanmasının neresi yasal?
Devletler bu konuda ne zaman izledikleri sansur politikasindan vazgececek merak ediyorum. Gerçi haberde de konunun wiki olmadığı, Rus hükümetinin dünyaya göz dağı verdiği vermeyi amaçladığı yazıyor. Bence bu yöntem yanlış. Çin gibi yaparsın kendi ülkene kapalı bir internet ağı. Erisim de yalnizca rus sitelerine olur. O zaman dünyaya vermek istediğin mesajı verirsin. Yoksa Rusya'nın bu yaptığı kurusıkı sıkmaktan baska birşey değil.
Çok doğru katılıyorum hocam. Ne olursa olsun biz erişim sağladık ancak şöylede bir taraftan bakmak gerekiyorki basit birşey değil binlerce kişi ülkemizde de dahil olmak üzere bu maddelerden hayatını pisliğe batırıyorlar. Gencecik kardeşlerimizin hayatı kararıyor. Tabiki şimdi biri çıkar onlarda yapmasaydılar der onada cevabım var cahilliğin fiyatı ne kadarsa verelim kimse cahil kalmasın artık. Konu uzadı neyse kısaca yapılan hareket rusya tarafından hem doğrudur hemde yanlıştır.
Hintkenevirinden nasıl esrar yapılacağını açıklayan bir sayfa tabiki bu bir özgürlük herkes esrar yapmayı ögrenmeli bir şey soracagım bana bu ülkede engelenen ama sebebsiz çekilde engellendi dediğiniz bir adres ve niye sebebsiz dediğinizi açıklarmısınız.
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