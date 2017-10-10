Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek

Bir süredir kripto para birimlerine ve kripto paraların ticaretine yönelik çalışmalar yapan Rusya'da, Maliye Bakanı Anton Siluanov, geçtiğimiz ay önemli bir açıklama yapmış ve ''Kripto paralarını yasaklamak yerine onları düzenlemeye ihtiyacımız var.'' diyerek kripto para ticaretine yönelik düzenlemeler getirileceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın üstünden sadece bir ay geçmişken bugün Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov'dan ülkedeki bitcoin ticaretini hedef alan son derece önemli bir açıklama geldi.





Kripto para birimlerini ''şüpheli'' olarak değerlendirdiklerini kaydeden Shvetsov, ''Yatırımcılar için şüpheli olan bu tür araçlara yatırımcıların, doğrudan ve kolayca erişebilmelerine izin veremeyiz.'' dedi. ''Vatandaşlarımız ve işletmeler için kripto para biriminin bir yatırım aracı olarak kullanılmasını mantıklı bulmuyoruz.'' diyen Shvetsov, yatırımcıları korumak için bitcoin dahil olmak üzere kripto para birimlerinin alımına ve satımına olanak sağlayan web sitelerinin erişime kapatılacağını duyurdu.





Maliye Bakanı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya tamamen zıt olan bu açıklamanın ardından Rusya'da, popüler bitcoin borsalarının internet sitelerine erişimin yakın zamanda engellenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın başında da benzer bir karar alan Rusya, internet servis sağlayıcılarına talimat göndermiş ve bitcoin borsalarından Bitstamp ile BTC-e'nin internet sitesini erişime kapatmıştı.

Bitcoinde Ani Düşüş

Sergei Shvetsov'un açıklamalarının ardından, CoinDesk verilerine göre, bitcoinin değerinde adeta bir çakılma meydana geldi. Sabah saatlerinde değeri 4800$ seviyelerinde seyreden bitcoin, yaklaşık 600 dolar değer kaybederek 4200$'ın altında bir değere düşse de kısa bir süre içinde tekrarda 4800$'ın üstüne çıkmayı başardı.

http://www.reuters.com/article/us-russia-cenbank-bitcoin/russian-central-bank-to-ban-websites-offering-crypto-currencies-idUSKBN1CF0RF