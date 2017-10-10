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Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov, Rsuya'nın internet üzerinden bitcoin ticareti yapmaya olanak sağlayan web sitelerine erişimi yasaklayacağını açıkladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bir süredir kripto para birimlerine ve kripto paraların ticaretine yönelik çalışmalar yapan Rusya'da, Maliye Bakanı Anton Siluanov, geçtiğimiz ay önemli bir açıklama yapmış ve ''Kripto paralarını yasaklamak yerine onları düzenlemeye ihtiyacımız var.'' diyerek kripto para ticaretine yönelik düzenlemeler getirileceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın üstünden sadece bir ay geçmişken bugün Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov'dan ülkedeki bitcoin ticaretini hedef alan son derece önemli bir açıklama geldi.


Kripto para birimlerini ''şüpheli'' olarak değerlendirdiklerini kaydeden Shvetsov, ''Yatırımcılar için şüpheli olan bu tür araçlara yatırımcıların, doğrudan ve kolayca erişebilmelerine izin veremeyiz.'' dedi. ''Vatandaşlarımız ve işletmeler için kripto para biriminin bir yatırım aracı olarak kullanılmasını mantıklı bulmuyoruz.'' diyen Shvetsov, yatırımcıları korumak için bitcoin dahil olmak üzere kripto para birimlerinin alımına ve satımına olanak sağlayan web sitelerinin erişime kapatılacağını duyurdu.


Maliye Bakanı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya tamamen zıt olan bu açıklamanın ardından Rusya'da, popüler bitcoin borsalarının internet sitelerine erişimin yakın zamanda engellenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın başında da benzer bir karar alan Rusya, internet servis sağlayıcılarına talimat göndermiş ve bitcoin borsalarından Bitstamp ile BTC-e'nin internet sitesini erişime kapatmıştı. 

Bitcoinde Ani Düşüş 

Sergei Shvetsov'un açıklamalarının ardından, CoinDesk verilerine göre, bitcoinin değerinde adeta bir çakılma meydana geldi. Sabah saatlerinde değeri 4800$ seviyelerinde seyreden bitcoin, yaklaşık 600 dolar değer kaybederek 4200$'ın altında bir değere düşse de kısa bir süre içinde tekrarda 4800$'ın üstüne çıkmayı başardı. 

http://www.reuters.com/article/us-russia-cenbank-bitcoin/russian-central-bank-to-ban-websites-offering-crypto-currencies-idUSKBN1CF0RF Yorum Yaz
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berberlereayarolanadam 1 yıl en beğenilen
Ohh iyi oldu tembel tenekelere. Yatarak para kazanıyorlar bir de yasaklandı diye ağlıyorlar
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Bunların asıl niyeti doları yükseltmek istemeleri başka bir şey değil. Dolar belli miktara gelince ekonomi Dünya çapında sıkıntıya girecek yani bizim gibi 3. Dünya ülkeleri can çekişecek.
Bitcoin bir yere kaybolmaz el değiştirir.
Yerine başka coinler gelir sanal kripto para Global bir birimdir ve bu artık durdurulamaz.
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berberlereayarolanadam 1 yıl en beğenilen
Ohh iyi oldu tembel tenekelere. Yatarak para kazanıyorlar bir de yasaklandı diye ağlıyorlar
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_turbo_ 1 yıl
Neymis yasadisi alisveriste kullanilirmis. Bugüne dek parada yasadisi islerde kullanildi parayimi yasakladilar?
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KaleyDeskop 1 yıl
patlar mı bilmeme ancak mantıklı olun, bir para birimi eğer takip edilemiyorsa ona hiç bir devlet olur vermez. Yok takip edilir olacaksa zaten bitcoin olmaz. Kısaca terör uyuşturucu gibi olaylarda kullanımı artarsa sam amca düğmeye basar akabinde diğer ülkelerde fişini çeker, iş biter.
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ccguven 1 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

patlar mı bilmeme ancak mantıklı olun, bir para birimi eğer takip edilemiyorsa ona hiç bir devlet olur vermez. Yok takip edilir olacaksa zaten bitcoin olmaz. Kısaca terör uyuşturucu gibi olaylarda kullanımı artarsa sam amca düğmeye basar akabinde diğer ülkelerde fişini çeker, iş biter.

Engellemenin pek bir yolu yok gibi. Ayrıca sistem patlasa da yine illegal işler devam eder. Şu an 1 milyon bitcoin varsa ve hepsi patlasa. 1 bitcoin bile kalsa 0.00001 bitcoin 5000 dolar olur ama yine ticaret devam eder. Bu yüzden bitcoin artmış azalmış pek bir şey ifade etmiyor teröristler için.
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IUnknown 1 yıl
çünkü onlar etherium severler.
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DreamSs 1 yıl
Tam bitcoin alma zamani, az bekleyin dusecek, sonra yine firlar
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