Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek

Bir süredir kripto para birimlerine ve kripto paraların ticaretine yönelik çalışmalar yapan Rusya'da, Maliye Bakanı Anton Siluanov, geçtiğimiz ay önemli bir açıklama yapmış ve ''Kripto paralarını yasaklamak yerine onları düzenlemeye ihtiyacımız var.'' diyerek kripto para ticaretine yönelik düzenlemeler getirileceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın üstünden sadece bir ay geçmişken bugün Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov'dan ülkedeki bitcoin ticaretini hedef alan son derece önemli bir açıklama geldi.
Kripto para birimlerini ''şüpheli'' olarak değerlendirdiklerini kaydeden Shvetsov, ''Yatırımcılar için şüpheli olan bu tür araçlara yatırımcıların, doğrudan ve kolayca erişebilmelerine izin veremeyiz.'' dedi. ''Vatandaşlarımız ve işletmeler için kripto para biriminin bir yatırım aracı olarak kullanılmasını mantıklı bulmuyoruz.'' diyen Shvetsov, yatırımcıları korumak için bitcoin dahil olmak üzere kripto para birimlerinin alımına ve satımına olanak sağlayan web sitelerinin erişime kapatılacağını duyurdu.
Maliye Bakanı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya tamamen zıt olan bu açıklamanın ardından Rusya'da, popüler bitcoin borsalarının internet sitelerine erişimin yakın zamanda engellenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın başında da benzer bir karar alan Rusya, internet servis sağlayıcılarına talimat göndermiş ve bitcoin borsalarından Bitstamp ile BTC-e'nin internet sitesini erişime kapatmıştı.
Bitcoinde Ani Düşüş
http://www.reuters.com/article/us-russia-cenbank-bitcoin/russian-central-bank-to-ban-websites-offering-crypto-currencies-idUSKBN1CF0RF Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bitcoin bir yere kaybolmaz el değiştirir.
Yerine başka coinler gelir sanal kripto para Global bir birimdir ve bu artık durdurulamaz.
Engellemenin pek bir yolu yok gibi. Ayrıca sistem patlasa da yine illegal işler devam eder. Şu an 1 milyon bitcoin varsa ve hepsi patlasa. 1 bitcoin bile kalsa 0.00001 bitcoin 5000 dolar olur ama yine ticaret devam eder. Bu yüzden bitcoin artmış azalmış pek bir şey ifade etmiyor teröristler için.