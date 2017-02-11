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Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir

Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin gizli çalışmalarını ifşa eden ve dünya genelinde yeni bir dönemin kapısını aralayan Snowden'in ülkesine iadesi tartışılıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar haberde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Edward Snowden'i tarif etmeye gerek var mı emin değilim. Kimilerine göre bir kahraman, kimileri içinse bir vatan haini. Kesin olan şu ki, bilgisayar dahisi olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'de görev alan Snowden, Amerika'nın yürüttüğü küresel izleme sistemlerini ifşa etmiş, basına sızdırdığı dökümanlarla Amerika'ya bilgi veren firmaları da ortaya çıkarmıştı.
Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin gizli belgelerini sızdıran ve küresel izleme sistemlerini ifşa eden Snowden, yargılama sürecinin adil olmayacağına inandığı için ülkesini terk etmiş ve Wikileaks ile tanıdığımız  Julian Assange'ın tavsiyesiyle Rusya'ya sığınmıştı. Yaşamına orada devam eden Snowden, eğer analiz edilen istihbarat belgeleri doğru yorumlandıysa Amerika'ya iade edilebilir. Trump'ın başkan seçilmesiyle daha ılımlı bir sürece gireceği izlenimi veren Rusya - Amerika ilişkilerinin sürprizi Snowden'in ülkesine gönderilmesi olabilir.
Henüz resmiyete kavuşan bir durum yok. Ancak kıdemli bir Amerikalı yetkilinin incelediği yüksek hassasiyetli istihbarat dökümanlarına göre, Rusya'nın böyle bir olasılık üzerinde çalıştığı tespit edilmiş. Haberde yer alan ifadesiyle "Trump'ın gözüne girmek isteyen Rusya", eski istihbarat yöneticisi Juan Zarate'ye göre böyle bir adım atarak kazan-kazan stratejisi uygulamak istiyor. Eski istihbaratçının ifadesiyle kazan-kazan durumu kritik çünkü ona göre Rusya, Snowden'den alacağı her şeyi aldı ve şimdi iade ile Amerika'yı da kazanmak istiyor. Twitter paylaşımlarıyla bunu reddeden Snowden ise, Rus İstihbaratı ile işbirliği yapmadığını, bir sonrakinin kendisi olacağı endişesiyle devletlerin casuslarla çalışmayacağını dile getiriyor.
Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini ancak olabileceğini söyleyen Snowden, endişe duymadığını çünkü bugüne kadar aldığı kararlardan pişmanlık duymadığnı, doğru şeyler yaptığına inandığını söylüyor. Diğer taraftan Snowden, iade kararının insan haklarına aykırı bir uygulama olacağını da not düşüyor. Benzer şekilde Snowden'in Rusya'daki avukatı da iadeye yönelik bir izlenim elde etmediklerini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Amerikalı eski ishtibarat uzmanı Zarate ile dalga geçercesine "komik olansa eski CIA direktör yardımcısının, Snowden'in Rusya'daki oturma izninin birkaç yıl daha uzatıldığından haberdar olmaması..." diyor.
Rusya'daki oturma izni 2020 yılına kadar uzatılan Snowden'in akıbetini kimse bilmiyor. Moskova yönetimi elindeki bu kozu, ilişkilerin normalleşmesi adına kullanır mı, işte bu kocaman bir soru işareti. Küresel politikadaki değişiklikler ve Trump'ın seçimi kazanmasında Rusların parmağı olup olmadığı tartışmaları devam ederken, bu gelişmenin bir kez daha gündeme gelmesi tesadüf mü o da bilinmiyor. Ama tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, eğer Snowden iade edilecekse muhtemelen Trump yönetimindeki Amerika'ya iade edilecek. Bir diğer konu ise olası bir iade sonrasında, bizzat Trump tarafından vatan haini olarak tanımlanan Snowden'i nasıl bir adli-siyasi-sosyal sürecin bekliyor olacağı?

http://www.nbcnews.com/news/us-news/russia-eyes-sending-snowden-u-s-gift-trump-official-n718921 Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen ozbey08
ozbey08

Türkiye bence bu adamı kabul etsin, fetullah a karşı bunu takas ederiz. ver fetö yü al snowden ı deriz.

Elemana zamanında Latin Amerika'ya kaçmasını söylemişlerdi ama eleman Latin Amerika CIA ajanı kaynıyor diye gitmemişti. Bizim Türkiye'de ajan kaynıyor.
ozbey08Türkiye bence bu adamı kabul etsin, fetullah a karşı bunu takas ederiz. ver fetö yü al snowden ı deriz.Elemana z...
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Mr. Jingles 2 yıl
ABD'nin bütün iç yüzünü göstermiş helal olsun adama. Kuzey Kore'ye gitmiş olsaydı iade ihtimali bile olmazdı.
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khytr89 2 yıl
Bence adam irana çoktan tüymüştür
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Barış Manço 2 yıl
Trump'un gözüne girmek isteyen Rusya ? Yok öyle bir dünya.
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kingman29 2 yıl
Sonun Aaron Swartz gibi olmasın. Amerikanın pis kapitalizmi bir kurban daha almasın :
forum.donanimhaber.com/...
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gereksiz95 2 yıl
ergün diler'in yazdığı gibi açıkçası snowden'ın aslında cia'in rusya'ya yerleştirdiği truva atı olması bana gayet mantıklı geliyor. takvim.com.tr/...
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LOSSLESSGAME 2 yıl gereksiz95
gereksiz95

ergün diler'in yazdığı gibi açıkçası snowden'ın aslında cia'in rusya'ya yerleştirdiği truva atı olması bana gayet mantıklı geliyor. takvim.com.tr/...

Bende tam onu söyleyecektim. "Eski istihbaratçının ifadesiyle kazan-kazan durumu kritik çünkü ona göre Rusya, Snowden'den alacağı her şeyi aldı ve şimdi iade ile Amerika'yı da kazanmak istiyor." Bu yazıyı görünce güldüm. Asıl Snowden Rusya'dan alacağını aldı. Zaten belge sızdırma falan Rusya'ya güven verme ve başka oyunların zeminiydi. Trump'ın seçilmesindeki siber saldırı yalanlarını da sahte veri trafiği oluşturarak Snowden tezgahladı. Yani oyunun içindeki oyunda bile oyun var.
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ozbey08 2 yıl
Türkiye bence bu adamı kabul etsin, fetullah a karşı bunu takas ederiz. ver fetö yü al snowden ı deriz.
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sniper23 2 yıl ozbey08
ozbey08

Türkiye bence bu adamı kabul etsin, fetullah a karşı bunu takas ederiz. ver fetö yü al snowden ı deriz.

Elemana zamanında Latin Amerika'ya kaçmasını söylemişlerdi ama eleman Latin Amerika CIA ajanı kaynıyor diye gitmemişti. Bizim Türkiye'de ajan kaynıyor.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Pek mümkün gözükmüyor.
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