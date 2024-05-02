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    ABD'li yetkili Çin ve Rusya'yı uyardı: Nükleer silahlar yapay zekanın kontrolünde olmamalı!

    ABD'li üst düzey bir yetkili, Çin ve Rusya'ya, nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin kararları yalnızca insanların vermesi, asla yapay zekanın vermemesi yönünde uyarıda bulundu.
    abd çin rusya uyarı nükleer silah yapay zeka Tam Boyutta Gör
    ABD Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü yetkilisi Paul Dean, Washington’ın insanların nükleer silahlar üzerinde tam kontrole sahip olduğuna dair açık ve net taahhütte bulunduğunu, Fransa ve İngiltere’nin de buna katıldığını söyledi. Dean, Çin ve Rusya Federasyonu’nundan benzer bir açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

    Paul Dean, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine atıfta bulunarak, "Bunun son derece önemli bir davranış örneği olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

    Paul Dean’in açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin hem nükleer silah politikası hem de yapay zekanın büyümesi konusunda Çin ile görüşmeleri hızlandırdığı dönemde geldi. Çin savunma bakanlığından henüz yanıt gelmedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yapay zeka konusunda ilk görüşmeyi önümüzdeki haftalarda yapacak. Blinken, teknolojiyi çevreleyen risklerin ve güvenliğin en iyi nasıl yönetilebileceğine dair görüşlerini paylaşacaklarını söyledi.

    Askeri iletişimin normalleşmesinin bir parçası olarak ABD'li ve Çinli yetkililer nükleer silah görüşmelerine Ocak ayında yeniden başladı ancak yakın zamanda resmî silah kontrolü müzakerelerinin yapılması beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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