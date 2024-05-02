ABD'li yetkili Çin ve Rusya'yı uyardı: Nükleer silahlar yapay zekanın kontrolünde olmamalı!

Tam Boyutta Gör ABD Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü yetkilisi Paul Dean, Washington’ın insanların nükleer silahlar üzerinde tam kontrole sahip olduğuna dair açık ve net taahhütte bulunduğunu, Fransa ve İngiltere’nin de buna katıldığını söyledi. Dean, Çin ve Rusya Federasyonu’nundan benzer bir açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

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Paul Dean, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine atıfta bulunarak, "Bunun son derece önemli bir davranış örneği olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Paul Dean’in açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin hem nükleer silah politikası hem de yapay zekanın büyümesi konusunda Çin ile görüşmeleri hızlandırdığı dönemde geldi. Çin savunma bakanlığından henüz yanıt gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yapay zeka konusunda ilk görüşmeyi önümüzdeki haftalarda yapacak. Blinken, teknolojiyi çevreleyen risklerin ve güvenliğin en iyi nasıl yönetilebileceğine dair görüşlerini paylaşacaklarını söyledi.

Askeri iletişimin normalleşmesinin bir parçası olarak ABD'li ve Çinli yetkililer nükleer silah görüşmelerine Ocak ayında yeniden başladı ancak yakın zamanda resmî silah kontrolü müzakerelerinin yapılması beklenmiyor.

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