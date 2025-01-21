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    Volkswagen, Trump'ın kararlarının "yıkıcı ekonomik etkileri" konusunda endişeli

    Volkswagen, Meksika'daki fabrikasında ürettiği yıllık 350 bin aracın tamamını ABD'ye ihraç ediyor. Trump'ın Meksika'ya uygulamaya hazırlandığı gümrük tarifeleri Alman üreticiyi zora soktu.
    Volkswagen, Trump'ın ekonomi politikalarından dolayı endişeli Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci görev döneminde uygulamaya koymaya hazırlandığı tarifelerin "zararlı ekonomik etkileri" konusunda uyarıda bulundu. Şirket, özellikle Volkswagen’in büyük bir fabrikasının bulunduğu Meksika’dan gelen ürünlere uygulanabilecek vergiler konusunda endişelerini dile getirdi.

    Bir Volkswagen sözcüsü tarafından Reuters’a gönderilen e-posta açıklamasında, “Volkswagen Grubu, ABD yönetiminin önerdiği tarifelerin Amerikan tüketicileri ve uluslararası otomotiv endüstrisi üzerindeki zararlı ekonomik etkileri konusunda endişe duyuyor” ifadelerine yer verildiği belirtiliyor.

    Yeni ABD Başkanı, Pazartesi günkü açılış konuşmasında, kampanya sürecindeki vaatlerini yineleyerek "Yabancı ülkelere tarife ve vergi uygulayarak vatandaşlarımızı zenginleştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

    Trump, Meksika ve Kanada’dan ithalata %25, küresel ithalata %10 ve Çin mallarına %60 oranında gümrük vergileri getirilmesini önerdi. Meksika ve Kanada’ya yönelik tarifelerin, ABD Başkanı’nın açıklamalarına göre 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Bu durumun ABD, Kanada ve Meksika’nın Trump’ın ilk görev döneminde üçlü bir serbest ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmış olmalarına rağmen gündeme gelmesi dikkat çekti. Yeni başkan, tarifelerin ABD mallarını destekleyerek ekonomiyi büyütebileceğine inanıyor. Ancak uzmanlar, bu ek vergilerin sadece Amerikalı tüketiciler için fiyatları yükselteceğini düşünüyor.

    Volkswagen’in Meksika’nın en büyük fabrikası olan Puebla tesisi, şirketin en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. Fabrika, 2023 yılında yaklaşık 350.000 araç üretti ve bunların tamamı ABD’ye ihraç edildi. Reuters’ın alıntıladığı Stifel analistlerine göre, Volkswagen’in ABD’de sattığı araçların %65’i, Meksika ithalatına tarife eklenmesi durumunda artık rekabetçi olmayacak.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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