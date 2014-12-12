Rusya'dan yeni bir çift ekranlı akıllı telefon daha





Rus Yota firması tarafından geçtiğimiz haftalarda ikinci nesli tanıtılan YotaPhone, arka kısmındaki e-mürekkep ekrana saat, hava durumu veya bildirim gibi fonksiyonları

ataması ve böylece pil ömrüne olumlu katkı yapması ile dikkat çekiyordu. Pek çok övgü alan YotaPhone konsepti Rusya'da yeni akımlara da örnek oluyor.





Highscreen tarafından duyurulan ICE2 akıllı telefon donanım itibariyle orta seviyeye hitap ediyor. Ön taraftaki standart ekranın haricinde arka kısımda ince ve uzun bir ekran yer alıyor. Bu ekranda gelen aramalar, metin emsajları, zaman, hava güncellemeleri ve bildirimler görüntülenebiliyor. Bu sayede ön ekranın sürekli kullanımının önüne geçiliyor ve pil ömrüne de olumlu katkı yapılıyor.





Telefonun özellikleri ise 4.7 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A7 çekirdekli MT6592 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2550mAh gücünde batarya ve Android 4.4 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor.





Highscreen aslen Alman bir firma ancak bir süredir Rusya sınırları içerisinde mobil cihaz satışı yapıyor. Highscreen ICE 2 modeli yaklaşık 275$ fiyat etiketine sahip ve kısa süre içerisinde satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Onslaught-of-dual-screen-Russian-phones-continues-with-the-Highscreen-ICE-2_id63708