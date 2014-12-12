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Rusya'dan yeni bir çift ekranlı akıllı telefon daha

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
584
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya'dan yeni bir çift ekranlı akıllı telefon daha

Rus Yota firması tarafından geçtiğimiz haftalarda ikinci nesli tanıtılan YotaPhone, arka kısmındaki e-mürekkep ekrana saat, hava durumu veya bildirim gibi fonksiyonları 
ataması ve böylece pil ömrüne olumlu katkı yapması ile dikkat çekiyordu. Pek çok övgü alan YotaPhone konsepti Rusya'da yeni akımlara da örnek oluyor. 

Highscreen tarafından duyurulan ICE2 akıllı telefon donanım itibariyle orta seviyeye hitap ediyor. Ön taraftaki standart ekranın haricinde arka kısımda ince ve uzun bir ekran yer alıyor. Bu ekranda gelen aramalar, metin emsajları, zaman, hava güncellemeleri ve bildirimler görüntülenebiliyor. Bu sayede ön ekranın sürekli kullanımının önüne geçiliyor ve pil ömrüne de olumlu katkı yapılıyor. 

Telefonun özellikleri ise 4.7 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A7 çekirdekli MT6592 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2550mAh gücünde batarya ve Android 4.4 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. 

Highscreen aslen Alman bir firma ancak bir süredir Rusya sınırları içerisinde mobil cihaz satışı yapıyor. Highscreen ICE 2 modeli yaklaşık 275$ fiyat etiketine sahip ve kısa süre içerisinde satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Onslaught-of-dual-screen-Russian-phones-continues-with-the-Highscreen-ICE-2_id63708 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ø 5 yıl
Kasa 10 numara olmuş.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
renkli e-ink ekran teknolojisi baya ilerlediği düşünülür ise
asında bu e-ink i tanımayan kesim için güzel bir tanışma haberi
özellikle pilin %40 ile %60 ını ekranın led aydınlatması yediği düşünülür ise
burada karanlıkta e-ink hiç bir işe yaramaz diyenler fosforun ne olduğunu biraz araştırsın isterlerse :) gelecek e-ink tekonolojisinde ! :)
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likeable1 5 yıl
Tebrik ediyorum doğru yoldalar yerli üretim
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sercandk 5 yıl
Çok şık olmuş tasarım. Bakalım yeni gelişen teknolojilerle daha neler gorucez. O arkada ki ekran biraz daha büyük olsaymış daha iyi olurmuş gibi
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argk02 5 yıl
Güzelmiş. Sende yenilikçi ol vestel senden alalım vestellenelim
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General. 5 yıl
Tasarım 4S çakması olsada güzel.
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burrnn 5 yıl General.
General.

Tasarım 4S çakması olsada güzel.

z1c havası sezdim ben daha çok
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ReDComrade 5 yıl
Al sana yerli hem de Telefon pazarına neredeyse yeni giren bir ülkenin telefonu. Vestele bak çöp üretip dursun bir de piyasanın ağzına tükürmeye çalışsın oturduğu yerden namus yoksunları almayın aldırmayın.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Umarım biraz da olsa pil tüketimine çare olur.
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tarun 5 yıl
fena değilmiş incelemek gerek
yapsın vestel böyle bişey alalım orta seviye dediğin böyle olur
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thestell 5 yıl
Özellikleri çok ideal
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infom@n 5 yıl
Bence ahizenin hemen altına bildirim ışığı yerine konmalı.
Satır biraz daha uzun olmalı. Saat, SMS, Mail, Alarm, Pil uyarısı, bildirimler, cart, curt bir çok şey hakkında kayar yazı şeklinde bilgi vermeli. Üstüne dokununca diğer bildirim, kaydırınca bildirimi silmeli.
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