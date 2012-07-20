Rüzgar gücüyle çalışan Blackbird rüzgardan daha hızlı mesafe katetti

Rüzgar gücüyle çalışan araçlar konusunda denemeler yapan Rick Cavallaro liderliğindeki Blackbird ekibi, yeni araçlarıyla rüzgara karşı rüzgardan daha hızlı gidilebileceğini gösterdi.





Son denemelerinde ekip rüzgar yönünde giderek rüzgar hızının 2.86 katına ulaşmayı başarmıştı. Kaliforniya New Jerusalem havaalanında yapılan denemelerde ekip rüzgara karşı giderek rüzgar hızının 2.01 katına ulaşmayı başararak yeni bir rekor kırdı.





Blackbird aracında iki kanattan oluşan bir türbin pervanesi bulunuyor. Tek bir eksende dönen pervane, araç rüzgara doğru hareket ettiğinde ve çapraz rüzgar estiğinde aracı ileri hareket ettiriyor. Böylece sonsuz bir geri besleme döngüsüne giren araç rüzgardan daha hızlı bir seviyeye ulaşıyor.





Kendisi bir aerodinamik uzmanı olan Cavallaro, rekor kırılmasına rağmen rüzgar yönünde giderken en aza inen sürtünme kuvvetinin önemli olduğunu belirtiyor.





Rüzgara karşı yarış yapmak uzun süredir devam eden bir ilgi alanı ve Hollanda'da rüzgara karşı kara sörfü yarışları yapılıyor.





Cavallaro, uçurtma sörfü yapan arkadaşlarının yardımıyla Blackbird aracını bizzat kendisi pek çok açıdan modifiye etmiş. İlk olarak türbin kanatlarını farklı bir eğimle oluşturmuş. Tekerleklerde ise aracı ileri doğru götürecek çarklar kullanılmış. Rüzgar yönünde gidildiğinde hareket sağlayan bu yapı, rüzgara karşı gitmek için tam tersi bir tasarıma maruz kalmış.





Cavallaro, bunu rüzgara karşı sörf yapmakla aynı olarak tanımlıyor. Aracın gövde tasarımı da eşsiz. Türbinin oluşturduğu dönme momentumu aracı ters çevirmesin diye, şaftlardan birisi diğerinden büyük yapılmış. Aracın zincir sürüşü asimetrik şaft düzeneğine uyması için yeniden konfigüre edilmiş.





Rüzgar yönünde ve rüzgara karşı hareket alanında rekorları elinde tutan Cavallaro, farklı aerodinamik denemeler yapmayı ve yeni rekorlar kırmayı planlıyor.