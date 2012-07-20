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Rüzgar gücüyle çalışan Blackbird rüzgardan daha hızlı mesafe katetti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Rüzgar gücüyle çalışan araçlar konusunda denemeler yapan Rick Cavallaro liderliğindeki Blackbird ekibi, yeni araçlarıyla rüzgara karşı rüzgardan daha hızlı gidilebileceğini gösterdi.

Son denemelerinde ekip rüzgar yönünde giderek rüzgar hızının 2.86 katına ulaşmayı başarmıştı. Kaliforniya New Jerusalem havaalanında yapılan denemelerde ekip rüzgara karşı giderek rüzgar hızının 2.01 katına ulaşmayı başararak yeni bir rekor kırdı.

Blackbird aracında iki kanattan oluşan bir türbin pervanesi bulunuyor. Tek bir eksende dönen pervane, araç rüzgara doğru hareket ettiğinde ve çapraz rüzgar estiğinde aracı ileri hareket ettiriyor. Böylece sonsuz bir geri besleme döngüsüne giren araç rüzgardan daha hızlı bir seviyeye ulaşıyor.

Kendisi bir aerodinamik uzmanı olan Cavallaro, rekor kırılmasına rağmen rüzgar yönünde giderken en aza inen sürtünme kuvvetinin önemli olduğunu belirtiyor.

Rüzgara karşı yarış yapmak uzun süredir devam eden bir ilgi alanı ve Hollanda'da rüzgara karşı kara sörfü yarışları yapılıyor.

Cavallaro, uçurtma sörfü yapan arkadaşlarının yardımıyla Blackbird aracını bizzat kendisi pek çok açıdan modifiye etmiş. İlk olarak türbin kanatlarını farklı bir eğimle oluşturmuş. Tekerleklerde ise aracı ileri doğru götürecek çarklar kullanılmış. Rüzgar yönünde gidildiğinde hareket sağlayan bu yapı, rüzgara karşı gitmek için tam tersi bir tasarıma maruz kalmış.

Cavallaro, bunu rüzgara karşı sörf yapmakla aynı olarak tanımlıyor. Aracın gövde tasarımı da eşsiz. Türbinin oluşturduğu dönme momentumu aracı ters çevirmesin diye, şaftlardan birisi diğerinden büyük yapılmış. Aracın zincir sürüşü asimetrik şaft düzeneğine uyması için yeniden konfigüre edilmiş.

Rüzgar yönünde ve rüzgara karşı hareket alanında rekorları elinde tutan Cavallaro, farklı aerodinamik denemeler yapmayı ve yeni rekorlar kırmayı planlıyor.

http://www.wired.com/autopia/2012/07/wind-powered-car-upwind/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DenizSupra 7 yıl en beğenilen CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

hepinizmi komedyensiniz anlamadimki



Adamlar nelerle uğraşıyor, biz daha 4 taraftan envai çeşit rüzgar alan ülkeye rüzgar panelleri dikemiyoruz.
CooL_ROMEOhepinizmi komedyensiniz anlamadimkiAdamlar nelerle uğraşıyor, biz daha 4 taraftan envai çeşi...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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wustti 7 yıl
çok yerde var ama sayıları yetersiz bir de zannedersem maliyetleri çok aslında bizim ülkemizde anlatıldığı kadar avantaj getirmiyor ya da belli dönemlerde getiriyor bunlar bazı coğrafyalarda ise yarar günlük enerji ihtiyacı için ama hiç bi zaman nükleer enerji ve daha ilerisi için alternatif olamazlar gelecek bu tip enerjilerde bir adet küçük reaktör ile evinin yüz yıllık enerjisi karşılanacak süper bişey :)
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alfa-x 7 yıl
Birçok yerde var ve maliyetleri düşük üstelik devlet acayip teşvik veriyor alım garantili.

Bunun için rüzgar haritası bile yayınlandı.Hilmi Güler gidince biraz boşlandı gibi..
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knightofdark 7 yıl
Cok mantıklı ve çok güzel bir buluş olduğunu düşünmekteyim. biz niye yapamıyoruz bizim neden yok gibi seylerden artık kutlumamız gerektıgını
dusunmekteyım onun yerine herkez elini tasın altına sokmalı ondan sonra neden bizde yok denmeli
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alfa-x 7 yıl
Güzel buluş bravo
Petrolsüz günlere az kaldı.

Güzel paylaşım tşkrlr
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alito 7 yıl
mesut4.bahtiyar
Köprüden geçişine izin verilmez!

önce ruhsatı alsında onu sonra düşünelim
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Guest-0C8FEE75E 7 yıl
Ruzgara karşı işenmez.
:))
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jovanovic 7 yıl
Cok az yuksek, abartmayin.
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Lazeran 7 yıl
aferin
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CooL_ROMEO 7 yıl
hepinizmi komedyensiniz anlamadimki
1 Yanıt Yanıtla +2
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DenizSupra 7 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

hepinizmi komedyensiniz anlamadimki



Adamlar nelerle uğraşıyor, biz daha 4 taraftan envai çeşit rüzgar alan ülkeye rüzgar panelleri dikemiyoruz.
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mesut4.bahtiyar 7 yıl
Köprüden geçişine izin verilmez!
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Makaroncu 7 yıl
Bizim araba da gidiyo rüzgara karşı bende bişi sandım
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TEPEE PREMİUM PACK 7 yıl
rüzgar gücü tamamda şekli.. nice
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