Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SD Birliğinden 8K ve çoklu-dosya video kaydı için yeni sınıflandırma

Kamera ve telefonlarımızda sıkça kullandığımız SD kartlar için yeni sınıflandırmalar yapıldı. 8K ve çoklu-dosya video kaydı için de kartların üzerinde ibareler bulunacak.
3 yıl
2,4b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SD kartların üzerinde çeşitli sınıflandırma dereceleri bulunuyor. Bu derecelendirmeler göre kartların kalitesi, okuma-yazma hızları ile ilgili bilgiler alabiliyoruz. Özellikle kameralarda kullanılan bazı kartlar yüksek görüntü kalitesini kaydetme konusunda sıkıntı yaratabiliyorlar.
Şimdi ise kart üreticilerinin bir araya geldiği SD Birliği tarafından yeni sınıflandırma sistemleri tanıtıldı. Artık 8K ve çoklu-dosya video kaydı gibi alanlarda da kartların üzernde sınıflandırma ibareleri yer alıyor. Yeni ibareler SDHC, SDXC UHS-I ve UHS-II gibi kart türlerinde gözükecek.
Açıklamalara göre V60 ve V90 ibarelerine sahip kartlar 8K videolar için olacak, V6, V10 ve V30 sınıflandırmasında olan kartlar ise HD ve 4K video kaydı için öneriliyor. Yeni sınıflandırmaya sahip kartlara ait ibareleri aşağıdaki görselin sağ tarafında bulmanız mümkün.   

http://www.guru3d.com/news-story/sd-association-to-add-speed-class-for-8k-and-multi-file-video-recording.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
eger olursa çok iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
128 GB Samsung kartim yazma performansi 90 mb saniyede okumada da 95 ...
Samsung 4K icin degil 8K icin yapmis megersem :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E8273177 3 yıl
Ya bi durun daha class10 kartımı yeni aldım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl Guest-1E8273177
serpopin

Ya bi durun daha class10 kartımı yeni aldım.

Teknolojiye ayak uydurmak iyice zorlaştı
. Çok değil 1 sene sonra (bir kaç hafta içinde 3000TL vereceğimiz) S7 nin ne kadar dandik, yetersiz olduğunu, S8'in ne kadar süper olduğunu konuşuyor olacağız.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Game of Thrones'un yeni posterlerinde ölüm kol geziyor 3 yıl 187 milyon piksellik inanılmaz Samanyolu haritası 3 yıl Android için enerji tüketimini optimize eden yeni bir uygulama 3 yıl Mad Catz'den Galaxy S7 serisi için oyun kontrolcüsü 3 yıl Qualcomm ile özel röportaj "Snapdragon 820, 4,5G, 5G çalışmaları ve fazlası" 3 yıl MSI, taşınabilir mini-STX kasalarını duyurdu 3 yıl Google, AMP projesini devreye sokarak mobil sayfaları hızlandırmaya başladı 3 yıl Xiaomi Mi 5 bileşenleri mercek altına alındı 3 yıl Android Destek Kütüphanesi'ne gece modu desteği geliyor 3 yıl iOS 9'a geçiş %77'de tıkandı 3 yıl Android N sürümüne ait ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı 3 yıl Haftanın sinema haberleri ve 26 Şubat'ta vizyona girecek yeni filmler 3 yıl Google akıllı televizyonlara Chromecast teknolojisini ekleyecek 3 yıl One Plus 3 yılın ilk yarısı bitmeden tanıtılacak 3 yıl Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun 3 yıl Oyun düşmanı senatör rüşvet ve silah kaçakçılığından tutuklandı 3 yıl Gmail, mobil e-postaları daha işlevsel hale getiriyor 3 yıl Apple, iOS 9.3'le Mayıs 1970 hatasına bir düzeltme getiriyor 3 yıl Apple hacklenmesi mümkün olmayan iPhone üzerinde çalışıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN SD Birliğinden 8K ve çoklu-dosya video kaydı için yeni sınıflandırma Sonraki Huawei ve Leica güçlerini mobil fotoğrafçılık için birleştiriyor 3 yıl Su altında Galaxy S7 kutu açma videosu 3 yıl Sharp resmen Foxconn'un 3 yıl Microsoft uygulama ekosistemini genişletmek için Xamarin’i satın aldı 3 yıl AMD’den Hitman oyun kampanyası 3 yıl Mobil cihazlara 260MB/s yazma hızı ve 256GB kapasite geliyor 3 yıl 10 000 kat daha az enerji tüketen WiFi teknolojisi geliştiriliyor 3 yıl AMD, yeni diplere doğru yol alıyor 3 yıl HTC'den One M10 ile ilgili ilk tanıtım görseli geldi 3 yıl LG bu yıl yeni bir Nexus telefonu üretmeyecek 3 yıl Beş boyutlu bir kara delik Einstein'ın teorisini alt üst edebilir 3 yıl Samsung'dan aksesuar tarzında fitness bilekliği: Charm 3 yıl Dokunmatik hassasiyetli Gionee Elife S8, MWC 2016 fuarında tanıtıldı 3 yıl Cassini'den muhteşem fotoğraf: Satürn'ün üç uydusu tek bir karede 3 yıl Xiaomi'den orta seviyede iddialı telefon: Mi 4s 3 yıl Samsung Galaxy S6 Edge 2015'in en iyi akıllı telefonu seçildi! 3 yıl Kablosuz mouse ve klavye kullanıcıları hacklenme riskiyle karşı karşıya 3 yıl Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek 3 yıl Mobil cihazlardan 4K aktarımı artık daha akıcı olacak 3 yıl Omate Rise akıllı saat pazarında yükselmeyi hedefliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim