SD Birliğinden 8K ve çoklu-dosya video kaydı için yeni sınıflandırma

SD kartların üzerinde çeşitli sınıflandırma dereceleri bulunuyor. Bu derecelendirmeler göre kartların kalitesi, okuma-yazma hızları ile ilgili bilgiler alabiliyoruz. Özellikle kameralarda kullanılan bazı kartlar yüksek görüntü kalitesini kaydetme konusunda sıkıntı yaratabiliyorlar.

Şimdi ise kart üreticilerinin bir araya geldiği SD Birliği tarafından yeni sınıflandırma sistemleri tanıtıldı. Artık 8K ve çoklu-dosya video kaydı gibi alanlarda da kartların üzernde sınıflandırma ibareleri yer alıyor. Yeni ibareler SDHC, SDXC UHS-I ve UHS-II gibi kart türlerinde gözükecek.

Açıklamalara göre V60 ve V90 ibarelerine sahip kartlar 8K videolar için olacak, V6, V10 ve V30 sınıflandırmasında olan kartlar ise HD ve 4K video kaydı için öneriliyor. Yeni sınıflandırmaya sahip kartlara ait ibareleri aşağıdaki görselin sağ tarafında bulmanız mümkün.

http://www.guru3d.com/news-story/sd-association-to-add-speed-class-for-8k-and-multi-file-video-recording.html