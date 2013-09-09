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SES Astra: Uydu Üzerinden 4K Yayın!

5 yıl
14,9b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda IFA 2013 fuarının en gözde konularından biri olan 4K televizyonları içerik açısından oldukça ilgilendiren 4K yayın teknolojilerinden bahsediyoruz. SES Astra uydusu üzerinden 4K test yayını ve genel olarak 4K'nın yakın geleceği bu videoda!
 

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YordleKing 5 yıl en beğenilen
Ben daha tv de hd yi göremedim.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
fuarda Sony dikkatimi çekiyor.başarılılar. tüplü televizyon kullanıyoruz.karasaldan devam.
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abdullahgok 5 yıl
Mehmet.Akif
Desenize, bizdeki tv kafalılar için evde kalmaya bir sebep daha geliyor. Bir taraftan televizyonlar, bir taraftan telefonlar, bir yanda da bilgisayarlar ile insanları hem dine uzak, hem de sosyal hayata uzak ettiniz. Kendi matrix aleminizi üretip, içine gnüllü kölelerinizi gömdünüz. Tıpkı matrix filmindeki gibi. İşin garibi bu sistemleri gönüllü kölelerinize para ile sattınız. Üstüne para vererek yapılan nice deneylerdeki insan deneklerin aksine, büyük çaptaki bu matrix deneyine herkes hazır. Durma kapital dünyanın, kapital baronları ve para ile var olmuş, parasını mezara götüreceğini sanan boş kafalı para babaları. Durma sakın. Bizim ve dünyanın insanları hazır matrix deneyine. Kendi paramız ile, kendimizi gönüllü köle ediyoruz.

din ne alaka?
Mehmet.AkifDesenize, bizdeki tv kafalılar için evde kalmaya bir sebep daha geliyor. Bir taraftan televizyonlar, bir taraftan telefonlar, bir ya...
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gfbekir 5 yıl
3D tv aldık diye seviniyoz, hevesimizi kursağımızda bırakıyonuz
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by__metallica 5 yıl
Ender abi ara sıra nefes al ya, ben ekran başında daralıyorum :D
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Manavus 5 yıl
Hay maşallah!
Bir solukta anlattın :))
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Murat Y 5 yıl
merak ediyorum bundan sonra ne cikacak
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grezimonk 5 yıl Murat Y
Murat Y

merak ediyorum bundan sonra ne cikacak


16K için ön çalışma...
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!!-Origin-!! 5 yıl
4 Kanal HD izliyorum ne 4k sı tüm kanallar HD geçsin ilk!
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grezimonk 5 yıl
1080 yok diyenler... siz TR'ye bakıyorsunuz... asıl olay küresel ve çoğu daha 720p yayın yapıyor... birisi baskı yapmazsa 1080p yayın çok zor...
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Ciginix 5 yıl
Mehmet.Akif
Desenize, bizdeki tv kafalılar için evde kalmaya bir sebep daha geliyor. Bir taraftan televizyonlar, bir taraftan telefonlar, bir yanda da bilgisayarlar ile insanları hem dine uzak, hem de sosyal hayata uzak ettiniz. Kendi matrix aleminizi üretip, içine gnüllü kölelerinizi gömdünüz. Tıpkı matrix filmindeki gibi. İşin garibi bu sistemleri gönüllü kölelerinize para ile sattınız. Üstüne para vererek yapılan nice deneylerdeki insan deneklerin aksine, büyük çaptaki bu matrix deneyine herkes hazır. Durma kapital dünyanın, kapital baronları ve para ile var olmuş, parasını mezara götüreceğini sanan boş kafalı para babaları. Durma sakın. Bizim ve dünyanın insanları hazır matrix deneyine. Kendi paramız ile, kendimizi gönüllü köle ediyoruz.

Matrix'i çok yanlış anlamışsın kardeş, mavi hapı aldığından belli.
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onur01651 5 yıl
kaç fps diyenler nerde
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Salvation27 5 yıl
bizim millet alır arkadaş.
öyle insanlar tanıyorum ki 3D Led smart tv almışlar. 3000-4000 tl civari dev ekran.uydu alıcıları Full DH bile değilken.. Blu Ray oynatıcıları olmadığı halde.
1 yıldır kullanıyor. 1 kere bile 3D film izlemiş değil.
mantık şu: ben en yükseğini alayımda ilerde 3D yayın olunca tadını çıkarırım. zannediliyorki Full HD olmayan bi uydu alıcısından show tv,kanal D,star tv den Full HD 3D 5+1 ses çıkışlı Film izlenecek.
böylece bu bekleyiş devam ederken şimdi 4K 3D smart tv alacakta işini en sağlama alacak..
yemin ederim buna bir çok kere şahit olmuşum. adamlar smart tv alıyor evinde internet yok.
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AC_Hawker 5 yıl
3 farklı açıyla maç keyfi güzelmiş
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andy1 5 yıl
Uydu üzerinden 4K yayın fakat haberi hazırlayan Arkadaşımız biraz heyecan yapmış, bu yayınları Türkiyede televizyonu boş verin uydu alıcısı ile dahi izleyemessiniz, bu sistem için hdboxlar yeni yeni gelişiyorlar, Televizyonlar aynı şekilde sadece Samsung ve LG prototip serileri var, onlarda henüz sadece Korede satışta!

Arkadaşlar kimse üzülmesin, Televizyon almakla izlenmiyor, komple bir sistem sahibi olmanız şart!

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orjSin 5 yıl
1080p yi yaptınız çözdünüz de 4k kaldı. Ayrıca istese 8k olsun izleyecek nitelikli yayın kıtlığı varken türk medyasında niye 4k tv ve yayın alayım.
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