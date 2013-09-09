SES Astra: Uydu Üzerinden 4K Yayın!

Haber Editörü
|3D tv aldık diye seviniyoz, hevesimizi kursağımızda bırakıyonuz
|Ender abi ara sıra nefes al ya, ben ekran başında daralıyorum :D
| Hay maşallah!
Bir solukta anlattın :))
| merak ediyorum bundan sonra ne cikacak
Murat Y
16K için ön çalışma...
|4 Kanal HD izliyorum ne 4k sı tüm kanallar HD geçsin ilk!
|1080 yok diyenler... siz TR'ye bakıyorsunuz... asıl olay küresel ve çoğu daha 720p yayın yapıyor... birisi baskı yapmazsa 1080p yayın çok zor...
Mehmet.Akif
Matrix'i çok yanlış anlamışsın kardeş, mavi hapı aldığından belli.
|kaç fps diyenler nerde
|bizim millet alır arkadaş.
öyle insanlar tanıyorum ki 3D Led smart tv almışlar. 3000-4000 tl civari dev ekran.uydu alıcıları Full DH bile değilken.. Blu Ray oynatıcıları olmadığı halde.
1 yıldır kullanıyor. 1 kere bile 3D film izlemiş değil.
mantık şu: ben en yükseğini alayımda ilerde 3D yayın olunca tadını çıkarırım. zannediliyorki Full HD olmayan bi uydu alıcısından show tv,kanal D,star tv den Full HD 3D 5+1 ses çıkışlı Film izlenecek.
böylece bu bekleyiş devam ederken şimdi 4K 3D smart tv alacakta işini en sağlama alacak..
yemin ederim buna bir çok kere şahit olmuşum. adamlar smart tv alıyor evinde internet yok.
|3 farklı açıyla maç keyfi güzelmiş
| Uydu üzerinden 4K yayın fakat haberi hazırlayan Arkadaşımız biraz heyecan yapmış, bu yayınları Türkiyede televizyonu boş verin uydu alıcısı ile dahi izleyemessiniz, bu sistem için hdboxlar yeni yeni gelişiyorlar, Televizyonlar aynı şekilde sadece Samsung ve LG prototip serileri var, onlarda henüz sadece Korede satışta!
Arkadaşlar kimse üzülmesin, Televizyon almakla izlenmiyor, komple bir sistem sahibi olmanız şart!
|1080p yi yaptınız çözdünüz de 4k kaldı. Ayrıca istese 8k olsun izleyecek nitelikli yayın kıtlığı varken türk medyasında niye 4k tv ve yayın alayım.
din ne alaka?