SES Astra: Uydu Üzerinden 4K Yayın!

Bu videomuzda IFA 2013 fuarının en gözde konularından biri olan 4K televizyonları içerik açısından oldukça ilgilendiren 4K yayın teknolojilerinden bahsediyoruz. SES Astra uydusu üzerinden 4K test yayını ve genel olarak 4K'nın yakın geleceği bu videoda!

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