Sağlık personelini otonom şekilde takip edebilen robot: Terapio

Hastaneler içerisinde doktor ya da hemşireler önemli aparat / ilaç ya da sağlık bilgilerinin yer aldığı servis arabaları kullanıyorlar. Bunları farklı odalar arasında gezdirmek zorunda kalan sağlık personeli için Japonya'da geliştirilen robot modeli Terapio, otonom yapısıyla büyük bir kolaylık getiriyor.

Japonya'da yaşlı nüfusa bağlı olarak diğer alanlardan daha çok sağlık sektörüne yönelik robotik çalışmalar yapılıyor. Bunun en son örneklerinden olan Terapio, doktor ya da hemşireleri üzerinde yer alan sensörler sayesinde otonom olarak takip ediyor ve böylece büyük bir rahatlık getiriyor. Üst bölümünde taşıdığı dokunmatik ekranıyla yanına gidilen hastanın sağlık geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler verebilen robot, isteğe bağlı durumlarda manuel olarak da kontrol edilebiliyor ve hareketli kolu sayesinde hastaların yaşamsal bilgilerini de kontrol edebiliyor.

Üzerinden test çalışmaları devam eden Terapio'nun kullanıma geçeceği tarih hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.cnet.com/pictures/irex-readies-robots-for-your-retirement-pictures/