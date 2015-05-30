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Sağlık personelini otonom şekilde takip edebilen robot: Terapio

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sağlık personelini otonom şekilde takip edebilen robot: Terapio
 
Hastaneler içerisinde doktor ya da hemşireler önemli aparat / ilaç ya da sağlık bilgilerinin yer aldığı servis arabaları kullanıyorlar. Bunları farklı odalar arasında gezdirmek zorunda kalan sağlık personeli için Japonya'da geliştirilen  robot modeli Terapio, otonom yapısıyla büyük bir kolaylık getiriyor.
Japonya'da yaşlı nüfusa bağlı olarak diğer alanlardan daha çok sağlık sektörüne yönelik robotik çalışmalar yapılıyor. Bunun en son örneklerinden olan Terapio, doktor ya da hemşireleri üzerinde yer alan sensörler sayesinde otonom olarak takip ediyor ve böylece büyük bir rahatlık getiriyor. Üst bölümünde taşıdığı dokunmatik ekranıyla yanına gidilen hastanın sağlık geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler verebilen robot, isteğe bağlı durumlarda manuel olarak da kontrol edilebiliyor ve hareketli kolu sayesinde hastaların yaşamsal bilgilerini de kontrol edebiliyor.
Üzerinden test çalışmaları devam eden Terapio'nun kullanıma geçeceği tarih hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.
Sağlık personelini otonom şekilde takip edebilen robot: Terapio
 

http://www.cnet.com/pictures/irex-readies-robots-for-your-retirement-pictures/ Yorum Yaz
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sevket861 4 yıl
Hastanede çalıştığımız mr cihazı ayda iki defa , Tomografi haftada bir defa bozuluyor.Bu cihaZ gelse saat başı bozulur heralde.
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