    Figure AI'dan kovulan güvenlik uzmanı uyardı: Bu robotlar insanlara zarar verebilir

    İnsansı robotlarıyla dikkat çeken Figure AI, önemli bir davanın konusu oldu. Şirketin eski ürün güvenlik uzmanı Robert Gruendel, bu robotların insanlara zarar verebileceğini iddia ediyor.

    Figure AI çalışanı uyardı: Bu robotlar insanlara zarar verebilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında yaşanan patlamaya paralel olarak robotik alanında da önemli atılımlar yapılması, kısa süre öncesine kadar sadece bilim-kurgu eserlerinde gördüğümüz insansı robotların bir anda çok daha somut bir hâle gelmesine sebep oldu. Bugün artık bu robotlar yavaş yavaş iş gücüne dâhil ediliyor. Üstelik çok yakın bir gelecekte evlere de yardımcı olarak girmeleri bekleniyor. Ne var ki bazı uzmanlar bunun insanlar için oldukça tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu robotlarda oluşacak sıradan bir yazılım hatası bile insanların ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanabilir.

    Robotların bu yıkıcı gücü, bu hafta açılan yeni bir davanın da konusu oldu. İnsansı robotlar konusunda en dikkat çekici işleri ortaya koyan başlıca şirketlerden biri olan Figure AI'ın eski güvenlik uzmanı, güvenlik endişelerini dile getirdiği için işten kovulduğunu öne sürerek şirkete dava açtı.

    Figure AI'ın Robotları, Arıza Hâlinde Bir İnsanı Ciddi Şekilde Yaralayabilir

    Dava dosyasında yer alan ifadelere göre şirketin eski ürün güvenliği başkanı Robert Gruendel, Temmuz ayında gerçekleştirdiği darbe ve hız testlerinde robotların “insanüstü bir hızla” hareket ettiğini ve ürettikleri kuvvetin “acı eşiğinin yirmi katı” seviyesine ulaştığını raporladı. Bu değerlerin, yetişkin bir insan kafatasını kırmak için gereken kuvvetin iki katından fazla olduğu belirtiliyor. Şikâyet dilekçesinde ayrıca bir test sırasında arızalanan bir robotun, çelik bir buzdolabı kapağında yaklaşık 6 milimetrelik bir yarık açtığı da aktarılıyor. Üstelik bu sırada insan bir çalışan da hemen yanında duruyormuş.

    Gruendel, bu bulguların ardından şirket içinde kapsamlı bir güvenlik yol haritası hazırladı. Belgede robotların iş ortamına güvenli şekilde uyum sağlaması için gerekli sensör sınırlamaları, kuvvet tavanları, yazılım emniyet protokolleri ve test prosedürleri detaylandırılıyordu. Ancak Gruendek, hazırladığı güvenlik planının şirket yönetimi tarafından “büyük ölçüde budandığını” ve kritik önlemlerin “ürün geliştirmeyi yavaşlattığı” gerekçesiyle devre dışı bırakıldığını söylüyor.

    Gruendel, güvenlik zafiyetlerinin yatırımcıları yanıltacak boyuta ulaştığını düşündüğünde durumu doğrudan CEO Brett Adcock ile baş mühendisi Kyle Edelberg’e iletmiş. Ancak Gruendel, bu uyarıların önemsiz görüldüğünü ve işi zorlaştırdığı için kendisine karşı tavır alındığını söylüyor. Nitekim Gruendel, en net ve belgeli itirazlarını yönetime ilettikten yalnızca birkaç gün sonra ani bir kararla işten çıkarılmış.

    Figure AI cephesi ise tüm iddiaları reddediyor. Şirketten yapılan açıklamada Gruendel’in “düşük performans” nedeniyle kovulduğu ifade edilirken, dava dosyasında yer alan suçlamaların mahkemede kolayca çürütülecek asılsız iddialar olduğu savunuluyor.

    Figure AI'a karşı açılan bu dava, birkaç ay önce sosyal medya yayılan "hata veren robot" videosunu akıllara götürüyor. Yazılımında bir terslik olan robotun aniden kontrolden çıkıp çevresini yıkacak şekilde çırpındığı video, insanları bir hayli ürkütmüştü. Gerek fabrikalarda, gerekse evlerde kullanılacak çok daha büyük ve çok daha güçlü bir robotun benzer bir arıza yaşaması, çok daha korkunç sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden Gruendel'in bu uyarıları çok da dayanaksız görünmüyor.

