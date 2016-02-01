Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car





2013 yılında Çinli yarış pilotu Anthony Liu’nun kullandığı süper otomobil hız sınırlayıcısı olmadan (iptal edilerek) üstü açık bir şekilde Volkswagen Ehra-Lessien test pistinde, 9,01 km’lik düz parkurda, 408,84 km/s hıza ulaşmayı başararak Dünya rekorunun sahibi olmuştu. Toplamda 8 adet üretilen süper otomobil çok kısa bir süre içerisinde de tükenmişti. Milyon dolar değerinde, az sayıda üretilmiş böylesine bir süper otomobili 2. el olarak satışta görmek ise oldukça ilginç.









Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, İngiltere’de Bugatti yetkili bayisinde ikinci el olarak satışta görüntülendi. 2013 yılında 2 milyon 156 bin 190 dolardan kendine alıcı bulan otomobilin 2016 yılı ikinci el fiyatı ise 2 milyon 563 bin 700 dolar. 4 turbo şarjlı 8L W16 motora sahip süper otomobil 1200 beygir gücünde ve 3,000-5,000 d/d aralığında ise 1500Nm gibi oldukça yüksek bir tork değerine sahip. 2. el 2013 model Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 1.818 km’de ve süper otomobilden İngiltere’de sadece 1 adet mevcut.





Süper otomobili 2. el olarak satacak O.W.Owen isimli lüks otomobil galerisi aynı zamanda mart ayında Genevre Motor Show'da lanse edileceği duyurulan ve Bugatti Veyron'un yerini alacak Bugatti Chiron için de İngiltere'de ön siparişleri almaya yetkili tek galeri.





http://www.motorauthority.com/news/1083440_254-mph-bugatti-veyron-grand-sport-vitesse-world-record-car-up-for-sale#image=100543830