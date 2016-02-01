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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car

Dünya'da onun kadar hızlı giden seri üretim üstü açık başka bir otomobil daha yok. 8 adet üretilen süper otomobilden sadece biri İngiltere'de ve o da temiz bir ikinci el olarak yeni alıcısını bekliyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
20,9b
1
58
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car

2013 yılında Çinli yarış pilotu Anthony Liu’nun kullandığı süper otomobil hız sınırlayıcısı olmadan (iptal edilerek) üstü açık bir şekilde Volkswagen Ehra-Lessien test pistinde, 9,01 km’lik düz parkurda, 408,84 km/s hıza ulaşmayı başararak Dünya rekorunun sahibi olmuştu. Toplamda 8 adet üretilen süper otomobil çok kısa bir süre içerisinde de tükenmişti. Milyon dolar değerinde, az sayıda üretilmiş böylesine bir süper otomobili 2. el olarak satışta görmek ise oldukça ilginç. 

Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, İngiltere’de Bugatti yetkili bayisinde ikinci el olarak satışta görüntülendi. 2013 yılında 2 milyon 156 bin 190 dolardan kendine alıcı bulan otomobilin 2016 yılı ikinci el fiyatı ise 2 milyon 563 bin 700 dolar. 4 turbo şarjlı 8L W16 motora sahip süper otomobil 1200 beygir gücünde ve 3,000-5,000 d/d aralığında ise 1500Nm gibi oldukça yüksek bir tork değerine sahip. 2. el 2013 model Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 1.818 km’de ve süper otomobilden İngiltere’de sadece 1 adet mevcut.

Süper otomobili 2. el olarak satacak  O.W.Owen isimli lüks otomobil galerisi aynı zamanda mart ayında Genevre Motor Show'da lanse edileceği duyurulan ve Bugatti Veyron'un yerini alacak Bugatti Chiron için de İngiltere'de ön siparişleri almaya yetkili tek galeri. 


http://www.motorauthority.com/news/1083440_254-mph-bugatti-veyron-grand-sport-vitesse-world-record-car-up-for-sale#image=100543830 Yorum Yaz
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Doom II 3 yıl en beğenilen
PM attım ama daha cevap gelmedi hayırlısı
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Umutcan 3 yıl
İlan yanlış yerde.
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Fenomenon 3 yıl
Doktordan temiz, ful+ful, tüm bakımları yapılmış, 2017'ye kadar muayenesi yapılmış bugatti veriyon grand suport fitesse. bel altı boyalıdır, boya takıntısı olanlar aramasın (pazarlık payı vardır)
Doktordan temiz, ful+ful, tüm bakımları yapılmış, 2017'ye kadar muayenesi yapılmış bugatti veriyon grand suport fitesse. bel altı boyalıdır, boya takıntısı olan...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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umut_baris 3 yıl
Tam bizim milletin istediği satış biçimi.

Ama sizin teneke memur arabanızı kim napsın. (Gas Auto)
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djvietnam 3 yıl
Ağaoğlu nun haberi varmidir acaba
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michael01 3 yıl
Almayı düşünenler için vergisi 11.358,00 TL x 2
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Yellow Claw 3 yıl
150.000 TL tramer kaydı vardır.Sadece boyası çizildi.Servisin abartması.Bunun dışında boya takıntısı olan aramasın.Araç diri bir araçtır.Ustanızı getirip bakabilirsiniz.Ekspertiz de motoru %89 çıkmıştır.
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michael01 3 yıl
Beyler satan firma kazıklamaya çalışıyor.Sahibinden.com dan baktım bizim Türkler 2.300.000 dolara satıyor. 250bin doları cebe indirecek galeri.
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michael01 3 yıl
Bu araç şehir içinde sürülme izni var mı?Bazı araçlar sadece pist içinde sürülmesi serbest.Ona göre bir şeyler düşünelim.
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Space engineer 3 yıl
Motor durumu %90 dır lastikler 300 km önce değişti bakımları yetkili serviste yapılmıştır Triger i 50 km önce değişti yağlar 50 km önce değişti expertiz raporuna göre sol ön öamurlukta ışıklarda sürtme sonucu 1-2 karış kadar boya vardır ciddi alıcılar resimdeki numaradan ulaşsın boş muhabbetler için aramayın takas sadece boğaz manzaralı daire müstakil ev + yat ve jet ile de takas olabilir TAKAS FİYATIM FARKLIDIR






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KoşanBalık 3 yıl
92 brodwayle takaslayalım dedim senin araba çok yakar dedi
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cocainbar 3 yıl
Tarafimdan alinmistir. Hayirli olsun
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cestvrai 3 yıl
1500 torque nedir vay masallah...
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Fx_57,5 3 yıl
sevemedim gitti şu bugattinin tasarımını.
2 senede az fark istemiş böyle sınırlı sayıdaki bir araba için.milyon doları yatırım yapsa daha fazla kazanır haliyle kar amaçlı satıta olmadığı kesin.
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SEMOZA45 3 yıl
Sıfır araç kokusu yok bunda.400 bin eksik veririm sıfırını alırım.Hele uzat elini 200 kağat indir de anlaşak.
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h.aras.k 3 yıl
Adam ikinci eli düşünerek arabayı almış
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6 etiket daha o.w.owen bugatti chiron genevre motor show Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Popüler
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