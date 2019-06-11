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Şakaydı gerçek oldu: Razer enerji içeceği çıkardı

Razer'ın yıllar evvel 1 Nisan şakası olarak ortaya attığı enerji içeceği fikri gerçeğe dönüştü. Şirket oyunculara özel olarak hazırlanmış Respawn adlı enerji içeceğini tanıttı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yıllar önce 1 Nisan şakası olarak oraya atılan Razer enerji içeceği fikri gerçeğe dönüştü. Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer bugün Respawn olarak adlandırılan enerji içeceğini tanıttı.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4'ün yeni görselleri çoklu kamera sistemine işaret ediyor"
Razer, 2010 yılında "1 Nisan" şakası olarak oyunculara özel olarak hazırlanmış "Razer Venom" adında bir içecek tanıtmıştı. O dönem şaka maksatlı gündeme gelen içecek şimdi gerçek bir ürün olarak karşımızda duruyor.

Kutusu 25 dolara satılacak

Suyla karıştırılıp içilen Respawn'ın kutusu 24.99 dolara satılacak ve bir kutuda 20 adet içecek tozu yer alacak. Her bir paketin 95 mg kafein içerdiğini de belirtelim.
Şirket, enerji içeceğinin “gelişmiş konsantrasyon” ve “artan uyanıklık ve odaklanma” sağlayacağını belirtti. İçeceğin formülünde ise sağlığı riske atacak herhangi bir madde bulunmadığı da özellikle vurgulanıyor.

https://www.theverge.com/2019/6/10/18659835/razer-respawn-mental-performance-drink-gamers Yorum Yaz
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Alkolog 1 hf. en beğenilen
Nasıl böyle saçmasapan bir devre döneme denk geldik yav
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AskN0More 1 hf.
gamer enerji içeceği, gamer koltuğu, gaming masa, gaming gözlük..
sonu nerede göreceğiz acaba merak ediyorum :) gaming ne abi. gaming koltuk ne ya. gaming masa ne? al bi masa cevir 15 liralık ledle gaming mi oldu sımdı ne oldu? biri cıkar yorum yapar sımdı dügmesi var yükseliyor cahil cahil konusma diye. hey yarabbim.
gamer enerji içeceği, gamer koltuğu, gaming masa, gaming gözlük..sonu nerede göreceğiz acaba merak ediyorum :) gaming ne abi. gaming koltuk ne ya. gaming ma...
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4 Yanıt Yanıtla +36
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Silent Guardian 1 hf.
Adamın biri demiş ki “e-spor oldukça yorucu bir şey, bir çok işlemi aynı anda yapıyorsunuz” Sanırsın 12 round ringte dövüşüyor, kortlarda fırtına gibi esiyor, 200 kg halterin altına giriyor, rakip takımın kalesinde Tsubasa gibi şok etkisi yaratıyor, Everest’in zirvesine Türk bayrağı dikip ülkemizi gururlandırıyor herif.


Razer bile ürünü kakalamak için mantıklı pazarlamayı tercih edip “Konsantrasyon artırsın diye” pazarlıyor. Bizim e-sporcular diyor ki “ter içinde oyundan çıktığım oluyor, oyundayken çok yoruluyorum”

E-spor yorucu falan değil, sen koltuktan kalkmadığın için hımbılsın, mouse hareket ettirince bile terliyorsun, nefes nefese kalıyorsun. Bak kondisyonsuzsun bile demiyorum direkt hımbılsın diyorum. Emin ol o beyninle saatlerce satranç maçı yapan, milyonlarca hamle düşünen Kasparovdan daha fazla efor sarf etmiyorsun. Adamlar 10-15 saat satranç maçı yapıyorlar ve senin gibi maçı kazanmak için değil, Dünya şampiyonluğu için rekabetteler. Hani 10-15 saat içine girdikleri stresi, odaklanma zorunluluğunu hayal et diye söylüyorum.

Bakın, e-spor adı altında spor yaptığınızı sanıyorsunuz ve kendinizi böyle tatmin ediyorsunuz ya, size hoşunuza gitmeyecek bir kaç gerçekten bahsedeyim.

Şimdi e-spor yaptığını sanıp kendini avutan arkadaşlar öncelikle söyleyeyim çok fena kazıklanıyorsunuz. Mesela League of Legends (bundan sonra LoL diyeceğim) yapımcılarının belirli bir reklam bütçesi var. Adamlar diyor ki “Ulan hem turnuva yapayım şanım yürüsün, hem de bunlara e-spor diye bir şey yedireyim, önemli bir iş yaptıklarını sansınlar.” böylece ne olmuş oluyor? İnsan denen üretime muhtaç canlı hem “Üretmiş” hem de “eğlenmiş” oluyor. Yani eskiden oyun oynayan insanlar işsiz, boş gezen, hayırsız olurken, şimdi marketing dehaları sayesinde aynı oyuncular e-sporcu oldular. Hem oyun oynuyorlar, hem vakitlerini boşa harcamamış gibi oluyorlar. Ne güzel değil mi? Bakın, oyunu oynayan kişi aynı. Yaptığınız şeyin adı değişti sadece. Bu forumdakilerin çoğu gençken kafede knight, cs, silkroad falan oynadı ama hepsinin genelde dersleri kötüydü, bilgisayar yüzünden azar yediler vs. CS, Knight oynayan adamlar oynadıkları CS, Knighttan fayda gördüler mi sizce devam eden hayatlarında? Ben görmedim hiç. Ama en azından e-spor yapıyoruz diye kendilerini kandırmıyorlardı.

Neyse bakın olaya devam edelim. Baktılar bu e-spor işi tuttu, millet oyun oynayıp sporcu olmak için ölüyor, yanıyor tutuşuyor vs. Milyar dolarlık donanım firmaları dedi ki: “Moruk bu gaming, e-spor işinde iyi para var. Sponsor olalım başarılı olanlar ürünlerimiz sayesinde başarılı olmuş gibi gözüksün; biz de milleti en hafif tabirle söğüşleyelim.” Haydiii başladı bir oyuncu koltuğu, oyuncu faresi, oyuncu ekranı, oyuncu bilmemnesi furyası.

Günümüze yaklaştıkça millet şöyle düşünmeye başladı: “Ulan Wtcn iyi oyun oynuyor, oyuncu koltuğu var, mouse’u falan gaming ben bunlardan alayım bari, başarılı olurum.” Yani sizi öyle güzel programladılar ki, Ferit Karakaya güzel oynamıyordu, Gaming koltuğu Ferit’in başarısının sırrıydı. Mouse al, Ferit ol. Ferit’te eş zamanlı olarak sponsorlardan ceplerini dolduruyordu. Donanım firmaları mutlu, Ferit mutluydu. Ailesine yük olup Razer mouse isteyen çocukta e-spor yaptığı için mutluydu


Donanımcılar baktı bu işin sonu yok, “ulan ne versek yiyo bunlar. Oyuncu bilekliği çıkarıyoz onu bile alıyolar!” diyerek kahve altlığı ile başladılar, şampuan, parfüm falan ürettiler. En son üstüne Razer yazıp Redbull’dan kalitesiz (muhtemelen) bir enerji içeceği falan çıkardılar. Ha diceksin nerden biliyorsun Redbull’dan kalitesiz olduğunu, şurdan biliyorum; Muhtemelen ucuz enerji içeceği üreten bir firmaya gittiler, dediler ki “bana 1 milyon kutu toz üret, üstüne markamı basıp satayım.”
Razer denen firma klavye, mouse üreten bir firma. Sizce risk alıp sıfırdan enerji içeceği formülü yapar mı? Yapmaz tabi ki. Üstüne markasını basıyor sadece olay bu. Sizi markalı bir şekilde söğüşlemiş oluyorlar
Bu piyasaya çıkınca Ferit bey kardeşimize bir miktar para + bu enerji içeceği verilecek, Ferit bunu içecek ve başarılı olacak, bunu gören e-sporcu koşarak bundan alacak falan filan.
Olum öyle bir kitlesiniz ki, tost makinesi üretiyor Razer. Alacağınızı biliyor çünkü.

Bu oyuncu koltukları olmasa da, farenin markası “Frisby” olsa da, başarılı olan hep oyuncular başarılıydı. Bardak altlığındaki RGB yüzünden başarılı değil insanlar, başarılı oldukları için RGB altlıkları var


Bu oyuncu ürünleri hakkında gözlemlediğim 3 ana kitle var.
1)Başarılı, normal oyuncular: Bu kitle bildiğimiz bilgisayar koltuğunda, Logitech giriş seviyesi klavye ile oyununu oynayan, kısacası ekipmana önem vermemiş oyununa bakmış adamlar.
2)eSpor yaptığını sanan kitle: Bu orta grup ürünlerin asıl itelendiği grup. Pazarı bunlar oluşturuyor. RGB ürünlere bayılıyorlar, ses kasmak için Arctis(?) 7.1 kulaklık falan gereklidir. 7.1, RGB kulaklığı olsa üstün ses kasma yeteneği ile sürekli en yüksek kill’i alan kişi olacaktır. Kısacası ona göre kendisi aslında iyi oyuncudur ama ekipmanı kötüdür. Bi mekanik klavyesi olsa, ah ah neler yapacak ama imkan yok işte...
3)Piramidin tepesindeki adamlar: Bu adamlar ya şampiyondur, ya şampiyonada kapışıyordur ya da Twitch yayıncısıdır. Sponsorlar arasında en sevileni hem yayıncı hem de şampiyonada yarışan adamlardır. Bu adamları kahvehane taburesine koyup eline daktilo versen yine de CS’de birinci olabilirler. Çünkü ekipman olmasa bile Ferit iyi oyuncudur. Nasıl en iyi krampon en iyi futbolcuyu ortaya çıkarmıyorsa en iyi ekipmanda en iyi oyuncuyu vermez. Ama sponsorlar bedava bu adamlara ekipman yollar. Ferit kullandığı hangi “gaming” ekipmana para vermiştir mesela? Bence hiçbirine.

He ben eSpor’a neden inanmıyorum derseniz: Kendimi kandırmayı sevmiyorum. Ayrıca LoL oynayan birinin beyninin gelişeceğini de düşünmüyorum. %0,0001 gelişebilir belki. He refleks iyi gelişebilir ona katılıyorum. Ben de oyun oynuyorum, ama eSpor saçma. Sayısı İki elin parmağını geçmeyecek insanlar sadece şanslı olan kesim, onlar yarışıyor çünkü.
En önemli nedenim ise şu: LoL oynadınız kendinizi geliştirdiniz 10 sene. LoL dedi ki, aga biz oyunu kapatıyoruz hadi gidin bu oyundan, ne yapacaksın? Yaptığın spor öldü. Bir voleybolu dünyadan silemezsin ama LoL tamamen firmanın mali durumuna bağlı.

Son olarak ise: Sizin yüzünüzden her şeyim oyuncu ekipmanı. Örneğin Mouse’um G300s çünkü f/p iyi. Laptop falan alacaksan gaming almalısın ayrıca. Çünkü güçlü olan tüm laptoplar gaming genelde. He paran varsa hem performansa sahip, hem de gaming olmayan şık laptoplar var. MacBook gibi ya da zenbook gibi.
Adamın biri demiş ki “e-spor oldukça yorucu bir şey, bir çok işlemi aynı anda yapıyorsunuz” Sanırsın 12 round ringte dövüşüyor, kortlarda fırtına gibi esiyor, ...
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DH Misafiri 1 hf.
Ben şeyi bekliyorum oyuncu pudrası ile oyuncu pişşik kremini malum uzun süre kaba eti üstünde oturuyor bu insanlar mabadı terleyince makatta yaralar çıkabilir demi hiç düşünmüyor mu bu razer ayıp valla ayıp.
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sosisvesalam 1 hf.
pizzacılarda "gamer pizza" veya "gamer menü" diye bir şey gördüm.
edit: yameksepetinde gamer diye arattım bir sürü bir şey çıktı hatta "pro gamer" diye menü varmış veletlerin kullandığı nickler gibi :) (Pro Gamer - Big King® Menü)
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xml-arif 1 hf.
çok saçma bir yatırım olmuş. Redbull'un önünü tıkayacaklarını sanıyorlar herhalde :)
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inonu88 1 hf.
Bakir olmek icin bu kadar kasmasaniz keske.
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Paetzold 1 hf.
Gamer hemde
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dfk24 1 hf.
IşıQlı MıŞıQLI
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venom.X 1 hf.
Gamer sektörü sen nelere kadirsin. Yakında gamer arabası, gamer evi, gamer halıları çıkabilir rgb ledli.
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SHADOW 1 hf.
yav ne saçma salak şeyler bunlar
valla iyi kakalıyolar millete her şeyi gamer gumer ayagına

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Virtual Reality 1 hf.
Aynı enerjiyi sağlayan Osmanlı şerbetleri. Hem ev ortamında hazırlaması kolay hem de kafeinsiz.

Bu şerbetlerle nice savaşlara girilmiş.

1- Sikencebin
2- Demirhindi
3- Ali Baba (Diyabetik)
4- Mevlevi
5- Gül
6- Hürrem Sultan
7- Gelincik
8- Sünnet
9- Reyhan
10- Nar Çiçeği
11- Meyan Kökü
12- Ece Sultan
13- Çilekli Saray Limonatası
14- Harnup
15- Kiren (Kızılcık)
16- Somada
17- Vişne
18- Menekşe
19- Nilüfer
20- Zambak
21- Nar
22- Ayva
23- Böğürtlen
24- Sultan
25- Kayısı
26- Subye
27- Loğusa
28- Karadut
29- Saray Limonaası
30- Hurma
31- Tükenmez
32- Sumak
33- Şehzade
34- Aşk İksiri
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Eeltorm 1 hf.
içinde kafein var işte git al 100gr nescafe/jacobs 12tl falan
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