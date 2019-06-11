Şakaydı gerçek oldu: Razer enerji içeceği çıkardı

Yıllar önce 1 Nisan şakası olarak oraya atılan Razer enerji içeceği fikri gerçeğe dönüştü. Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer bugün Respawn olarak adlandırılan enerji içeceğini tanıttı.

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Razer, 2010 yılında "1 Nisan" şakası olarak oyunculara özel olarak hazırlanmış "Razer Venom" adında bir içecek tanıtmıştı. O dönem şaka maksatlı gündeme gelen içecek şimdi gerçek bir ürün olarak karşımızda duruyor.

Kutusu 25 dolara satılacak

Suyla karıştırılıp içilen Respawn'ın kutusu 24.99 dolara satılacak ve bir kutuda 20 adet içecek tozu yer alacak. Her bir paketin 95 mg kafein içerdiğini de belirtelim.

Şirket, enerji içeceğinin “gelişmiş konsantrasyon” ve “artan uyanıklık ve odaklanma” sağlayacağını belirtti. İçeceğin formülünde ise sağlığı riske atacak herhangi bir madde bulunmadığı da özellikle vurgulanıyor.

https://www.theverge.com/2019/6/10/18659835/razer-respawn-mental-performance-drink-gamers