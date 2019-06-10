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Google Pixel 4'ün yeni görselleri çoklu kamera sistemine işaret ediyor

Google'ın önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlandığı Pixel 4 ile ilgili detaylar netleşiyor. Amiral gemisi telefonun yeni görselleri çoklu kamera sistemi ile geleceğini ortaya koydu.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Arama devi Google'ın birkaç ay sonra piyasaya süreceği Pixel 4 serisi ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Pixel 4'e ait olduğu iddia edilen bazı görseller internete düştü. Render'lardaki en dikkat çeken detay ise cihazın arkasındaki çoklu kamera sistemi.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X, 5G hız testinde 1 Gbps indirme hızına ulaştı"
Sektör üçlü ve dörtlü arka kamera sistemine yönelirken Google, Pixel telefonunda tek kamera kullanmakta ısrar etti. Ancak şirket cihazın kamera özelliklerini yazılım desteği ile en üst seviyelere taşımayı başardı. Bununla birlikte çoklu kamera sistemlerinin yeteneklerinin artık göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını da kabul etmek gerekir.

Ekrandan parmak izi okuma özelliği sunabilir

Akıllı telefonun arka panelinde parmak izi tarayıcısı yok. Bu da Pixel 4'ün ekrana gömülü parmak izi sensörü veya yüz tanımaya dayalı gelişmiş bir biyometrik güvenlik sistemine sahip olacağını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde amiral gemisi telefonla ile ilgili daha somut bilgiler ortaya çıktıkça, nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda daha iyi bir fikir edinebileceğiz.

https://pricebaba.com/blog/google-pixel-4-renders-exclusive Yorum Yaz
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khaos 1 hf. en beğenilen
Tek kamera ile rakiplerini ne hale soktuğu ortada çoklu kamera ile şahsen ilk tercihim olurdu tabi Tr google 'ın gözünde 3.dünya ülkesi olmasaydı.
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esmerbuyucu 1 hf.
Yazılım desteği öldi mü?
Tek kamera kaldı mu?
Çoklu kamera yerini aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.
Tek kamerayı daha fazla iteleyememeleri anısına.
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khaos 1 hf. en beğenilen
Tek kamera ile rakiplerini ne hale soktuğu ortada çoklu kamera ile şahsen ilk tercihim olurdu tabi Tr google 'ın gözünde 3.dünya ülkesi olmasaydı.
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