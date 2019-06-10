Google Pixel 4'ün yeni görselleri çoklu kamera sistemine işaret ediyor

Arama devi Google'ın birkaç ay sonra piyasaya süreceği Pixel 4 serisi ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Pixel 4'e ait olduğu iddia edilen bazı görseller internete düştü. Render'lardaki en dikkat çeken detay ise cihazın arkasındaki çoklu kamera sistemi.

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Sektör üçlü ve dörtlü arka kamera sistemine yönelirken Google, Pixel telefonunda tek kamera kullanmakta ısrar etti. Ancak şirket cihazın kamera özelliklerini yazılım desteği ile en üst seviyelere taşımayı başardı. Bununla birlikte çoklu kamera sistemlerinin yeteneklerinin artık göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını da kabul etmek gerekir.

Ekrandan parmak izi okuma özelliği sunabilir

Akıllı telefonun arka panelinde parmak izi tarayıcısı yok. Bu da Pixel 4'ün ekrana gömülü parmak izi sensörü veya yüz tanımaya dayalı gelişmiş bir biyometrik güvenlik sistemine sahip olacağını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde amiral gemisi telefonla ile ilgili daha somut bilgiler ortaya çıktıkça, nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda daha iyi bir fikir edinebileceğiz.

https://pricebaba.com/blog/google-pixel-4-renders-exclusive