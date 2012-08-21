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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 10.1, iFixit ekibini memnun etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Elektronik cihazların donanımları üzerinde detaylı incelemeler yaparak tamir edilebilirliği hakkında bilgiler veren iFixit ekibi, bu kez de Samsung'un Galaxy Note 10.1 modelini değerlendirdi.
Kolay tamir edilebilir yapısıyla iFixit ekibinin beğenisini kazanan cihaz yüksek bir tamir edilebilirlik oranıyla ödüllendirildi. Ekip, cihazın bileşenlerinde kullanılan bağlantı noktalarının kolay bir şekilde tamir edilebildiğine dikkat çekti. Kullanılan bataryanın kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebileceğini belirten ekip, bataryanın 7000 mAh'e kadar yükseltilebildiğini ve bunun önemli bir nokta olduğunu dile getirdi. Ayrıca cihazın sahip olduğu EMI panel sayesinde orijinal vidaların yerine klasik vidaların kullanılabileceği de belirtildi. Galaxy Note 10.1'in LCD ekranı ve ön camının yerinden çıkarılmasının oldukça basit olduğunu da ifade eden iFixit ekibi,dock konektörünün de kolayca değiştirilebildiğini ekledi.

Genel olarak tamir edilebilirlik konusunda iFixit ekibi tarafından 10 üzerinden 8 puan alan Samsung Galaxy Note 10.1, böylelikle piyasada bulunan pek çok rakibine göre daha kolay bir şekilde onarılabileceğini de göstermiş oldu.
http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung-Galaxy-Note-10-1-Teardown/10144/1 Yorum Yaz
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cngiz 7 yıl en beğenilen
SystemApps
Cihazın tamir edilebilirliği kimim umrunda?Sağlamlığını kontrol etselermiş neyse...Bizi cemkaracanın şarkısındaki tamirci çırağımı sandınız ne :D hbaerin amacınıda anlayamadım şimdi kolay tamir edilen şey ancak kvk gibi firmaları ilgilnedirir.Herhalade kvknın ekranına toz kaçırmasından ekranını çizmesinden şikayet edenler için yapılmış bi haber.:S saçmalamadım ksura bakmayın ama habere ancak bu kadar mantık oturtabildim.

Yok hocam emin ol cayır cayır saçmalamışsın. ifixit sitesine girip bakarsan, zaten amacın ürünü kullanan kişilerin rahatlıkla tamir edebilmesi için rehberler yayınladıklarını görürsün.
O yüzden bir ürünün kolay tamir ediliyor oluşunu değerlendirmeleri ve bununda teknoloji çılgınlarının bol miktarda bulunduğu donanımhaberde yayımlanmasının ne kadar doğal olduğunu anlarsın.
SystemAppsCihazın tamir edilebilirliği kimim umrunda?Sağlamlığını kontrol etselermiş neyse...Bizi cemkaracanın şarkısındaki tamirci çırağımı s...
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DH Misafiri 7 yıl
ya arkadaşlar apple için yenisini veriyorlar diyen arkadaşlar
garantisi bittikten sonra noluyor?? :)
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yigit_konur 7 yıl
Allah tüm Appel fan boylara akıl fikir ihsan eylesin :D
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DH Misafiri 7 yıl
Ahahah. Tamir edilebilirlikmis. Apple, kullanıcılarına üründe teknik arıza olduğu zaman sorgusuz sualsiz sifir yani aktivasyonu yapılmamış ürünler ile değiştiriyor. İste Apple farkı bu. Ezik samsungcular cihazlarını açıp tamir etmekle uğraşsın.
Apple kalitesinin önünde eğilin ey ezikler!
Teşekkürler Apple. Bütün dünya sana minnettar.
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JoeyBane 7 yıl
Kolaylıkla onarılmasının son kullanıcıya ne gibi faydası var?
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DH Misafiri 7 yıl
böyle ucuz plastik şeyler zaten sürekli sorun çıkarıyor ama bir apple aldınızmı ömür boyu kullanıyorsunuz aradaki mantık farkı işte...
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daysleeperxp 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

böyle ucuz plastik şeyler zaten sürekli sorun çıkarıyor ama bir apple aldınızmı ömür boyu kullanıyorsunuz aradaki mantık farkı işte...

Yazık yazık bu kadar mı zekadan yoksunsunuz.
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BekirTemel 7 yıl
Android sistemli telefonum olmasaydı yeni ipad değilde note tablet alırdım düşünmezdim,s pen,aynı ekranda iki uygulama çalıştırma çok güzel ekstralar fiyatıda cabası
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Dexter61 7 yıl
New ipad varken kim alir bunu
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marancı 7 yıl
Bir yakindan inceleme firsatimiz olsa da alma noktasina daha da yaklassak
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cngiz 7 yıl en beğenilen
SystemApps
Cihazın tamir edilebilirliği kimim umrunda?Sağlamlığını kontrol etselermiş neyse...Bizi cemkaracanın şarkısındaki tamirci çırağımı sandınız ne :D hbaerin amacınıda anlayamadım şimdi kolay tamir edilen şey ancak kvk gibi firmaları ilgilnedirir.Herhalade kvknın ekranına toz kaçırmasından ekranını çizmesinden şikayet edenler için yapılmış bi haber.:S saçmalamadım ksura bakmayın ama habere ancak bu kadar mantık oturtabildim.

Yok hocam emin ol cayır cayır saçmalamışsın. ifixit sitesine girip bakarsan, zaten amacın ürünü kullanan kişilerin rahatlıkla tamir edebilmesi için rehberler yayınladıklarını görürsün.
O yüzden bir ürünün kolay tamir ediliyor oluşunu değerlendirmeleri ve bununda teknoloji çılgınlarının bol miktarda bulunduğu donanımhaberde yayımlanmasının ne kadar doğal olduğunu anlarsın.
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maichu 7 yıl
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