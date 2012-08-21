Samsung Galaxy Note 10.1, iFixit ekibini memnun etti

Elektronik cihazların donanımları üzerinde detaylı incelemeler yaparak tamir edilebilirliği hakkında bilgiler veren iFixit ekibi, bu kez de Samsung'un Galaxy Note 10.1 modelini değerlendirdi.

http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung-Galaxy-Note-10-1-Teardown/10144/1

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Kolay tamir edilebilir yapısıyla iFixit ekibinin beğenisini kazanan cihaz yüksek bir tamir edilebilirlik oranıyla ödüllendirildi. Ekip, cihazın bileşenlerinde kullanılan bağlantı noktalarının kolay bir şekilde tamir edilebildiğine dikkat çekti. Kullanılan bataryanın kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebileceğini belirten ekip, bataryanın 7000 mAh'e kadar yükseltilebildiğini ve bunun önemli bir nokta olduğunu dile getirdi. Ayrıca cihazın sahip olduğu EMI panel sayesinde orijinal vidaların yerine klasik vidaların kullanılabileceği de belirtildi. Galaxy Note 10.1'in LCD ekranı ve ön camının yerinden çıkarılmasının oldukça basit olduğunu da ifade eden iFixit ekibi,dock konektörünün de kolayca değiştirilebildiğini ekledi.Genel olarak tamir edilebilirlik konusunda iFixit ekibi tarafından 10 üzerinden 8 puan alan Samsung Galaxy Note 10.1, böylelikle piyasada bulunan pek çok rakibine göre daha kolay bir şekilde onarılabileceğini de göstermiş oldu.