Tam Boyutta Gör iFixit, iOS ve Android için kapsamlı onarım kılavuzları ve kaynakları kütüphanesi, pil sağlığı izleme sistemi ve onarımlara yardımcı olmak üzere aynı rehberlerle eğitilmiş yeni yapay zeka aracını (FixBot) içeren uygulamasını yayınladı.

iFixit mobil uygulaması neler sunuyor?

Yeni uygulamanın kalbinde mobil cihazınız için optimize edilmiş, iFixit’in mevcut tamir kılavuzları kütüphanesi yer alıyor. Sahip olduğunuz cihazları kaydederek ilgili kaynaklara hızlı erişim sağlayabiliyor ve uygulama içinden hem araçları hem de yedek parçaları satın alabiliyorsunuz.

FixBot kullanıcılara nasıl yardımcı olacak?

FixBot, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve daha fazlasıyla ilgili sorunları çözmek için yapay zeka desteği sağlıyor. Kullanıcılar bir sorunu yazılı ya da sesli olarak açıklayabilirken, FixBot teşhis ve onarım konusunda yardımcı oluyor. FixBot, eller serbest kullanım için soruları sözlü olarak yanıtlayabiliyor. Yapay zeka ile görüntü paylaşma seçeneği de mevcut.

iFixit, FixBot'un genel bilgiler yerine milyonlarca başarılı iFixit topluluğu onarımı üzerinden eğitildiğini, bu sayede de kullanışlı bir onarım aracı olduğunu belirtiyor. Uygulama, iFixit'in tüm onarım kılavuzlarını içeriyor ancak kullanıcının hangi akıllı telefona sahip olduğunu da algılayıp onarım hakkında hızlı bilgi için varsayılan olarak o cihaza ait onarım bilgilerini gösteriyor.

iFixit uygulaması App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor FixBot'a erişim şimdilik ücretsiz. İlerleyen zamanlarda hem ücretsiz bir sürüm hem de belge yükleme özellikli ücretli bir plan sunulacak.

iFixit, yapay zeka onarım yardımcısı FixBot'u kullanıma sundu

