Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iFixit, yapay zeka onarım yardımcısı FixBot'u kullanıma sundu

    iFixit, FixBot adlı yeni yapay zekalı onarım asistanını kullanıma sundu. FixBot, cihazdaki sorunun ne olduğunu ve nasıl düzeltileceğini anlamayı her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

    iFixit yapay zekalı onarım yardımcısı FixBot Tam Boyutta Gör
    iFixit, iOS ve Android için kapsamlı onarım kılavuzları ve kaynakları kütüphanesi, pil sağlığı izleme sistemi ve onarımlara yardımcı olmak üzere aynı rehberlerle eğitilmiş yeni yapay zeka aracını (FixBot) içeren uygulamasını yayınladı.

    iFixit mobil uygulaması neler sunuyor?

    Yeni uygulamanın kalbinde mobil cihazınız için optimize edilmiş, iFixit’in mevcut tamir kılavuzları kütüphanesi yer alıyor. Sahip olduğunuz cihazları kaydederek ilgili kaynaklara hızlı erişim sağlayabiliyor ve uygulama içinden hem araçları hem de yedek parçaları satın alabiliyorsunuz.

    FixBot kullanıcılara nasıl yardımcı olacak?

    FixBot, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve daha fazlasıyla ilgili sorunları çözmek için yapay zeka desteği sağlıyor. Kullanıcılar bir sorunu yazılı ya da sesli olarak açıklayabilirken, FixBot teşhis ve onarım konusunda yardımcı oluyor. FixBot, eller serbest kullanım için soruları sözlü olarak yanıtlayabiliyor. Yapay zeka ile görüntü paylaşma seçeneği de mevcut.

    iFixit, FixBot'un genel bilgiler yerine milyonlarca başarılı iFixit topluluğu onarımı üzerinden eğitildiğini, bu sayede de kullanışlı bir onarım aracı olduğunu belirtiyor. Uygulama, iFixit'in tüm onarım kılavuzlarını içeriyor ancak kullanıcının hangi akıllı telefona sahip olduğunu da algılayıp onarım hakkında hızlı bilgi için varsayılan olarak o cihaza ait onarım bilgilerini gösteriyor.

    iFixit uygulaması App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor FixBot'a erişim şimdilik ücretsiz. İlerleyen zamanlarda hem ücretsiz bir sürüm hem de belge yükleme özellikli ücretli bir plan sunulacak.

    iFixit iFixit iFixit iFixit iFixit Referans 46,1 MB

    iFixit iFixit iFixit iFixit Araçlar Ücretsiz

    Kaynakça https://tr.ifixit.com/News/114706/the-ifixit-app-is-here https://www.ifixit.com/go/fixbot
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adamın biri lazer yazıcı mı tanklı yazıcı mı milli eğitim bakanlığı ders kitapları nereden alınır minirin melt 120 mg kullanıcı yorumları teknik servis isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Go 15
    Acer Aspire Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum