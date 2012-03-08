Samsung, Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad modelini karşılaştırdı

Apple'ın yeni iPad modelinin tanıtımı esnasında değindiği Tegra 3 işlemcisine göre 4 kat daha fazla performans gösterdiği iddiası henüz NVIDIA tarafından benchmark sonuçlarıyla cevaplanmadı ancak Samsung farklı bir açıdan Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad modelini karşılaştırdı.





Samsung hakkında pek çok mobil ürünüyle Apple'ın iOS cihazlarına karşı en iyi rekabet edebilen firma denebilir. Tablet segmentinde büyük bir fark olsa da akıllı telefon pazarında az bir farkla birbirlerini takip ediyorlar.





Samsung lansmanın hemen ardından ağırlıklı olarak ekran teknolojileri konularında Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad modelinin karşılaştırmalı tablosunu yayınladı.





Galaxy Note 10.1 modelinin yeni iPad modeline üstünlük kurduğu ilk konuların başında aynı anda iki uygulamada gezinebilme ve iki uygulamada çalışabilme geliyor. Note 10.1 modelinin ekranı ayrıca not almaya ve çizim yapmaya uygun hassasiyete de sahip.





Bunun yanında normal bir kalem ile kağıda yazı yazar gibi Note 10.1 modeline yazı yaılabileceği belirtiliyor. 255 basınç hassasiyeti seviyesi ile standart kapasitif ekranlara göre 10 kat daha akıcı yazı yazılabiliyor. Yeni iPad modelinin ekranı ise sadece 1 basınç hassasiyeti seviyesine sahip. Fotoğraf düzenleme için uygun yazılımlarda S-Pen teknolojisi büyük bir hassasiyete kavuşuyor.





Note 10.1 üzerinde bir uygulama ile içerik görüntülerken diğer bir uygulama ile not alınabiliyor. Samsung, bunun yeni iPad'de standart kalem ve kağıt ile yapılabileceğini belirtiyor. Aynı anda çalışan iki uygulama arasında kopyala-yapıştır yapabilmek yine Note 10.1 ile mümkün. Ayrıca incelik ve hafiflik, USB ile fare bağlayabilme ve microSD ile depolama kapasitesini artırabilme diğer avantajları arasında sayılmış.





Samsung'un S-Pen teknolojisi ile kapasitif ekranlar konusunda büyük bir adım attığı bir gerçek. Ancak karşılaştırmalar için hepsi kesinlikle doğru diyemeyiz. Bazı konular sadece Samsung'un kendi uygulamaları üzerinde belirtilen avantajı yakalayabiliyor. Ancak ilerleyen günlerde Apple'a cevap tarzında bu tür karşılaştırmaları daha fazla görebiliriz.