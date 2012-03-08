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Samsung, Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad modelini karşılaştırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,4b
1
260
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPad modelinin tanıtımı esnasında değindiği Tegra 3 işlemcisine göre 4 kat daha fazla performans gösterdiği iddiası henüz NVIDIA tarafından benchmark sonuçlarıyla cevaplanmadı ancak Samsung farklı bir açıdan Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad modelini karşılaştırdı.

Samsung hakkında pek çok mobil ürünüyle Apple'ın iOS cihazlarına karşı en iyi rekabet edebilen firma denebilir. Tablet segmentinde büyük bir fark olsa da akıllı telefon pazarında az bir farkla birbirlerini takip ediyorlar.

Samsung lansmanın hemen ardından ağırlıklı olarak ekran teknolojileri konularında Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad modelinin karşılaştırmalı tablosunu yayınladı.

Galaxy Note 10.1 modelinin yeni iPad modeline üstünlük kurduğu ilk konuların başında aynı anda iki uygulamada gezinebilme ve iki uygulamada çalışabilme geliyor. Note 10.1 modelinin ekranı ayrıca not almaya ve çizim yapmaya uygun hassasiyete de sahip. 

Bunun yanında normal bir kalem ile kağıda yazı yazar gibi Note 10.1 modeline yazı yaılabileceği belirtiliyor. 255 basınç hassasiyeti seviyesi ile standart kapasitif ekranlara göre 10 kat daha akıcı yazı yazılabiliyor. Yeni iPad modelinin ekranı ise sadece 1 basınç hassasiyeti seviyesine sahip. Fotoğraf düzenleme için uygun yazılımlarda S-Pen teknolojisi büyük bir hassasiyete kavuşuyor.

Note 10.1 üzerinde bir uygulama ile içerik görüntülerken diğer bir uygulama ile not alınabiliyor. Samsung, bunun yeni iPad'de standart kalem ve kağıt ile yapılabileceğini belirtiyor. Aynı anda çalışan iki uygulama arasında kopyala-yapıştır yapabilmek yine Note 10.1 ile mümkün. Ayrıca incelik ve hafiflik, USB ile fare bağlayabilme ve microSD ile depolama kapasitesini artırabilme diğer avantajları arasında sayılmış.

Samsung'un S-Pen teknolojisi ile kapasitif ekranlar konusunda büyük bir adım attığı bir gerçek. Ancak karşılaştırmalar için hepsi kesinlikle doğru diyemeyiz. Bazı konular sadece Samsung'un kendi uygulamaları üzerinde belirtilen avantajı yakalayabiliyor. Ancak ilerleyen günlerde Apple'a cevap tarzında bu tür karşılaştırmaları daha fazla görebiliriz.

http://www.slashgear.com/samsung-compares-the-galaxy-note-10-1-with-the-new-ipad-07217415/ Yorum Yaz
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istanbul2007 7 yıl en beğenilen römercan
römercan
-------------------------İşletim Sistemi--------Ekran Çözünürlüğü
Galaxy Note 10.1---------Android----------------800 x 1280
The New iPad----------------iOS-------------------2048x1536

Olay bitmiştir.


Yorumunuzdan anlasilan casper dan 2gb ekran kartli bir sistem almis gibi bir durum sezdim
römercan-------------------------İşletim Sistemi--------Ekran ÇözünürlüğüGalaxy Note 10.1---------Android----------------800 x 1280
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Yanıtla +35
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cceviz 7 yıl
apple bana göre daha çok, fazla kurcalamayı sevmeyen, değişiklikten hoşlanmayan, kullanımı basit olsun diyen kesime hitap ediyor. mesela bayanlar için birebir.
android ise değişik şeyleri denemeyi seven, sürekli pc ye format atan, kurcalamayı seven, hız aşırtma falan yapan kesime hitap ediyor.
yeni bu daha iyidir kısmı bence baya görece. mesela ben anneme bi tablet alacak olsam hayatta android almam. ama bende hayatta apple kullanmam.
apple bana göre daha çok, fazla kurcalamayı sevmeyen, değişiklikten hoşlanmayan, kullanımı basit olsun diyen kesime hitap ediyor. mesela bayanlar için birebir. ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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onrerol 7 yıl
Apple cok uzun suredir bu isle ugrasiyor. Isletim sistemi, dokunmatik ekrani vs. cok iyi. Cok satbil ve hizli bi alet ama ben olsam galaxy note 10.1 alirdim. Bunun parayla ilgisi yok. Galaxy note tableti bilgisayar gibi kullanabilirsiniz ama ipad gercekten cok sinirli kaliyor yapabilecekleri acisindan. Yukarida da eksikleri siralanmis. Tabiki de cok ustun oldugu yerler var ekran vs. gibi ama o cozunurlukte oyun, film vs. yok oyuzden gereksiz buluyorum. Bence android. ;)
Apple cok uzun suredir bu isle ugrasiyor. Isletim sistemi, dokunmatik ekrani vs. cok iyi. Cok satbil ve hizli bi alet ama ben olsam galaxy note 10.1 alirdim. Bu...
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tugrulmd 7 yıl
Hala gelmis apple in uygulamasi cok zirti cok diye ahkam kesiliyor kaliteli uygulamalarin hemen hepsi androidde de var neyin havasi bu?

Adamlar tablet yapmis ve yazi uzerine muthis gelisme saglamis.multitaskingle pc rahatligi olusturmus farki bu iste yok ben illa barnak basacam diyo adam yaa steve cobsun vasiyetiymis git ipad al o zaman a dumtek
barnakla nasi yazacaksin cok merak ediyorum bi video gonder de gulelim

He bu arada gecen bi kiz arkadas evime geldi.sik sik gelirler boyle
aylardir kullandigi iphone una muzik atamamis whatsapp la bedava konusuyorum super ya falan diyo.bikac da hevesle oyun yuklemis iste.internetten okuyarak itunestan muzik attim kiza.yuzde 50si asagi yukari boyle turtacilarin

Yani o satis rakamlarini sunan arkadaslar geciniz.
Ben size ipadle bir tarafta ders notunu ya da kendinden yuklu office programiyla slaytlarinizi acip gerekli yerlerde uzerine not alip diger tarafta browserdan takildiginiz yere bakamayacaginizi ,proje hazirlamada note un yanina dahi yaklasamayacaginizi 50 dolarlik uygulamalari samgung kadar rahat free indiremeyeceginizi rahatlikla soyleyebilirim.

Bana ipadle yapip galaxy note 10.1 le yapamayacagim seyler soyleyin.retina displaymis de sanki bizimki 66ciftsifir

Elmali turtacilar isyanda
bulututcular sizii
new ipad isimden falso zaten hersey
yeni gelen de newer mi olucak ssngfdsaa









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BiggestNiko 7 yıl
Bir gun sizlerde bu bos amigolugu birakicak hepiniz androidci olucaksiniz.Bir gun ben Apple kullanicisiyim demekten bile utanicak hale geliceksiniz.Cunku zaman ekran parmaklama,zoom yapma donemi degil zaman surekli basini kaldirip ileriye bakma donemi.Cok merak ediyorum 4 kalpli 1.4 ghz isletim sistemli super amoled ekranli S-Pen kalemli usb girisli standart 4G girisli sim card girislibu cihaz bugun itibari ile piyasaya avrupada satisa cikiyor.Bugunden sonra neler yapacaksiniz cok merak ediyorum bu apple koru korune hayranlari.Unutmadan bir sey ilave edeyim,kendi hayrani oldugunuz sirketinizin en buyuk ortagi bile piyasada kendilerini sarsan en buyuk markanin samsung oldugunu kabul ediyorda bunu bi siz kabul edemiyorsunuz :) Bu arada siz once parmakla ekran gecirmek yerine bi dunya para odediginiz cihazin 4 saatde bosalan ve surekli dolmak bilmeyen pil sorununu cozun :) S-pen kalemin ozelliklerini video paylasim sitelerinde iyice bi inceleyin sonra eglence konusu yapin kendinize.Bu arada apple in ilk 5 aylik cirosu ile samsung un sadece ilk 5 aylik mobile cihaz gelirisini ve kar marjina bir bakin sonra bir panik halidir oyle yorum yapin.
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Tube Screamer 7 yıl
donanım ipad ten iyi ama, ne fayda..... hiçbir zaman ipadin akıcılığını yakalayamıyor....4 ay gtab 8.9 kullandım sonuda satıp new ipad ile geri döndüm. android olarak g note kullanıyorum ancak tablette 4 çekirdekte olsa olmuyor android malesef....ha telefonda harika ona lafım olmaz zaten kullanıyorum..
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Psycna 7 yıl
bu aptal saptal karsilastirmalarla samsung anca kendini tatmin eder. kim ne derse desin ipad rakipsiz. nokta.
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Mr. Jingles 7 yıl
Samsung komik duruma düşürüyor kendini. Yahu bi kere yazılımın kalitesizliğinden kaybediyor. Uygulamaların ve oyunların kalitesine baksın karşılaştırsın. Niye karşılaştırmıyor onları? :) Adamlar "kaliteli" ürün yapıyorlar hâlâ anlayamadılar bunu gerikafalılar. Kalkıp hâlâ aynı şeyleri bahane ediyorlar. Cidden komik duruma düşürüyorlar kendilerini.
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gamefry 7 yıl
Komik olmus...
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boramat 7 yıl
Sevgil centauri
Videoda s2 yok

Bence 100 sayfa acmak falan inemli defil elime aldigimda hangisinin hizli
Oldugu ve kullanici tarafi yapilanlara hangisinjn hizlk tepkime verdigi


Bu anlamda s2 ozellikle 2.3.6 ile cok hizli ve 4s ten sayfalri flashla beraber
Acmasina ragmen daha hizli


Arada cok fark yok ama hani hep soylenen stabilite ve hizli tepkime olayimo
Samsung s2 ile yakaladi
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engurlu 7 yıl
Sevgili @centauri

kurulmuş oyuncak gibi " enugurulu kompleksli ,enugurulu soyle boyle " demekten bikmadin..aylardir kavga ediyoruz su nick imide ogrenemedin gitti..(engurlu) olacak :))

Apple kompleksim oldugu icin studyomda apple mac pro kullaniyorum, mix yaparken apple in urunu olan logic pro programini kullaniyorum..Hatta apple kompleksim oldugu icin studyomda yedek olarak kullanmak uzere ingiltereden imac 27 getirtiyorum ;)

Uzgunum ki senin 5$ lik programina ve ipad e ihtiyacim yok..


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miji 7 yıl
İtalya merkezli ADR Studio, Apple iPhone ve iPad ile etkileşimli kol saati konseptini tanıttı. ADR Studio tarafından iWatch olarak adlandırılan kol saati, renkli LCD ekrana sahip olarak tasarlandı. Alimünyum gövdeye sahip olan iWatch, WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim özelliklerine sahip. Bluetooth ve WiFi üzerinden iPad ve iPhone ile bağlantı kuran saat, bazı uygulamaların kontrolünü üstlenebilecek. Hava durumu aracına (widget) sahip olan iWatch'un ayrıca Pico-projeksiyon özelliği taşıması bekleniyor.16 GB dahili hafızaya sahip olarak tasarlanan iWatch kol saatinde dahili RSS okuyucu da yer alacak.

ADR Studio tarafından hazırlanan iPhone ve iPad ile etkileşimli Pico-projeksiyon özellikli kol saati olan iWatch'ın WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı)2010'da tanıtılması bekleniyor.

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xxl567 7 yıl
Bazen diyorumki, Apple ve Samsung, aslında aynı kişinin iki firması. Ortaya çok farklı ve birbirleriyle rekabet eden ürün skalası çıkarayım da, hem diğer firmalara açık ara fark atayım, hem de millet fanboyluk yapıp birbirini yerken, ben her yeni cihazımla ceplerini boşaltayım diye düşünen ve forumlardaki bu gereksiz geyiği görüp kıs kıs gülen bir adamın hem de...
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miji 7 yıl xxl567
xxl567

Bazen diyorumki, Apple ve Samsung, aslında aynı kişinin iki firması. Ortaya çok farklı ve birbirleriyle rekabet eden ürün skalası çıkarayım da, hem diğer firmalara açık ara fark atayım, hem de millet fanboyluk yapıp birbirini yerken, ben her yeni cihazımla ceplerini boşaltayım diye düşünen ve forumlardaki bu gereksiz geyiği görüp kıs kıs gülen bir adamın hem de...

Hocam oraya girersen bana herşey öyle gibi geliyor, illumunati var Masonlar var, Yahudi Lobisi, kabalacılar (Steve Jobs da kabalacı deniliyor) var vs. vs...Ama bişekilde yaşıyoruz sonuçta boş boş duracak değiliz nereye çekerlerse oraya gidiyoruz...
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engurlu 7 yıl
Sevgili @miji kardesim

tabiki istenirse kullanilabilir ama gerek duyulacak kadar hic bir artisi yok..Ben su anda androiddeki app lerdende cok rahat muzik yapabilirim ve soundlari kullanabilirim ama cok daha iyileri zaten arsivimde tonlarca var..
Ornegin gecenlerde REFX NEXUS2 vsti ve patchlerine 2000$ a yakin para verdim..4 tane ipad parasi yani ;)

Diger bir konu da İpad'i controller olarak kim kullanir ki ?? Yani ipad in kullanim amaci kisiseldir..Dusunsene ipad a 500$ vereceksin cubase remote olarak kullanacaksin cihaz orda yatacak..bence appstore a ayip etmis olursun o kadar app lerden mahrum kalarak :))
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miji 7 yıl engurlu
engurlu

Sevgili @miji kardesim

tabiki istenirse kullanilabilir ama gerek duyulacak kadar hic bir artisi yok..Ben su anda androiddeki app lerdende cok rahat muzik yapabilirim ve soundlari kullanabilirim ama cok daha iyileri zaten arsivimde tonlarca var..
Ornegin gecenlerde REFX NEXUS2 vsti ve patchlerine 2000$ a yakin para verdim..4 tane ipad parasi yani ;)

Diger bir konu da İpad'i controller olarak kim kullanir ki ?? Yani ipad in kullanim amaci kisiseldir..Dusunsene ipad a 500$ vereceksin cubase remote olarak kullanacaksin cihaz orda yatacak..bence appstore a ayip etmis olursun o kadar app lerden mahrum kalarak :))

Wireless olduğun i,çin mesela, gece sakin sakin gitar çalıp kaydedeceksin aranjene (tek başınayken), okuma odasından Transport barı kullanıyorsun sesleri açıp kısıyorsun, daha önce bu iş için frontier design ın bi cihazı satılıyordu "Free Transport" muydu neydi 100 küsür euroydu simdi 10 usd ye fader lar ve potlar dahil faydalanabiliyorsun, veya Scratch için gerçekten mükkemmel tabi kullanıyorsan, bir de Korg Kaos Pad zatan iPad gibi bişey hardware halinde, şimdi ipadde 20usd ye Korg MS20 de dahil faydalanıyorsun, ama tabi sizin tarzınıza uyar uymaz onu bilemem...

Ayrıca dijital mikserlerde akşam evde offline bişekilde routinglerini her ayarını yapıp ertesi gün sound check e hazır bişekilde çıkasbiliyorsun... bence bunlar faydalı şeyler...

Sample Tank in sesleri aynı bildiğimiz Sample Tank ama dediğiniz gibi gerek yok PC d dolu ve daha pratik AMA "Crack" kullanılıyor, ama parayla alınsaydı iPadde 10 kat daha ucuz... ayrıca Korg Legacy Collection da 20 kat daha ucuz....
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teksalih 7 yıl
römercan
yildo_23
römercan -------------------------İşletim Sistemi--------Ekran Çözünürlüğü Galaxy Note 10.1---------Android----------------800 x 1280 The New iPad----------------iOS-------------------2048x1536 Olay bitmiştir.
2560x1600e ne diyeceksin cok merak ediyorum..:)
Hele bir çıkarsınlar görmezden gelmeyiz onu da

hoca ne diyorsun:D
İlk note 720p çözünürlükte çıktı gereksiz diyen sen değilmiydin?
AMoled in ips den kötü olduğunu söyleyende:D
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boramat 7 yıl
flashın apple da kötü performasının tek sebebi appleın flashın grafik işlemciye erşişmesini yazılım ile engellemesidir

windows bilgisayarlarda html5 ile flash aynı performansı vermektedir, ikisi de grafik işlemciye erişiyor sadece apple ortamlarında arada fark var bu da tamamen appleın bilerek yaptıgı birşey

kaldı ki html5 tarayıcı tarafında çalışan bir dildir flash ise vektörel tabanlı animasyon video amaçlı bir programdır içinde action script diye bir dil de barındırır yani alakaları yok

bu alakasız şeyleri de önümüze birbirinin rakibi gibi sunan da apple dan başkası da degil tabi

sonuc olarak aynı şeyleri tekrarlayacaz ama 19070lerde piyasaya atılan jobsun etkisi ile sonra kurdugu appleın büyümesinin ana sebebi son derece kaliteli ürünü cok ucuza piyasaya sürmesidir yoksa yıllar önce bu hale gelmesi lazımdı ve miji nin de dedigi gibi kar marjı bu aletlerde çok az ama tabi çok satılanca ciddi bir kar var

asıl kazancın yan servislerle, aksesuar, program gibi diper şeylerle saglandıgının düşünüyorum ben

apple bunların ayrıntısını vermiyor zaten ama yaptıgı kısıtlamalar bunu gösteriyor
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DH Misafiri 7 yıl
asgari ücret yada biraz üstünde maaş alıp tüm parasını apple ve samsung cihazlara yatırıp ondan sonrada bu forumda aplle ve samsunga laf ettirmeyen insanlara şaşıyorum doğrusu.
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