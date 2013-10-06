Samsung, Galaxy Note 3 kaynak kodlarını yayınladı





Her yeni amiral gemi modelinin lansmanı sonrasında işeltim sisteminin kaynak kodlarını da yayınlamayı adet haline getiren Samsung, listeye Galaxy Note 3 modelini de ekledi.





Şu anda Galaxy Note 3 modelinin Sprint, AT&T ve SK Telecom operatörleri için olan versiyonlarının ROM'ları yayınlandı. Gelecek hafta ise uluslararası versiyonun resmi ROM'u yayınlanacak.





Resmi ROM, geliştiricilerin cihaz için daha kaliteli uygulamalar geliştirmesine katkıda bulunacakken, Xda gibi geliştirici forumlarında da özelleştirilmiş ROM olarak kullanıma sunulabilecek.

http://opensource.samsung.com/reception/receptionSub.do?method=search&searchValue=SM-N900