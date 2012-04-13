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Samsung Galaxy Player 3.6 satışa sunuldu, Galaxy Player 4.2 önümüzdeki ay geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,5b
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21
Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Player 3.6 satışa sunuldu, Galaxy Player 4.2 önümüzdeki ay geliyor
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, en yeni taşınabilir medya oynatıcılarından Galaxy Player 3.6'nın yurtdışında satışa sunulduğunu, Galaxy Player 4.2'nin önümüzdeki mayıs ayından itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alacağını açıkladı. Galaxy Player 3.6'nın, Best Buy'da 149$ civarında satıldığı, yakında boy gösterecek olan Galaxy Player 4.2'nin ise 199.99$ fiyat etiketine sahip olacağı dile getiriliyor.
124.1 mm x 66.1 mm x 8.9 mm ebatlarında ve 118 gram ağırlığında tasarlanan Galaxy Player 4.2, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 4.2-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, 8 GB / 16 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği (32 GB'a kadar), VGA ön kamera, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, stereo hoparlör ve 1500 mAh gibi teknik özelliklerle donatılmış.
Galaxy Player 3.6 ise 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 3.65-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT LCD ekran, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi ve Bluetooth donanımlarını bünyesinde barındırıyor.
Samsung Galaxy Player 3.6 satışa sunuldu, Galaxy Player 4.2 önümüzdeki ay geliyor
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digitaLartist 7 yıl
Samsung'un çıkardığı en güzel telefonlardan birisi, Note II ve S3 den sonra tabiki:) canliradyodinle.com.tr/...
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung un çıkardığı en güzel Telefondur.Tebrik ediyorum hem görüntüsü hemde özellikleriyle bir numara radyodinlet.net/...
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mc_technosoft 7 yıl
Samsung4.2 olanını düşünüyorum fakat pil ömrü kafamı kurcalıyor.. Apple a karşı antipati duyuyorum.. Ama zararla oturmak istemiyorum yani gerçekten değecek cihaz mı bütün müzik arşivimi yanımda taşıyıp iyi bir şekilde koordine etmek istiyorum umarım doğru bir seçim olur..
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Mobile Prof. 7 yıl
Gereksiz bir ürün.
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lazukan 7 yıl
ürün telefon değil yanlış anlamadıysam, o yüzden media player olarak o kategoride değerlendirmek gerekir , i podla filan karşılaştırılmalı
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Zamazingogo 7 yıl
CWaRRioR
Türkiyeye neden gelmiyor bu modeller

Türkiyeye bu modeller gelse alıcak çok mu insan var sanki
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sarjaleti 7 yıl
Uygulama desteği iOS'daki gibi olmadıktan sonra bence böyle aletler gereksiz.
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E_Aydin35 7 yıl
Yani en başda zaten dış görünüş,tasarım,reng,n sade ve etkileyici güzel ollması makul fiyat.. Yine Samsung'dan iyi bir ürün ideal her yönden..
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aziz77 7 yıl
bu ne yav playermiş.
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M0nkey D. Luffy 7 yıl
320 x 480 Şaka mı bu ?
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung şaşırmış olmalı...
Galaxy S Wifi 5.0 modeli 5 inch ekrana sahip ve 2.500 mAh bataryası var. Bu yeni jenerasyon ürünün ekranı ufak ve bataryası da şaka gibi ama 1.500 mAh olduğu söyleniyor. Umarım şakadır bu.
Şimdilik tek artısı Galaxy S Wifi 5.0 modeline nazaran daha ince [8,9mm] olması.
Fiyatının yurtdışı etiketiyle aynı seyirde olmayacağını söylemeye gerek yok zaten. Bugün Galaxy S Wifi 5.0 modeli 400 liraya satılıyorken tutup bu yeni jenerasyonu en az 550 lira ve üzeri fiyattan satışa sunacaklardır.
1 Yanıt Yanıtla
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Armin van Buuren* 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Samsung şaşırmış olmalı...
Galaxy S Wifi 5.0 modeli 5 inch ekrana sahip ve 2.500 mAh bataryası var. Bu yeni jenerasyon ürünün ekranı ufak ve bataryası da şaka gibi ama 1.500 mAh olduğu söyleniyor. Umarım şakadır bu.
Şimdilik tek artısı Galaxy S Wifi 5.0 modeline nazaran daha ince [8,9mm] olması.
Fiyatının yurtdışı etiketiyle aynı seyirde olmayacağını söylemeye gerek yok zaten. Bugün Galaxy S Wifi 5.0 modeli 400 liraya satılıyorken tutup bu yeni jenerasyonu en az 550 lira ve üzeri fiyattan satışa sunacaklardır.

aradaki fark ips ekran, o da kimi etkilecekse artik...
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