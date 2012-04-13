Samsung Galaxy Player 3.6 satışa sunuldu, Galaxy Player 4.2 önümüzdeki ay geliyor

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, en yeni taşınabilir medya oynatıcılarından Galaxy Player 3.6'nın yurtdışında satışa sunulduğunu, Galaxy Player 4.2'nin önümüzdeki mayıs ayından itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alacağını açıkladı. Galaxy Player 3.6'nın, Best Buy'da 149$ civarında satıldığı, yakında boy gösterecek olan Galaxy Player 4.2'nin ise 199.99$ fiyat etiketine sahip olacağı dile getiriliyor.



124.1 mm x 66.1 mm x 8.9 mm ebatlarında ve 118 gram ağırlığında tasarlanan Galaxy Player 4.2, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 4.2-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, 8 GB / 16 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği (32 GB'a kadar), VGA ön kamera, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, stereo hoparlör ve 1500 mAh gibi teknik özelliklerle donatılmış.

Galaxy Player 3.6 ise 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 3.65-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT LCD ekran, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi ve Bluetooth donanımlarını bünyesinde barındırıyor.

