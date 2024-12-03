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    Ticaret savaşında Çin’den ABD’ye misilleme geldi

    ABD’nin Çin’in yarı iletken tasarlama ve üretme kapasitesine getirdiği yeni kısıtlamalara misilleme geldi. Çin, kritik minerallerin ABD’ye ihracatına yasak getirdiğini açıkladı.
    Ticaret savaşında Çin’den ABD’ye misilleme geldi Tam Boyutta Gör
    ABD, kısa bir süre öne beklendiği gibi Çin’e yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Getirilen üçüncü büyük ihracat kısıtlamaları Çin’in gelişmiş yarı iletkenler tasarlama ve üretme kapasitesini sınırlamayı hedefliyordu. Bu karar sonrasında Çin ise yüksek teknoloji ürünler için hayati önem taşıyan kritik minerallerin ABD’ye ihracatını yasakladığını açıkladı.

    Kritik mineraller yasaklandı

    Çin, potansiyel askeri uygulamaları olan galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerle ilgili ürünlerin ABD'ye ihracatını yasakladı. Derhal yürürlüğe girecek olan karar ile “çift kullanımlı” olarak sınıflandırılan ürünlerin (hem sivil hem de askeri uygulamaları olan ürünler ya da malzemeler) de kontrolleri sıkılaştırılacak. Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada “Prensip olarak, galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerin ABD'ye ihracatına izin verilmeyecektir” dedi.

    Çin, bu minerallerin ihracatına geçen yıl zaten bazı sınırlamalar getirmişti. Yeni karar ise bu sınırlamaları güçlendiriyor. Çin gümrük verilerine göre, bir yıl önce bu mineraller için sırasıyla dördüncü ve beşinci en büyük pazar olmasına rağmen, bu yıl Ekim ayına kadar Çin'den ABD'ye işlenmiş ve işlenmemiş germanyum ya da galyum sevkiyatı yapılmadı.

    Galyum ve germanyum yarı iletkenlerde kullanılırken germanyum ayrıyeten kızılötesi teknolojisinde, fiber optik kablolarda ve güneş hücrelerinde kullanılıyor. Çin, antimon sevkiyatını da yüzde 97 düşürdü. Mühimmat, kızılötesi füzeler, nükleer silahlar ve gece görüş gözlüklerinin yanı sıra bataryalar ve fotovoltaik ekipmanlarda kullanılan antimonun dünya genelindeki üretiminin yüzde 48’i Çin’e ait. Bildiriye göre, pil ve yakıt hücresi yapımında kullanılan ve savunma ve havacılık sektörlerinde yaygın bir malzeme olan grafit için ABD'ye yapılacak her türlü sevkiyat da daha derin bir incelemeden geçecek.

    ABD, pazartesi günü Çin'in yarı iletken endüstrisini yavaşlatmaya yönelik son üç yıldaki üçüncü büyük hamlesini yaparak çip ekipmanı üreticisi Naura Technology Group'un da bulunduğu 140 şirkete daha ticaret kısıtlaması getirdi.

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