Samsung’un ABD'deki yeni tesisinde kriz devam ediyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, ABD’nin Teksas eyaletinde inşa etmekte olduğu yeni yarı iletken üretim tesisi için ASML çip yapım ekipmanlarının teslimatını erteledi. Konuya aşina kaynaklara göre, bu gecikmenin arkasında projenin henüz büyük bir müşteri kazanamamış olması yatıyor. 17 milyar dolarlık fabrika için diğer bazı tedarikçilere de siparişlerin durdurulduğu ve bunun da tedarikçilerin başka müşteriler arayışına girmesine neden olduğu bildirildi.

Samsung'un yıldızları sönüyor

Ekipman teslimatlarındaki gecikme, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee'nin bellek yongalarının ötesine geçerek Tayvanlı TSMC'nin hakim olduğu fason yonga üretimine geçme hedefinin merkezinde yer alan Teksas projesi için yeni bir darbe niteliğinde. Bu durum, Samsung ile TSMC ve SK Hynix gibi rakipleri arasındaki farkın genişlemeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle TSMC ve SK Hynix, yapay zeka uygulamalarından gelen artan talebi karşılamak için yüksek teknolojili çiplerin üretimini hızlandırmış durumda.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük çip yapım ekipmanı tedarikçisi olan ASML, diğer pazarlardaki zayıflığı ve geciken fabrikaları gerekçe göstererek 2025 satış tahminini düşürmüştü. Hollandalı şirket, hangi müşterilerinin fabrika projelerini ertelediğini belirtmese de, Reuters'ın haberine göre Samsung, bu şirketlerden birisi konumunda.

Ertelenen teslimatlar arasında ASML’nin EUV olarak bilinen gelişmiş çip üretim ekipmanları bulunuyor. Her biri yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olan bu makineler, sektörde büyük önem taşıyor. Ancak bu makineler ASML’nin elindeki en gelişmiş makineleri değil; firma, tanesi 400 milyon doları bulan High-NA EUV makinelerin tedarikine de devam ediyor.

Samsung, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada Teksas’ın Taylor şehrindeki fabrikasında üretime 2024 yerine 2026 yılında başlanacağını duyurmuştu. Ancak kaynaklar ve analistler, bu tarihin daha da ileriye ertelenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Samsung yetkilileri ise projeyle ilgili planlarında bir değişiklik olmadığını ve 2026'da üretime başlamayı hedeflediklerini ifade ediyor.

TSMC farkı giderek açıyor

Tam Boyutta Gör Statista'nın verilerine göre, TSMC'yi alt etmek için yıllardır süren çabalara rağmen, Samsung'un yarı iletken endüstrisinde pazar payı son beş yılda 8 puan düşerek 2024'ün ilk çeyreği itibariyle yüzde 11'e gerilerken, TSMC'nin pazar payı aynı dönemde yüzde 61,7'ye yükseldi.

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Samsung, TSMC’yi geçebilmek için uzun yıllardır yoğun çaba sarf ediyor olsa da Apple ve Nvidia gibi dev şirketleri TSMC’den kendisine çekmeyi başaramadı. Analistler, bu durumu Samsung’un ileri düzey çip üretimindeki zayıflığına bağlıyor. TSMC ise özellikle ABD’deki müşterilerinden aldığı güçlü taahhütlerle dikkat çekiyor. Arizona’da inşa edilen TSMC’nin yeni fabrikasının 2025 yılında tam kapasiteyle üretime geçmesi bekleniyor.

Samsung’un, Güney Kore’deki en gelişmiş fabrikalarında üretim verimliliği konusunda da sıkıntılar yaşadığı bildiriliyor. Şirketin, Seul’ün güneyinde yer alan Pyeongtaek şehrindeki yeni çip üretim hatlarına yapılması planlanan yatırımları geciktirdiği ifade ediliyor. Bu gecikmeler, ASML gibi çip üretim ekipmanı sağlayan şirketlerin satışlarını da olumsuz etkiliyor. ASML, Güney Kore’ye yaptığı satışların üçüncü çeyrekte yüzde 33 oranında azaldığını duyurdu. Samsung’un bellek pazarında, özellikle de yapay zeka çiplerinde kullanılan HBM belleklerde de zorlandığı biliniyor.

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