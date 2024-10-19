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    Anlık Bildirim

    Samsung’un ABD'deki yeni tesisinde kriz devam ediyor

    Yeni raporlara göre Samsung'un ABD, Teksas’taki yeni çip fabrikası projesinde gecikmeler sürüyor. Kaynaklar, Samsung’un ASML’den alacağı çip donanımlarını ertelediğini bildiriyor.
    Samsung’un ABD'deki yeni tesisinde kriz devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, ABD’nin Teksas eyaletinde inşa etmekte olduğu yeni yarı iletken üretim tesisi için ASML çip yapım ekipmanlarının teslimatını erteledi. Konuya aşina kaynaklara göre, bu gecikmenin arkasında projenin henüz büyük bir müşteri kazanamamış olması yatıyor. 17 milyar dolarlık fabrika için diğer bazı tedarikçilere de siparişlerin durdurulduğu ve bunun da tedarikçilerin başka müşteriler arayışına girmesine neden olduğu bildirildi.

    Samsung'un yıldızları sönüyor

    Ekipman teslimatlarındaki gecikme, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee'nin bellek yongalarının ötesine geçerek Tayvanlı TSMC'nin hakim olduğu fason yonga üretimine geçme hedefinin merkezinde yer alan Teksas projesi için yeni bir darbe niteliğinde. Bu durum, Samsung ile TSMC ve SK Hynix gibi rakipleri arasındaki farkın genişlemeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle TSMC ve SK Hynix, yapay zeka uygulamalarından gelen artan talebi karşılamak için yüksek teknolojili çiplerin üretimini hızlandırmış durumda.

    Samsung’un ABD'deki yeni tesisinde kriz devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük çip yapım ekipmanı tedarikçisi olan ASML, diğer pazarlardaki zayıflığı ve geciken fabrikaları gerekçe göstererek 2025 satış tahminini düşürmüştü. Hollandalı şirket, hangi müşterilerinin fabrika projelerini ertelediğini belirtmese de, Reuters'ın haberine göre Samsung, bu şirketlerden birisi konumunda.

    Ertelenen teslimatlar arasında ASML’nin EUV olarak bilinen gelişmiş çip üretim ekipmanları bulunuyor. Her biri yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olan bu makineler, sektörde büyük önem taşıyor. Ancak bu makineler ASML’nin elindeki en gelişmiş makineleri değil; firma, tanesi 400 milyon doları bulan High-NA EUV makinelerin tedarikine de devam ediyor.

    Samsung, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada Teksas’ın Taylor şehrindeki fabrikasında üretime 2024 yerine 2026 yılında başlanacağını duyurmuştu. Ancak kaynaklar ve analistler, bu tarihin daha da ileriye ertelenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Samsung yetkilileri ise projeyle ilgili planlarında bir değişiklik olmadığını ve 2026'da üretime başlamayı hedeflediklerini ifade ediyor.

    TSMC farkı giderek açıyor

    Samsung’un ABD'deki yeni tesisinde kriz devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Statista'nın verilerine göre, TSMC'yi alt etmek için yıllardır süren çabalara rağmen, Samsung'un yarı iletken endüstrisinde pazar payı son beş yılda 8 puan düşerek 2024'ün ilk çeyreği itibariyle yüzde 11'e gerilerken, TSMC'nin pazar payı aynı dönemde yüzde 61,7'ye yükseldi.

    Samsung, TSMC’yi geçebilmek için uzun yıllardır yoğun çaba sarf ediyor olsa da Apple ve Nvidia gibi dev şirketleri TSMC’den kendisine çekmeyi başaramadı. Analistler, bu durumu Samsung’un ileri düzey çip üretimindeki zayıflığına bağlıyor. TSMC ise özellikle ABD’deki müşterilerinden aldığı güçlü taahhütlerle dikkat çekiyor. Arizona’da inşa edilen TSMC’nin yeni fabrikasının 2025 yılında tam kapasiteyle üretime geçmesi bekleniyor.

    Samsung’un, Güney Kore’deki en gelişmiş fabrikalarında üretim verimliliği konusunda da sıkıntılar yaşadığı bildiriliyor. Şirketin, Seul’ün güneyinde yer alan Pyeongtaek şehrindeki yeni çip üretim hatlarına yapılması planlanan yatırımları geciktirdiği ifade ediliyor. Bu gecikmeler, ASML gibi çip üretim ekipmanı sağlayan şirketlerin satışlarını da olumsuz etkiliyor. ASML, Güney Kore’ye yaptığı satışların üçüncü çeyrekte yüzde 33 oranında azaldığını duyurdu. Samsung’un bellek pazarında, özellikle de yapay zeka çiplerinde kullanılan HBM belleklerde de zorlandığı biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 22 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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