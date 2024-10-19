Samsung’un ABD'deki yeni tesisinde kriz devam ediyor

Samsung'un yıldızları sönüyor
Ekipman teslimatlarındaki gecikme, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee'nin bellek yongalarının ötesine geçerek Tayvanlı TSMC'nin hakim olduğu fason yonga üretimine geçme hedefinin merkezinde yer alan Teksas projesi için yeni bir darbe niteliğinde. Bu durum, Samsung ile TSMC ve SK Hynix gibi rakipleri arasındaki farkın genişlemeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle TSMC ve SK Hynix, yapay zeka uygulamalarından gelen artan talebi karşılamak için yüksek teknolojili çiplerin üretimini hızlandırmış durumda.
Ertelenen teslimatlar arasında ASML’nin EUV olarak bilinen gelişmiş çip üretim ekipmanları bulunuyor. Her biri yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olan bu makineler, sektörde büyük önem taşıyor. Ancak bu makineler ASML’nin elindeki en gelişmiş makineleri değil; firma, tanesi 400 milyon doları bulan High-NA EUV makinelerin tedarikine de devam ediyor.
Samsung, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada Teksas’ın Taylor şehrindeki fabrikasında üretime 2024 yerine 2026 yılında başlanacağını duyurmuştu. Ancak kaynaklar ve analistler, bu tarihin daha da ileriye ertelenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Samsung yetkilileri ise projeyle ilgili planlarında bir değişiklik olmadığını ve 2026'da üretime başlamayı hedeflediklerini ifade ediyor.
TSMC farkı giderek açıyor
Samsung, TSMC’yi geçebilmek için uzun yıllardır yoğun çaba sarf ediyor olsa da Apple ve Nvidia gibi dev şirketleri TSMC’den kendisine çekmeyi başaramadı. Analistler, bu durumu Samsung’un ileri düzey çip üretimindeki zayıflığına bağlıyor. TSMC ise özellikle ABD’deki müşterilerinden aldığı güçlü taahhütlerle dikkat çekiyor. Arizona’da inşa edilen TSMC’nin yeni fabrikasının 2025 yılında tam kapasiteyle üretime geçmesi bekleniyor.
Samsung’un, Güney Kore’deki en gelişmiş fabrikalarında üretim verimliliği konusunda da sıkıntılar yaşadığı bildiriliyor. Şirketin, Seul’ün güneyinde yer alan Pyeongtaek şehrindeki yeni çip üretim hatlarına yapılması planlanan yatırımları geciktirdiği ifade ediliyor. Bu gecikmeler, ASML gibi çip üretim ekipmanı sağlayan şirketlerin satışlarını da olumsuz etkiliyor. ASML, Güney Kore’ye yaptığı satışların üçüncü çeyrekte yüzde 33 oranında azaldığını duyurdu. Samsung’un bellek pazarında, özellikle de yapay zeka çiplerinde kullanılan HBM belleklerde de zorlandığı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)