Nvidia'dan dünyanın en küçük kişisel yapay zeka süper bilgisayarı: Project Digits

Tam Boyutta Gör CES 2025 kapsamında Nvidia adete her alanda güçlü ürünler duyurdu. Bunlardan birisi de yapay zeka alanı oldu. Yonga üreticisi, yaptığı açıklamada Project Digits adlı kişisel yapay zeka süper bilgisayarını resmen tanıttı. Masaüstü boyutundaki bu sistem, 200 milyara kadar parametreye sahip yapay zeka modellerini işleyebilecek.

“Project Digits” adı verilen bu masaüstü yapay zeka süper bilgisayarı, 200 milyar parametreye kadar olan modelleri çalıştırma kapasitesine sahip ve yalnızca 3.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Digits, Nvidia’nın yeni GB10 Grace Blackwell Superchip’ini kullanıyor. Bu çip, şimdiye kadar büyük ve enerji tüketimi yüksek sistemlerde kullanılan işleme gücünü, standart bir elektrik prizinden çalışabilecek kadar kompakt bir yapıya indirgemiş. Açıkçacı Apple Mac Mini'ye benziyor.

Her eve bir süper bilgisayar

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yaptığı açıklamada, “Yapay zeka her sektör için her uygulamada ana akım olacak. Project Digits ile Grace Blackwell Superchip milyonlarca geliştiricinin ayağına geliyor. Her veri bilimcinin, yapay zeka araştırmacısının ve öğrencinin masasına bir yapay zeka süper bilgisayarı yerleştirmek, onlara yapay zeka çağına katılma ve onu şekillendirme gücü veriyor.” diyerek “herkes için süper bilgisayar” çağrısı yapıyor.

Tam Boyutta Gör Digits, 128GB’lık birleşik belleği ve 4TB’a kadar NVMe depolama kapasitesiyle standart bilgisayarlardan çok daha güçlü bir yapı sunuyor. Daha büyük modeller üzerinde çalışmak isteyenler iki Project Digits cihazını birleştirerek 405 milyar parametreye kadar olan modelleri çalıştırabilecek.

GB10 çipi, saniyede 1 katrilyon yapay zeka işlemi yapabilen (1 petaflop) bir performans sunuyor. Bu performans, Nvidia’nın son teknoloji CUDA ve beşinci nesil Tensor çekirdekleriyle sağlanıyor. Ayrıca MediaTek ile yapılan iş birliği sayesinde güç verimliliği optimize edilmiş durumda.

Nvidia yapay zekada bağımsızlığı savunuyor

Cihaz, Nvidia’nın yapay zeka yazılım kitaplıklarıyla birlikte geliyor. Linux tabanlı DGX OS ile çalışan sistem, PyTorch, Python ve Jupyter Notebook gibi popüler framework’leri destekliyor. Nvidia’nın NeMo çerçevesiyle modelleri optimize etmek ve RAPIDS kitaplıklarıyla veri bilimi iş akışlarını hızlandırmak da mümkün.

Ek olarak kullanıcılar AI modellerini yerel olarak geliştirebilecek ve test edebilecek. Aynı zamanda, bu modelleri Nvidia AI Enterprise platformu sayesinde bulut hizmetlerine veya veri merkezlerine kolaylıkla entegre edebilecekler. Firma geçtiğimiz Aralık ayında 249 dolarlık Jetson Orin Nano Super cihazını tanıtmış, girişimciler ve hobi tutkunları için 8 milyar parametreye kadar model çalıştırabilen daha uygun fiyatlı çözümler de sunmuştu. Digits ise Mayıs 2025’te 3.000 dolarlık fiyat ile piyasaya sürülecek.

