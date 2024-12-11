Microsoft, yeni veri merkezlerinin su kullanımını radikal ölçüde azaltıyor

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Tam Boyutta Gör Veri merkezlerinin işletilmesi çok fazla enerji gerektiriyor ve bu merkezleri soğutmak için kullanılan muazzam miktardaki su, giderek artan bir çevresel endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Yapay zeka veri merkezleri ile ise durum daha da kötü hale gelirken teknoloji devleri de olumsuz etkileri azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda Microsoft, yeni veri merkezlerinde tasarımda değişiklik yaparak su kullanımını ciddi oranda azaltıyor.

Veri merkezlerinde “sıfır su” dönemi

Tam Boyutta Gör Şirket, "sıfır su" olarak adlandırılan yeni bir soğutma sistemi tasarımıyla, veri merkezlerinde kullanılan su miktarını minimuma indirmeyi amaçlıyor. Elbette Microsoft buna sıfır su sistemi dese de bu teknoloji tamamen susuz değil. Sistemin temelinde, kapalı bir döngüde suyun sürekli geri dönüştürülmesi yer alıyor. Bu yöntemle, inşaat sırasında kullanılan ilk su dışında, sunucuların soğutulması için dışarıdan ek bir su kaynağına ihtiyaç duyulmuyor. Yeni tasarım, yalnızca mutfaklar ve tuvaletler gibi temel alanlar için dış su kullanımını gerekli kılıyor.

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Tam Boyutta Gör Microsoft, bu yenilikçi sistemi ilk olarak 2026 yılında Arizona ve Wisconsin’deki yeni veri merkezlerinde kullanmaya başlayacak. Şirket, 2027 itibarıyla bu tasarımı daha geniş bir coğrafyada uygulamayı planlıyor. Microsoft’un tahminlerine göre, bu sistemle çalışan her bir veri merkezi yılda 125 milyon litreye kadar su tasarrufu sağlayabilecek.

Yeni soğutma sisteminin tek dezavantajı, enerji tüketimini artırması. Ancak, yeni nesil çip soğutma teknolojileriyle bu artışın dengelenmesi bekleniyor. Daha yüksek çalışma sıcaklıklarına izin veren bu teknolojiler, enerji maliyetlerini sınırlayabilir. Öte yandan Microsoft, yeni sistemi yanında geleneksel ver merkezi sistemlerini de kullanmaya devam edecek. “Sıfır su” sistemine geçişin kademeli şekilde uygulanması planlanıyor.

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Microsoft, yeni veri merkezlerinin su kullanımını azaltıyor