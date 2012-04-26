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Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi resmiyet kazandı

7 yıl
12,7b
1
150
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un 3 Mayıs'ta yapacağı Mobile Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı "Yeni Galaxy" telefonu nam-ı diğer Galaxy  S III için merak konusu olan çok önemli bir detay nihayet resmiyete kavuştu. Güney Koreli üretici yaptığı açıklama ile Galaxy S III modelinde 1.4GHz'de çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad işlemcisine yer verdiğini duyurdu. Bizzat Samsung tarafından 32nm High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak üretilen işlemci ileri seviye güç yönetim özelliği ve her çekirdek için dinamik voltaj/frekans ayarlama gibi gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Samsung tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Hali hazırda üretim olan Exynos 4 Quad işlemcisi ilk olarak Mayıs ayında duyurulacak Yeni Galaxy akıllı telefonda yer alacak. Exyns 4 Quad aynı zamanda diğer büyük telefon üreticilerine de numunelendirilecek." 
Dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemcisi çift çekirdekli Exynos 4 Dual ile pin uyumuna da sahip. Bu sayede üretim sürecinin kısatılması ve kolaylaştırılması sağlanıyor. 30 kare/saniye hızında 1080p video kayıt ve oynatma yeteneğine sahip olan işlemci aynı zamanda HDMI 1.4 için arayüz ve gömülü görüntü sinyal işlemci arabirimini de içeriyor. Samsung açıklamasında yeni işlemcinin, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan önceki modele kıyasla performansı ikiyet katlarken, güç tüketimini de %20 azaltıyor. İşte Samsung'un yayımladığı Exynos 4 Quad videosu; 

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zetnakah 7 yıl en beğenilen
Samsung bu işi biliyor
Televizyon markası Samsung diyenleri tekrar utandıracak bir telefon geliyor. SII'mi dün sattım bir an önce gelse de alsak SIII'ümüzü
Samsung bu işi biliyorTelevizyon markası Samsung diyenleri tekrar utandıracak bir telefon geliyor. SII'mi dün sattım bir an önce gelse de alsak SIII...
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bozok_53_45 7 yıl
wox
millet hayal kırıklığına uğradım demiyorsunuzda ..aaa çok iyi süper tam istediğim gibiymiş diyorsunuz..tiyatroda değilsiniz bırakın rol yapmayı.bu işlemciyi kimse beklemiyordu..1.5 ghz işlemciler var piyasada siz neyden bahsediyorsunuz..

0.1 ghz yüzünden yas mı ilan edilseydi?
woxmillet hayal kırıklığına uğradım demiyorsunuzda ..aaa çok iyi süper tam istediğim gibiymiş diyorsunuz..tiyatroda değilsiniz bırakın rol yapm...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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virtue28 7 yıl
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4412 a9 olmasına karsılık enerji veririmliliği için 32 nm uretilerek biraz olsun gelişme kaydetmiş olabilir. Mali 400 içinse hızlandırılmış olarak piyasa cıkıp şuanki rakiplerini gecebilir diyelim. (Yeni ipad haric)

Beklentilerimizin sebebi sadece sizce performans mıydı ? Sizi bilmem ama ben daha cok enerji tuketimi ve ileriye dönük, aldıkdan 3-5 ay sonra o mimariye gecilmesini istemiyordum.

5250 kasım ayları gibi duyuruldu ve 28 Subat daki fuarda gösterildi. Seri üretim olarak ise 2012 ikinci ceyreğinde yani Nisan- Haziran gibi olacak denildi. S III nin tanıtımı geciktirilerek Subat yerine Mayıs ayı tercih edildi. Haliyle beklentilerimiz 5250 yönünde oldu ki samsungun kendi geliştirdiği 60 fps full hd kayıt yapabilen 12 mp kameralarının görüntü işleyebilmesi için 5250 kullanılması gerekiyordu.

Amiral gemi diye tabir edilen ve o yılın en iyi modeli olarak tanıtılacan modelde bu teknolojilerin kullanılmasını beklemek yalnış olmazdı. Özellikle sağlam bi rakibi varken. (apple)

Görünen o ki Samsung sadece bir telefon üzerinde çalışmış ve buda yukarıda belirtilen özelliklerde ise beklentileri boşa çıkarmıstır. Söyeyecek daha cok sey var ama fazla uzatmamak adına bu kadar diyorum...
4412 a9 olmasına karsılık enerji veririmliliği için 32 nm uretilerek biraz olsun gelişme kaydetmiş olabilir. Mal...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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waltran 4 yıl
Vay be şu anda bu işlemciyi kullanan başka bir telefon kullanıyorum :)
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Creativeflo 7 yıl
[image]http://st.gsmarena.com/vv/newsimg/12/04/galaxy-s3-servicemanual/gsmarena_001.jpg [/image]
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DH Misafiri 7 yıl
bu ozellikleri kullanan telefon sahip/sahibe % kac tir ?
cok merak ediyorum (ciddiyim)
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VYC Majoris 7 yıl
Iphone alan kaç kişi içindeki gpuya bakıyor ki? Alanların %95'i prestij,kolay kullanım,hava atma,aksesuar,teknik destek gibi nedenlerden ötürü alıyor. Hız,program olarak da hiçkimse sorun yaşamadığı için "acaba ne kadar hızlı" veya "bana yeter mi" diye sorular aklına bile gelmiyor insanların. Iphone 3g'den 2x1.5ghz işlemcili android telefonlara geçenler oh be kurtuldum 3g'nin yavaşlığından diyorlar ama o bile abartı. O kadar düşük donanımla 3g bile fena hızda çalışmıyor. Bir de 4 veya 4s düşünün. Iphone alınca kafalar rahat oluyor yani. Çoğu insan da bunu istiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
engurlu
ilk foto benden gelsin..Service Manual daki resme gore s3 buymus arkadaslar..
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Muhtemelen bu olacak cihaz. Çünkü amazon.de'de galaxy s3 kılıflarına bakmıştım. Bütün kılıfların içinde üstü aynen böyle oval bir cihaz vardı.
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muratkaya 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
engurlu
ilk foto benden gelsin..Service Manual daki resme gore s3 buymus arkadaslar..
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Muhtemelen bu olacak cihaz. Çünkü amazon.de'de galaxy s3 kılıflarına bakmıştım. Bütün kılıfların içinde üstü aynen böyle oval bir cihaz vardı.

Galaxy S III diye ortaya atılan resimler içerisinde en güzeli bu. Ancak ben daha yuvarlak hatlara sahip, yandan bakıldığında eğimli bir telefon gelir diye umuyordum. Beklentileri çok yüksek tutmamak gerek.
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emiLL 7 yıl
ekran 4.8 galiba

hem ortada tus var hemde geri tusu var nasil olacak
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b0Ni 7 yıl
çok uzun değil mi
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excalibur21 7 yıl
dostlar bu haberin dogrulugu sizce nedir.. engadgette de yok bu haber..

m.teknolojioku.com/...

boyleyse kamera 12 mpx..ekran 4.7" ve 1280*720.. yani o videodaki tel. degil.. ki bunda super bi haber..

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muratkaya 7 yıl
İşlemci yeterli. Ben çift çekirdekli 1ghz işlemcili 1gb ramli motorola atrix kullanıyorum ve performansı beni hayran bırakıyor. Dört çekirdekli 1.4ghz işlemcinin müthiş olacağına inanıyorum .
AMA yine de hayal kırıklığına uğradım. Neden mi; çünkü bu galaxy s III. Çığır açmasını, varolanın çok çok ötesinde olmasını bekliyordum. Diğer özelliklerini bilmiyorum ancak halihazırda htc one x varken neyle ön plana çıkacak merak ediyorum. Belki mükemmel bir optimizasyonla üstün performans ve pil ömrü sunarsa tercih edilir.
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Silent Guardian 7 yıl
Bu arada işlemciyi neden açıkladı ki?Ben heyecanlı heyecanlı etkinlikte öğrenmeyi tercih ederdim.Merak konusu olurdu bi kere.Mesela Apple ürünlerinin kısıtlamaları dolayısı ile sevmesemde iPad 3 ve iPhone 4S'in çıkışını takip etmiştim.O ortam yeterdi.Yüzlerce kişi aynı anda takip etmiştik donanım haber sayesinde.Gerçi şimdi Canlı izleyeceğiz.TV izler gibi.Android markette uygulaması var Samsung'un.
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Whisper911 7 yıl
yaşasın kapitalizm :D
kimse alınmasın lütfen mesajım çok geneldir.
bizim g... borçtan kurtulmaz abi ... ;)
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allking 7 yıl
yeni işlemci yeni gpu daha fazla ram ne işe yarayacak ki? hepsi eğer androidi hızlı çalıştırmak içinse tamam ama uygulama v.s için gereksiz sonuçta uygulamalar genel için yapılacak. misal ram koyabileceğin 4 gb hepsini koysan ne olacak? tüm uygulamalarını arka plana alıp fantazimi yapacaksın :D uygulamalarda standartları apple koyuyor gibi bişey uygulamalar ezici çoğunlukla ilk ios a çıkıyor. androidin gpu su cpu su ramı falan bi önemi kalmıyor. Bir s2 sahibinin sırf daha fazla ram daha iyi işlemci için s3 geçmesi pek faydalı olmayacaktır. Samsungun daha iyi bi iş yapabilmesi için farklılık oratay koyması gerek bence iyi bi dış görünüm tasarımı yada kasa kullanılabilecek yenilikçi bir malzeme çok iyi bir ekran çok iyi batarya performansı(onu kapa bunu kıs ötekini düşük değere al demeden)bunlardan birkaçı olabilir.
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kmlknsr 7 yıl
şakami bu ya. eee ne yenilik var ???
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