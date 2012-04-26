Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi resmiyet kazandı

Samsung'un 3 Mayıs'ta yapacağı Mobile Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı "Yeni Galaxy" telefonu nam-ı diğer Galaxy S III için merak konusu olan çok önemli bir detay nihayet resmiyete kavuştu. Güney Koreli üretici yaptığı açıklama ile Galaxy S III modelinde 1.4GHz'de çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad işlemcisine yer verdiğini duyurdu. Bizzat Samsung tarafından 32nm High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak üretilen işlemci ileri seviye güç yönetim özelliği ve her çekirdek için dinamik voltaj/frekans ayarlama gibi gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Samsung tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Hali hazırda üretim olan Exynos 4 Quad işlemcisi ilk olarak Mayıs ayında duyurulacak Yeni Galaxy akıllı telefonda yer alacak. Exyns 4 Quad aynı zamanda diğer büyük telefon üreticilerine de numunelendirilecek."

Dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemcisi çift çekirdekli Exynos 4 Dual ile pin uyumuna da sahip. Bu sayede üretim sürecinin kısatılması ve kolaylaştırılması sağlanıyor. 30 kare/saniye hızında 1080p video kayıt ve oynatma yeteneğine sahip olan işlemci aynı zamanda HDMI 1.4 için arayüz ve gömülü görüntü sinyal işlemci arabirimini de içeriyor. Samsung açıklamasında yeni işlemcinin, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan önceki modele kıyasla performansı ikiyet katlarken, güç tüketimini de %20 azaltıyor. İşte Samsung'un yayımladığı Exynos 4 Quad videosu;