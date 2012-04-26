Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi resmiyet kazandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un 3 Mayıs'ta yapacağı Mobile Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı "Yeni Galaxy" telefonu nam-ı diğer Galaxy S III için merak konusu olan çok önemli bir detay nihayet resmiyete kavuştu. Güney Koreli üretici yaptığı açıklama ile Galaxy S III modelinde 1.4GHz'de çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad işlemcisine yer verdiğini duyurdu. Bizzat Samsung tarafından 32nm High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak üretilen işlemci ileri seviye güç yönetim özelliği ve her çekirdek için dinamik voltaj/frekans ayarlama gibi gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Samsung tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Hali hazırda üretim olan Exynos 4 Quad işlemcisi ilk olarak Mayıs ayında duyurulacak Yeni Galaxy akıllı telefonda yer alacak. Exyns 4 Quad aynı zamanda diğer büyük telefon üreticilerine de numunelendirilecek."
Dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemcisi çift çekirdekli Exynos 4 Dual ile pin uyumuna da sahip. Bu sayede üretim sürecinin kısatılması ve kolaylaştırılması sağlanıyor. 30 kare/saniye hızında 1080p video kayıt ve oynatma yeteneğine sahip olan işlemci aynı zamanda HDMI 1.4 için arayüz ve gömülü görüntü sinyal işlemci arabirimini de içeriyor. Samsung açıklamasında yeni işlemcinin, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan önceki modele kıyasla performansı ikiyet katlarken, güç tüketimini de %20 azaltıyor. İşte Samsung'un yayımladığı Exynos 4 Quad videosu;
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0.1 ghz yüzünden yas mı ilan edilseydi?
4412 a9 olmasına karsılık enerji veririmliliği için 32 nm uretilerek biraz olsun gelişme kaydetmiş olabilir. Mali 400 içinse hızlandırılmış olarak piyasa cıkıp şuanki rakiplerini gecebilir diyelim. (Yeni ipad haric)
Beklentilerimizin sebebi sadece sizce performans mıydı ? Sizi bilmem ama ben daha cok enerji tuketimi ve ileriye dönük, aldıkdan 3-5 ay sonra o mimariye gecilmesini istemiyordum.
5250 kasım ayları gibi duyuruldu ve 28 Subat daki fuarda gösterildi. Seri üretim olarak ise 2012 ikinci ceyreğinde yani Nisan- Haziran gibi olacak denildi. S III nin tanıtımı geciktirilerek Subat yerine Mayıs ayı tercih edildi. Haliyle beklentilerimiz 5250 yönünde oldu ki samsungun kendi geliştirdiği 60 fps full hd kayıt yapabilen 12 mp kameralarının görüntü işleyebilmesi için 5250 kullanılması gerekiyordu.
Amiral gemi diye tabir edilen ve o yılın en iyi modeli olarak tanıtılacan modelde bu teknolojilerin kullanılmasını beklemek yalnış olmazdı. Özellikle sağlam bi rakibi varken. (apple)
Görünen o ki Samsung sadece bir telefon üzerinde çalışmış ve buda yukarıda belirtilen özelliklerde ise beklentileri boşa çıkarmıstır. Söyeyecek daha cok sey var ama fazla uzatmamak adına bu kadar diyorum...