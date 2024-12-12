Realme Neo7 tanıtıldı: Orta seviyede 7000mAh pil, Dimensity 9300+ ve IP69 koruma!

Realme Neo7, 6,78 inç büyüklüğünde, 1-120Hz değişken yenileme hızını destekleyen 8T LTPO OLED ekran ile geliyor. BOE yapımı panel ayrıca 6.000 nit tepe parlaklık değerine ve Crystal Armor Glass korumaya sahip.
Neo7'nin arkasında OIS destekli 50 MP Sony IMX882 sensöre sahip ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açı lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Realme Neo7 fiyatı
Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile kutudan çıkan Realme Neo7, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Çin'de bugün ön siparişe açılan telefon, 16 Aralık'tan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Realme Neo7'nin fiyatları ise şu şekilde:
- 12GB+256GB: 288 dolar
- 16GB+256GB: 316 dolar
- 12GB+512GB: 340 dolar
- 16GB+512GB: 390 dolar
- 16GB+1TB: 450 dolar
Realme Neo7 özellikleri
- Boyutlar: 162.6 x 76.4 x 8.6 mm, 213 gr
- Ekran: 6.78 inç, 1264 x 2780 piksel, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR, 6000 nits (pik)
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9300+
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.9, OIS (ana); 8 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 16 MP, f/2.4
- Batarya: 7000mAh, 80W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP69 sertifikası
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?