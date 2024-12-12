Realme Neo7 tanıtıldı: Orta seviyede 7000mAh pil, Dimensity 9300+ ve IP69 koruma!

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Tam Boyutta Gör Realme, yeni orta seviye akıllı telefonu Realme Neo7'yi tanıttı. Amiral gemisi özellikleri orta seviye fiyatlarla buluşturmayı hedefleyen telefon, Dimensity 9300+ yonga seti, 80W hızlı şarj destekli 7000 mAh batarya ve IP69 derecelendirmesi gibi özelliklerle bir hayli iddialı.

Realme Neo7, 6,78 inç büyüklüğünde, 1-120Hz değişken yenileme hızını destekleyen 8T LTPO OLED ekran ile geliyor. BOE yapımı panel ayrıca 6.000 nit tepe parlaklık değerine ve Crystal Armor Glass korumaya sahip.

Neo7'nin arkasında OIS destekli 50 MP Sony IMX882 sensöre sahip ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açı lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Mediatek'in üst seviye Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alan telefon, 7.700 mm² büyüklüğünde devasa buhar odası soğutma sistemiyle oyun alanında da iddialı.

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Realme Neo7 fiyatı

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile kutudan çıkan Realme Neo7, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Çin'de bugün ön siparişe açılan telefon, 16 Aralık'tan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Realme Neo7'nin fiyatları ise şu şekilde:

12GB+256GB: 288 dolar

16GB+256GB: 316 dolar

12GB+512GB: 340 dolar

16GB+512GB: 390 dolar

16GB+1TB: 450 dolar

Realme Neo7 özellikleri

Boyutlar: 162.6 x 76.4 x 8.6 mm, 213 gr

162.6 x 76.4 x 8.6 mm, 213 gr Ekran : 6.78 inç, 1264 x 2780 piksel, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR, 6000 nits (pik)

: 6.78 inç, 1264 x 2780 piksel, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR, 6000 nits (pik) İşlemci : Mediatek Dimensity 9300+

: Mediatek Dimensity 9300+ RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera : 50 MP, f/1.9, OIS (ana); 8 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)

: 50 MP, f/1.9, OIS (ana); 8 MP, f/2.2 (ultra geniş açı) Ön kamera: 16 MP, f/2.4

16 MP, f/2.4 Batarya : 7000mAh, 80W hızlı şarj

: 7000mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP69 sertifikası

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