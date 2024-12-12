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    Realme Neo7 tanıtıldı: Orta seviyede 7000mAh pil, Dimensity 9300+ ve IP69 koruma!

    Realme, yeni orta seviye akıllı telefonu Realme Neo7'yi tanıttı. Amiral gemisi özellikleri orta seviye fiyatlarla buluşturmayı hedefleyen telefon, sunduğu özelliklerle bir hayli iddialı.
    Realme Neo7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni orta seviye akıllı telefonu Realme Neo7'yi tanıttı. Amiral gemisi özellikleri orta seviye fiyatlarla buluşturmayı hedefleyen telefon, Dimensity 9300+ yonga seti, 80W hızlı şarj  destekli 7000 mAh batarya ve IP69 derecelendirmesi gibi özelliklerle bir hayli iddialı.

    Realme Neo7, 6,78 inç büyüklüğünde, 1-120Hz değişken yenileme hızını destekleyen 8T LTPO OLED ekran ile geliyor. BOE yapımı panel ayrıca 6.000 nit tepe parlaklık değerine ve Crystal Armor Glass korumaya sahip. 

    Neo7'nin arkasında OIS destekli 50 MP Sony IMX882 sensöre sahip ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açı lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

    Realme Neo7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Mediatek'in üst seviye Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alan telefon, 7.700 mm² büyüklüğünde devasa buhar odası soğutma sistemiyle oyun alanında da iddialı.

    Realme Neo7 fiyatı

    Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile kutudan çıkan Realme Neo7, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Çin'de bugün ön siparişe açılan telefon, 16 Aralık'tan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Realme Neo7'nin fiyatları ise şu şekilde:

    • 12GB+256GB: 288 dolar
    • 16GB+256GB: 316 dolar
    • 12GB+512GB: 340 dolar
    • 16GB+512GB: 390 dolar
    • 16GB+1TB: 450 dolar

    Realme Neo7 özellikleri

    • Boyutlar: 162.6 x 76.4 x 8.6 mm, 213 gr
    • Ekran: 6.78 inç, 1264 x 2780 piksel, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR, 6000 nits (pik)
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 9300+
    • RAM: 12 GB / 16 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB 
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.9, OIS (ana); 8 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.4
    • Batarya: 7000mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP69 sertifikası
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_neo7_brings_dimensity_9300_a_7000_mah_battery_and_ip69_rating_-news-65693.php https://buy.realme.com/cn/goods/618
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 9 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 21 saat önce

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