OnePlus 11 kullanıcılarına müjde: Beklenen güncelleme kapıda!

OnePlus, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini OnePlus 11 modeli için kullanıcılarla buluşturmaya başladı. İlk olarak Hindistan’da (IN) sunulan bu güncelleme, önümüzdeki üç hafta içinde Kuzey Amerika (NA) ve Avrupa (EU) bölgelerine de ulaşacak. Bu, cihazın Android 13 ile piyasaya sürülmesinden sonra aldığı ikinci büyük güncelleme olup, en az iki Android sürümü daha alması bekleniyor.

Güncelleme, grafik motorundan sistem genelindeki dokunmatik hareketlere kadar birçok iyileştirme ve yeni özellik sunuyor. Yeni grafik motoru, animasyonlarda ve uygulama geçişlerinde daha akıcı bir deneyim sağlarken, sistem genelindeki dokunma hareketleri artık üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere tutarlı bir şekilde çalışıyor.

Fotoğrafçılık tarafında, yapay zeka destekli rötuş özelliği bulanık fotoğrafların netleştirilmesini, renk doğruluğunun artırılmasını ve cam arkasından çekimlerdeki yansımaların kaldırılmasını sağlıyor. Ayrıca üç saniyelik hareketli fotoğraf kaydı ve geri dönüşümlü düzenleme özellikleri, fotoğraf düzenleme sürecini daha esnek hale getiriyor.

Kişiselleştirme seçenekleri arasında akıcı temalar ve Giriş ekranı, Kilit ekranı ile Her Zaman Açık Ekran için daha geniş düzenleme olanakları bulunuyor. Görsel geçişler iyileştirilmiş, sistem genelindeki köşe tasarımları ise daha tutarlı hale getirilmiş durumda.

OnePlus’ın yeni tableti size oldukça tanıdık gelebilir 4 gün önce eklendi

Verimliliği artırmak için sunulan yeni yapay zeka araçları, notları düzenlemeyi ve ses kayıtlarındaki dolgu kelimelerini temizleyerek daha okunabilir hale getirmeyi mümkün kılıyor. Çoklu pencere ve bölünmüş ekran yönetimi, yeni hareket kontrolleri sayesinde daha da kolaylaştırılmış.

Bağlantı tarafında, Wi-Fi geçişleri daha kesintisiz hale getirilmiş ve iOS cihazlarla dosya paylaşımını destekleyen OnePlus Share özelliği eklenmiş. Batarya sağlığını korumaya yönelik “Şarj Limiti” özelliği, cihaz uzun süre şarjda kalsa bile bataryanın %80 seviyesinde durmasını sağlıyor.

Gizlilik güncellemeleri, özel kasa içerisinde verilerin kategorize edilmesini ve gizli uygulamalara Giriş ekranından kolay erişim sunmayı içeriyor. Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ise daha kullanıcı dostu bir tasarıma kavuşmuş durumda. Bunun yanında, yeni duvar kağıtları ve yenilenmiş uygulama simgeleri, cihazın görünümüne taze bir hava katıyor.

Diğer değişiklikler arasında genişletilebilir Canlı Bildirimler, yeniden boyutlandırılabilen saat ve not widget’ları, yeni hesap makinesi özellikleri ve 3x3 düzeninde görüntülenebilen büyük klasörler yer alıyor. Çoklu görev desteği, son kullanılan uygulamalara daha kolay erişim sağlayacak şekilde geliştirilmiş. Ayrıca, Drawer modu, Giriş ekranı düzenini koruyarak uygulama menüsüne geçişi optimize ediyor.

Gizlilik açısından, görüntü, video ve belgelerin kategorilere ayrılması, verilerin daha kolay yönetilmesini sağlıyor. Gizli uygulamalara şifre doğrulamasıyla hızlı erişim de mümkün hale geliyor. Wi-Fi deneyimi ise çoklu ağ geçişlerinde daha verimli ve kesintisiz bağlantılar sunacak şekilde iyileştirilmiş. Tüm bu yenilikler, güncellemenin oldukça kapsamlı ve bir o kadar da kullanışlı olduğunu gösteriyor.

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