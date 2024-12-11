MediaTek Dimensity 8400 geliyor: İlk telefonlar netleşti

MediaTek Dimensity 8400 yakında geliyor
Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre MediaTek, 23 Aralık'ta Dimensity 8400 yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Dimensity 8400 destekli cihazların Ocak veya Şubat aylarında raflarda yerini alması muhtemel. Detaylara gelirsek, yeni işlemci TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edilecek.
Grafiksel açıdan Dimensity 8400, amiral gemisi MediaTek Dimensity 9300+'da bulunan 1.3GHz Immortalis G720 MC7 GPU ile donatılacak. CPU bölümünde ise, 3,25GHz'de çalışan 1 Cortex-A725 çekirdeği, 3,0GHz'de çalışan 3 Cortex-A725 çekirdeği ve 2,1GHz'de çalışan 4 Cortex-A725 çekirdeği ile geliyor. Bu konfigürasyonda ise, yonga setinin AnTuTu'da 1,8 milyondan fazla puan alması bekleniyor.
Bu, Dimensity 8300 Ultra'nın sunduğu 1,4 milyonluk skora kıyasla önemli bir sıçrama. Ayrıca DCS, Redmi Turbo 4'ün yeni yonga setinden güç alacak ilk modellerden biri olacağını söylüyor. Son sızıntılara göre telefon, ön yüzünde 5K çözünürlüğe sahip düz bir OLED panele sahip olacak. Ek olarak, raporlar 90W hızlı şarjı destekleyeceğini öne sürüyor. Ancak en önemli özelliği 1.500 Yuan (205 $) ile 2.000 Yuan (275 $) arasında bir fiyata sahip olması olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?