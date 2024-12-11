MediaTek Dimensity 8400 geliyor: İlk telefonlar netleşti

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi MediaTek, özellikle Dimensity serisi ile pazarda büyük bir ivme yakaladı. Yakın tarihte tanıtılan Dimensity 9400 ise, TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci ve iyileştirmelerle akıllı telefonlarda gördüğümüz en iddialı çiplerden biri olmayı başardı. Günümüzde ise şirketin orta seviye işlemcilere odaklandığını görüyoruz. Son olarak MediaTek Dimensity 8400 özellikleri ve çıkış tarihine ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı.

MediaTek Dimensity 8400 yakında geliyor

Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre MediaTek, 23 Aralık'ta Dimensity 8400 yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Dimensity 8400 destekli cihazların Ocak veya Şubat aylarında raflarda yerini alması muhtemel. Detaylara gelirsek, yeni işlemci TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edilecek.

Grafiksel açıdan Dimensity 8400, amiral gemisi MediaTek Dimensity 9300+'da bulunan 1.3GHz Immortalis G720 MC7 GPU ile donatılacak. CPU bölümünde ise, 3,25GHz'de çalışan 1 Cortex-A725 çekirdeği, 3,0GHz'de çalışan 3 Cortex-A725 çekirdeği ve 2,1GHz'de çalışan 4 Cortex-A725 çekirdeği ile geliyor. Bu konfigürasyonda ise, yonga setinin AnTuTu'da 1,8 milyondan fazla puan alması bekleniyor.

Nvidia ve MediaTek imzalı işlemci 2025’te geliyor 2 ay önce eklendi

Bu, Dimensity 8300 Ultra'nın sunduğu 1,4 milyonluk skora kıyasla önemli bir sıçrama. Ayrıca DCS, Redmi Turbo 4'ün yeni yonga setinden güç alacak ilk modellerden biri olacağını söylüyor. Son sızıntılara göre telefon, ön yüzünde 5K çözünürlüğe sahip düz bir OLED panele sahip olacak. Ek olarak, raporlar 90W hızlı şarjı destekleyeceğini öne sürüyor. Ancak en önemli özelliği 1.500 Yuan (205 $) ile 2.000 Yuan (275 $) arasında bir fiyata sahip olması olacak.

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