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    Anlık Bildirim

    Redmi Note 12 Turbo, 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile gelecek

    Çeşitli pazarlarda POCO X5 GT ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Note 12 Turbo'nun RAM ve depolama miktarları onaylandı. İşte 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunacak cihazın detayları:
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    Redmi Note 12 Turbo, 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Note 12 serisindenden Note 12 Turbo'nun geçtiğimiz günlerde birçok özelliği sızdırılmıştı. Yakın zamanda yapılan bir paylaşım ise cihazın depolama miktarını ve ekran özelliklerini ortaya çıkardı.

    Redmi Note 12 Turbo, 16 GB LPDDR5 RAM'e sahip olacak

    Snapdragon 7+ Gen 2 SoC'den güç alacak Redmi Note 12 Turbo, HDR10+ sertifikasına sahip 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç Full HD+ OLED bir ekrana sahip olacak. 12 bitlik bir panel olacak bu ekran, 68,7 milyar rengi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını ve 1920Hz PWM Karartmayı destekleyecek.

    Redmi Note 12 Turbo, 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile gelecek
    64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkacak. Ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5500mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, 181 gram ağırlığında ve 7,9 mm kalınlığında olacak.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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