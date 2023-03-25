Tam Boyutta Gör Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Note 12 serisindenden Note 12 Turbo'nun geçtiğimiz günlerde birçok özelliği sızdırılmıştı. Yakın zamanda yapılan bir paylaşım ise cihazın depolama miktarını ve ekran özelliklerini ortaya çıkardı.

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Redmi Note 12 Turbo, 16 GB LPDDR5 RAM'e sahip olacak

Snapdragon 7+ Gen 2 SoC'den güç alacak Redmi Note 12 Turbo, HDR10+ sertifikasına sahip 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç Full HD+ OLED bir ekrana sahip olacak. 12 bitlik bir panel olacak bu ekran, 68,7 milyar rengi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını ve 1920Hz PWM Karartmayı destekleyecek.

64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkacak. Ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5500mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, 181 gram ağırlığında ve 7,9 mm kalınlığında olacak.

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Redmi Note 12 Turbo, 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile gelecek