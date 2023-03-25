Redmi Note 12 Turbo, 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile gelecek

Redmi Note 12 Turbo, 16 GB LPDDR5 RAM'e sahip olacak
Snapdragon 7+ Gen 2 SoC'den güç alacak Redmi Note 12 Turbo, HDR10+ sertifikasına sahip 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç Full HD+ OLED bir ekrana sahip olacak. 12 bitlik bir panel olacak bu ekran, 68,7 milyar rengi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını ve 1920Hz PWM Karartmayı destekleyecek.
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)