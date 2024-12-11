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    iPhone'lar için iOS 18.2 yayınlandı: Yenilikler neler?

    Apple, iOS 18 güncellemesinin ikinci büyük sürümü olan iOS 18.2'yi yayınladı. iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları için yeni Apple Intelligence özellikleri geldi.
    apple iphone ios 18.2 indir yükle Tam Boyutta Gör
    iOS 18.2 ve iPadOS 18.2, yapay zeka görüntü oluşturma dahil olmak üzere yeni Apple Intelligence özelliklerini getiriyor. Güncelleme, metin açıklamalarına dayalı görüntüler oluşturmak için yeni bir uygulama olan Image Playground’ı ana ekrana getirirken, özel emojiler oluşturmak için yepyeni uygulama Genmoji ile birlikte Siri için ChatGPT entegrasyonunu sunuyor. Ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil.

    iOS 18.2 ile gelen yeni yapay zeka özellikleri

    iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları için iOS 18.2 ile gelen yeni Apple Intelligence özellikleri:

    • Image Playground: Animasyon veya Çizim arasından seçim yaparak saniyeler içinde eğlenceli resimler oluşturabilirsiniz. Bu uygulama, Mesajlar gibi uygulamalara entegredir, ayrı bir uygulama olarak ta mevcuttur.
    • Genmoji: İki veya daha fazla figürü birleştirerek özel emojiler oluşturun. Tamamen yeni bir emoji oluşturmak için bir komut yazın.
    • Image Wand: Kaba taslak çizimleri resimlere dönüştürülebilirsiniz.
    • ChatGPT entegrasyonu: ChatGPT'nin daha iyi yanıt için Yazma Araçlarına ve diğer özelliklere erişmesine izin verin.
    • Görsel Zeka: Kamera Denetimiyle çalışan Görsel Zeka, iPhone'unuzu nesneye doğrultarak yerleri anında öğrenmenize veya bilgilerle etkileşime girmenize yardımcı olur.

    iOS 18.2, yeni Apple Intelligence özelliklerine ek olarak, diğer iPhone’lar için birkaç yeni özellik içeriyor:

    • Yepyeni Mail uygulaması: Mail, kullanıcıların gelen kutularını yönetmeleri için yeni yollar sunuyor. Cihaz içi kategorilendirme, gelen e-postaları kişisel ve zamana duyarlı iletiler için Birincil, onaylar ve makbuzlar için İşlemler, haberler ve sosyal bildirimler için Güncellemeler ve tanıtım e-postaları ve kuponlar için Tanıtımlar olarak düzenliyor. Mail ayrıca, bir işletmeden gelen tüm ilgili e-postaları bir araya getiren ve o anda önemli olan şeylere hızlıca göz atmanıza sağlayan yeni özet görünümüne sahip.
    • Varsayılan uygulamaları değiştirme: Mesajlar ve Telefon gibi varsayılan uygulamalarını değiştirmenize olanak tanıyor.
    • Ses Sınırı: Ayarlar uygulaması artık yeni Ses Sınırı denetimine sahip.
    • Bul'daki Öğe Konumunu Paylaş, güvenilir üçüncü taraflarlabir AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak kaybolan öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur.
    • Apple Müzik ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması, türler, ruh halleri, sanatçılar, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı tanımlamanızı sağlar.
    • Podcast'lerdeki Favori Kategoriler, favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili yayın önerileri almanıza olanak tanır
    • Podcast'lerdeki Kişiselleştirilmiş Arama sayfası, en ilgili kategorileri ve sizin için özel olarak düzenlenmiş koleksiyonlara dikkat çeker
    • News+ Bulmacaları için Sudoku, üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir
    • Kıbrıs, Çekya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Romanya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ta AirPods Pro 2 İşitme Testi özelliği için destek ekler
    • Birleşik Arap Emirlikleri'nde AirPods Pro 2 İşitme Cihazı özelliği için destek
    • Borsadaki piyasa öncesi fiyat teklifleri, piyasa açılışından önce NASDAQ ve NYSE fiyatlarını izlemenizi sağlar
    • Son çekilen fotoğrafların Tüm Fotoğraflar ızgarasında hemen görünmediği bir sorunu düzeltir
    • Kameradaki Gece modu fotoğraflarının uzun pozlamalar çekerken bozulmuş görünmesi (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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