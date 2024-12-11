iPhone'lar için iOS 18.2 yayınlandı: Yenilikler neler?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iOS 18.2 ve iPadOS 18.2, yapay zeka görüntü oluşturma dahil olmak üzere yeni Apple Intelligence özelliklerini getiriyor. Güncelleme, metin açıklamalarına dayalı görüntüler oluşturmak için yeni bir uygulama olan Image Playground’ı ana ekrana getirirken, özel emojiler oluşturmak için yepyeni uygulama Genmoji ile birlikte Siri için ChatGPT entegrasyonunu sunuyor. Ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil.

iPhone yapay zekası Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır? 1 ay önce eklendi

iOS 18.2 ile gelen yeni yapay zeka özellikleri

iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları için iOS 18.2 ile gelen yeni Apple Intelligence özellikleri:

Image Playground: Animasyon veya Çizim arasından seçim yaparak saniyeler içinde eğlenceli resimler oluşturabilirsiniz. Bu uygulama, Mesajlar gibi uygulamalara entegredir, ayrı bir uygulama olarak ta mevcuttur.

Animasyon veya Çizim arasından seçim yaparak saniyeler içinde eğlenceli resimler oluşturabilirsiniz. Bu uygulama, Mesajlar gibi uygulamalara entegredir, ayrı bir uygulama olarak ta mevcuttur. Genmoji : İki veya daha fazla figürü birleştirerek özel emojiler oluşturun. Tamamen yeni bir emoji oluşturmak için bir komut yazın.

: İki veya daha fazla figürü birleştirerek özel emojiler oluşturun. Tamamen yeni bir emoji oluşturmak için bir komut yazın. Image Wand : Kaba taslak çizimleri resimlere dönüştürülebilirsiniz.

: Kaba taslak çizimleri resimlere dönüştürülebilirsiniz. ChatGPT entegrasyonu: ChatGPT'nin daha iyi yanıt için Yazma Araçlarına ve diğer özelliklere erişmesine izin verin.

ChatGPT'nin daha iyi yanıt için Yazma Araçlarına ve diğer özelliklere erişmesine izin verin. Görsel Zeka: Kamera Denetimiyle çalışan Görsel Zeka, iPhone'unuzu nesneye doğrultarak yerleri anında öğrenmenize veya bilgilerle etkileşime girmenize yardımcı olur.

iOS 18.2, yeni Apple Intelligence özelliklerine ek olarak, diğer iPhone’lar için birkaç yeni özellik içeriyor:

Yepyeni Mail uygulaması : Mail, kullanıcıların gelen kutularını yönetmeleri için yeni yollar sunuyor. Cihaz içi kategorilendirme, gelen e-postaları kişisel ve zamana duyarlı iletiler için Birincil, onaylar ve makbuzlar için İşlemler, haberler ve sosyal bildirimler için Güncellemeler ve tanıtım e-postaları ve kuponlar için Tanıtımlar olarak düzenliyor. Mail ayrıca, bir işletmeden gelen tüm ilgili e-postaları bir araya getiren ve o anda önemli olan şeylere hızlıca göz atmanıza sağlayan yeni özet görünümüne sahip.

: Mail, kullanıcıların gelen kutularını yönetmeleri için yeni yollar sunuyor. Cihaz içi kategorilendirme, gelen e-postaları kişisel ve zamana duyarlı iletiler için Birincil, onaylar ve makbuzlar için İşlemler, haberler ve sosyal bildirimler için Güncellemeler ve tanıtım e-postaları ve kuponlar için Tanıtımlar olarak düzenliyor. Mail ayrıca, bir işletmeden gelen tüm ilgili e-postaları bir araya getiren ve o anda önemli olan şeylere hızlıca göz atmanıza sağlayan yeni özet görünümüne sahip. Varsayılan uygulamaları değiştirme : Mesajlar ve Telefon gibi varsayılan uygulamalarını değiştirmenize olanak tanıyor.

: Mesajlar ve Telefon gibi varsayılan uygulamalarını değiştirmenize olanak tanıyor. Ses Sınırı: Ayarlar uygulaması artık yeni Ses Sınırı denetimine sahip.

Ayarlar uygulaması artık yeni Ses Sınırı denetimine sahip. Bul'daki Öğe Konumunu Paylaş , güvenilir üçüncü taraflarlabir AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak kaybolan öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur.

, güvenilir üçüncü taraflarlabir AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak kaybolan öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur. Apple Müzik ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması, türler, ruh halleri, sanatçılar, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı tanımlamanızı sağlar.

Podcast'lerdeki Favori Kategoriler , favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili yayın önerileri almanıza olanak tanır

, favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili yayın önerileri almanıza olanak tanır Podcast'lerdeki Kişiselleştirilmiş Arama sayfası , en ilgili kategorileri ve sizin için özel olarak düzenlenmiş koleksiyonlara dikkat çeker

, en ilgili kategorileri ve sizin için özel olarak düzenlenmiş koleksiyonlara dikkat çeker News+ Bulmacaları için Sudoku, üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir

Kıbrıs, Çekya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Romanya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ta AirPods Pro 2 İşitme Testi özelliği için destek ekler

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