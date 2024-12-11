2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Android 15'teki en önemli yeni özelliklerden biri; uygulama arşivleme. Bu özellik, bir uygulamanın yüklemesini ve geçici dosyalarını verilerine dokunmadan silmenize izin vererek depolama alanını boşaltıyor. Bir uygulamayı arşivlemek, bir dahaki sefere kullanmak istediğinizde tamamen yeniden yüklemenize gerek kalmadan biraz alan boşaltmanızı sağlıyor, tekrar yükleme zahmetinden de kurtarıyor. Uygulama arşivleme, Android 15'in bir özelliği olmasına rağmen, üreticiler bunu kendi işletim sistemlerinde uygulayıp uygulamamada özgür. Samsung bu özelliği, One UI 7.0 güncellemesiyle kendi telefonlarına getirdi.

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One UI 7, uygulama arşivleme özelliğini getiriyor

Uygulama arşivleme özelliği, One UI 7 beta programına katılan kullanıcılara açıldı. Yeni özelliği kullanmak için herhangi bir uygulamanın uygulama bilgileri ekranını açacaksınız ve Arşiv düğmesine dokunacaksınız. Uygulama arşivlenecek ve cihazınızda yer açılacak. Uygulamayı tekrar yüklemek istediğinizde Geri Yükle düğmesine dokunarak normalden çok daha hızlı bir şekilde telefonunuza yükleyebileceksiniz.

Uygulama arşivleme özelliği Google Play Store, Galaxy Store gibi desteklenen mağazalardan yapılan yüklemelerde kullanılabilecek. Bu özellik, 2025 başlarında One UI 7.0 final sürümünün yayınlanmasıyla tüm Galaxy telefon ve tabletlere gelecek.

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One UI 7, telefonda yer açacak yeni bir özellikle geliyor