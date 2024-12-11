One UI 7, telefonda yer açacak yeni bir özellikle geliyor

One UI 7, uygulama arşivleme özelliğini getiriyor
Uygulama arşivleme özelliği, One UI 7 beta programına katılan kullanıcılara açıldı. Yeni özelliği kullanmak için herhangi bir uygulamanın uygulama bilgileri ekranını açacaksınız ve Arşiv düğmesine dokunacaksınız. Uygulama arşivlenecek ve cihazınızda yer açılacak. Uygulamayı tekrar yüklemek istediğinizde Geri Yükle düğmesine dokunarak normalden çok daha hızlı bir şekilde telefonunuza yükleyebileceksiniz.
Uygulama arşivleme özelliği Google Play Store, Galaxy Store gibi desteklenen mağazalardan yapılan yüklemelerde kullanılabilecek. Bu özellik, 2025 başlarında One UI 7.0 final sürümünün yayınlanmasıyla tüm Galaxy telefon ve tabletlere gelecek.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/one-ui-7-android-15-app-archiving-feature/ https://www.androidauthority.com/one-ui-7-app-archiving-3507097/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?