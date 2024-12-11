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    One UI 7, telefonda yer açacak yeni bir özellikle geliyor

    Google, Android 15 ile bulut tabanlı uygulama arşivleme özelliğini tanıttı. Özellikle depolama alanı az telefonlar için faydalı olan bu özellik, One UI 7.0 güncellemesiyle Samsung telefonlara geldi.
    samsung one ui 7 uygulama arşivleme özelliği Tam Boyutta Gör
    Android 15'teki en önemli yeni özelliklerden biri; uygulama arşivleme. Bu özellik, bir uygulamanın yüklemesini ve geçici dosyalarını verilerine dokunmadan silmenize izin vererek depolama alanını boşaltıyor. Bir uygulamayı arşivlemek, bir dahaki sefere kullanmak istediğinizde tamamen yeniden yüklemenize gerek kalmadan biraz alan boşaltmanızı sağlıyor, tekrar yükleme zahmetinden de kurtarıyor. Uygulama arşivleme, Android 15'in bir özelliği olmasına rağmen, üreticiler bunu kendi işletim sistemlerinde uygulayıp uygulamamada özgür. Samsung bu özelliği, One UI 7.0 güncellemesiyle kendi telefonlarına getirdi.

    One UI 7, uygulama arşivleme özelliğini getiriyor

    Uygulama arşivleme özelliği, One UI 7 beta programına katılan kullanıcılara açıldı. Yeni özelliği kullanmak için herhangi bir uygulamanın uygulama bilgileri ekranını açacaksınız ve Arşiv düğmesine dokunacaksınız. Uygulama arşivlenecek ve cihazınızda yer açılacak. Uygulamayı tekrar yüklemek istediğinizde Geri Yükle düğmesine dokunarak normalden çok daha hızlı bir şekilde telefonunuza yükleyebileceksiniz.

    Uygulama arşivleme özelliği Google Play Store, Galaxy Store gibi desteklenen mağazalardan yapılan yüklemelerde kullanılabilecek. Bu özellik, 2025 başlarında One UI 7.0 final sürümünün yayınlanmasıyla tüm Galaxy telefon ve tabletlere gelecek.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/one-ui-7-android-15-app-archiving-feature/ https://www.androidauthority.com/one-ui-7-app-archiving-3507097/
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

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