İşte dünyanın en pahalı iPhone 16 Pro Max modeli: Fiyatı tam 10 milyon lira!

Dubai merkezli lüks telefon üreticisi Caviar, özelleştirilmiş iPhone 16 modellerinden oluşan yeni koleksiyonunu tanıttı. Nadir materyalleri ileri teknolojiyle birleştirme konusunda ün kazanan marka, bir kez daha ultra lüks cihazlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonun en dikkat çeken modeli, “The Great, The Terrible, The Magnificent” adı verilen iPhone 16 Pro Max. Bu özel model, 18 ayar saf altından yapılan ve değerli taşlarla süslenmiş bir taçla donatılmış.

Bu iPhone modeli, üç ünlü hükümdarın taçlarından ilham alan detaylı bir tasarıma sahip. Ivan the Terrible, Kanuni Sultan Süleyman ve Charlemagne’ın taçlarını temel alan kabartma tasarım, 1 kilogramdan ağır ve 750 ayar altından üretilmiş. Üst kısmında bir haç bulunan bu özel taç, Rus Çarı’nın miğferini yansıtıyor. Değerli taşlar, Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan esinlenirken, taban kısmı ise Kanuni Sultan Süleyman’ın miğferini andırıyor. Tasarım, doğu estetiğini yansıtan bitkisel motiflerle zenginleştirilmiş.

Telefonun gövdesi, 402 pırlanta, yakut ve safirle süslenmiş. Bu taşlar, gerçek deri bir yüzey üzerinde yer alarak cihaza hem zarafet hem de dayanıklılık katıyor. Koleksiyonun bir parçası olan bu özel model, yalnızca üç adet üretilmiş ve “Corona” serisi adıyla satışa sunuluyor. Her bir cihaz, titizlikle el işçiliğiyle tamamlanmış ve koleksiyonerlere hitap ediyor.

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Caviar ayrıca İsviçre saatlerinden ilham alan üç farklı modeli daha tanıttı. Bu modeller, Rolex saatlerinin estetiğini yansıtan detaylarla dikkat çekiyor. “Atlantis” modeli, Rolex Submariner’den ilham alarak okyanusun derinliklerini simgeleyen mavi timsah derisi kullanılmış. Altın detaylar ve çerçeve ölçeği, Submariner’ın prestijli görünümünü tamamlıyor. “Evergreen” ve “Twilight” modelleri ise Rolex’in yeşil ve siyah renk temalarını temel alıyor. Her bir model, titanyum kasalar ve timsah derisi ile zarafet ve dayanıklılığı bir araya getiriyor.

Rolex esintili modeller, 9.910$’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, saf altından yapılan özel iPhone 16 Pro Max fiyatları 256 GB için 301.070$ (bugünkü kurla 10.504.000-TL) , 1 TB için ise 301.790$’a kadar çıkıyor. Bunun yanı sıra Caviar, yılın başlarında 26.700$’dan başlayan fiyatlarla dünyanın ilk lüks özel tasarım Apple Vision Pro cihazını tanıtmıştı. Ayrıca Steve Jobs, Donald Trump ve Elon Musk’a ithafen tasarlanan iPhone 16 Pro koleksiyonu da 9.200$’dan başlayan fiyatlarla dikkat çekmişti.

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