Samsung, Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki satışını resmi olarak erteledi

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung, Apple ile aralarındaki fikri hak ihlaliyle ilgili davadan ötürü Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki çıkış tarihini, şartlar elverişli olana kadar, resmi olarak ertelediğini duyurdu.

11 Ağustos'ta Avustralya'da tabletin lansmanını gerçekleştireceğini basına gönderdiği bültenler ile duyuran Samsung, Apple Inc. ile yargı nezdinde devam eden işlemlerden dolayı 11 Ağustos olarak açıklanan Galaxy Tab 10.1 basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini yaptığı son açıklamayla kamuoyu ile paylaştı.

Birkaç gün önce Samsung'un Avustralya operasyonu, Avustralya'da satışa sunulacak olan Galaxy Tab 10.1'in Amerika'daki modelinden farklılıkları bulunduğunu belirterek, tabletin planlanan takvime uygun hareket edilerek satışa sunulacağı ifade etmişti.