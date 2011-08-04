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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki satışını resmi olarak erteledi

7 yıl
8,6b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung, Apple ile aralarındaki fikri hak ihlaliyle ilgili davadan ötürü Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki çıkış tarihini, şartlar elverişli olana kadar, resmi olarak ertelediğini duyurdu.

11 Ağustos'ta Avustralya'da tabletin lansmanını gerçekleştireceğini basına gönderdiği bültenler ile duyuran Samsung, Apple Inc. ile yargı nezdinde devam eden işlemlerden dolayı 11 Ağustos olarak açıklanan Galaxy Tab 10.1 basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini yaptığı son açıklamayla kamuoyu ile paylaştı.

Birkaç gün önce Samsung'un Avustralya operasyonu, Avustralya'da satışa sunulacak olan Galaxy Tab 10.1'in Amerika'daki modelinden farklılıkları bulunduğunu belirterek, tabletin planlanan takvime uygun hareket edilerek satışa sunulacağı ifade etmişti.


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tolgacem 7 yıl
iPad, büyük ekranlı iPod olmaktan kurtulduğunda bende iPad alacağım. Ama şuanda asla almam
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channex 7 yıl

İki gündür abimin aldığı ipad bende duruyor. Param olsa kesin alırım. Evde kullanması ordan oraya taşınması hızı herşeyi süper...


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detroit21 7 yıl
Anlamak zor neden ozgun olunamiyor ?
Bak htc ye ornek al !
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl detroit21
detroit21

Anlamak zor neden ozgun olunamiyor ?

Bak htc ye ornek al !


bu laf istenilen yere cekilebilir bence.. siz oyle derseniz ben de diyebilirim ki; ozgun olamak apple in isiyse neden herseyi ayni yapiyor bu adamlar?iphone u olanin ipad e ipad i olanin ipod a ihtiyaci yok gibi :)

steve jobs tqblet kavrami hayatlarimiza ilk girerken yaptigi basin tanitiminda hem akilli telefonu olan hem de laptop u olan insanlarin tabletleri istemeleri icin nedenlerinin olmasi gerektigini ve bunun icin de tabletlerin hem laptopta hem de akilli telefonda olmayan seyleri kullanicilara sunmasi gerektigini soylemisti.. ne guzel demis...

bir de bir ornek daha; bence artik apple hareketlerini savunmak her peceteye selpak demek gibi birsey oldu.. gecen gun ios 5 ile gelen 200 den fazla yenilik ile ilgili bir yabanci site incelemsesi okuyordum.. adam aynen soyle demis; ...icloud, notification bar ve bazi taze ios ozellikleri suphesiz ki android den "esinlenilmis" , ancak apple bu, eminiz ki ilerleyen zamanlarda bu ozellikleri esas sahiplerinden bile daha cok benimseyecek ve hatta bir ust sseviyeye tasiyacak... arkadaslar cok acik soyluyorum, soylememe gerek yok kanitlari da ortada; android apple dan birsey esinlensin, hiphone kullanicisi bile ayaklanir, aple dava acar, tanitim erteletir vs...


not: apple yazilimparinin kalitesini tartismiyorum, aksine takdir ediyorum ancak bence apple terbiyesiz bir firmadir ve bugun, musterilerin talepleriyle sekillendirdigi diger butun firmalarin aksine binbir turlu oyunla o, musterilerini sekillendirmeye calismaktadir.. ve daha da durust olursak, widget kavramini en trasntelefonlardan getirerek hayatimiza sokan samsung bugun kullanici arayuzu kavraminda cok buyuk devrimler yapmaktadir.. eger o olmasaydi akilli telefon kavramini ya apple kadar basit, ya da windows mobile kadar kasvetli arayuzler ve isletim sistemleri olusturacakti.. qma simdi google gibi devlerin de katkilariyla arayuzler hem basit, hem kullnisli, hem de hizli...
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wozniak 7 yıl
selcuk20
Android 3.0ı bir teknoloji mağazasında kısa süreli inceleme fırsatım oldu. Bence iOStan çok çok daha güzel ve fonksiyonlu. Ayrıca yeni çıkan cihazlar da donanım olarak iPadin üstündeler. iPadden önce piyasaya sürülmeleri de Appleın pazar payını düşüreceğinden Apple sert oynamaya başladı. Şu an alacak olsam kesinlikle Androidli bir tablet alırdım. En azından daha çok bilgisayara benziyorlar. Appleın bunaltan kısıtlamalarıyla boğuşmak zorunda da değilsiniz.

Apple sert oynamaya başladı demişşiniz , ne yaptıda sert oldu merak ettim?
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selcuk20 7 yıl
Android 3.0'ı bir teknoloji mağazasında kısa süreli inceleme fırsatım oldu. Bence iOS'tan çok çok daha güzel ve fonksiyonlu. Ayrıca yeni çıkan cihazlar da donanım olarak iPad'in üstündeler. iPad'den önce piyasaya sürülmeleri de Apple'ın pazar payını düşüreceğinden Apple sert oynamaya başladı. Şu an alacak olsam kesinlikle Android'li bir tablet alırdım. En azından daha çok bilgisayara benziyorlar. Apple'ın bunaltan kısıtlamalarıyla boğuşmak zorunda da değilsiniz.
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