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Samsung, Galaxy Tab S3’ü ve Galaxy Book’u tanıttı

Samsung, Mobile World Congress'te uzun zamandır gündemde olan Galaxy Tab S3’ü ve Galaxy Book'u tanıttı. Her iki tabletin de detaylı özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Samsung, Galaxy Tab S3’ü ve Galaxy Book’u tanıttı
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Samsung, merakla beklenen iki tabletinisonunda tanıttı. Barselona’daki MWC etkinliğinde tanıtılan tabletler, sızdırılan fotoğrafları ve özellikleriyle son birkaç haftadır gündemdeki yerini koruyordu.

Galaxy Tab S3 tablet, sektörün en iyisi olması için özelleştirilmiş. Bundan ötürü tabletin oldukça iyi özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. İşte Galaxy Tab S3’ün tüm özellikleri:

  • Snapdragon 820 işlemci
  • 6000 mAh batarya kapasitesi (hızlı şarj teknolojisi)
  • 4GB RAM ve 32 GB depolama alanı (microSD ile 256 GB’a kadar artırılabilir)
  • 9.7 inch ekran boyutu, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü (Super AMOLED)
  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi
  • 4 speaker (AKG)
  • 13 MP arka, 5 MP ön kamera
  • S Pen uyumluluğu (0.7 mm)

Galaxy Tab S3, bir önceki modeli olan Galaxy Tab S2’den farklı olarak S Pen ile uyumluluğuna sahip. Samsung’a göre S Pen uyumluluğu, tabletin üretkenlik amacıyla da kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Ancak tablet, S Pen’e sahip olan diğer Samsung cihazlarından farklı olarak kalemin koyulabileceği herhangi bir bölmeye veya aparata sahip değil. Bu da S Pen’in kullanımını biraz zor kılıyor.

Üretkenlik konusunda öne çıkan bir diğer Galaxy Tab S3 özelliği de tabletin klavyesi. Bir pogo pimi sayesinde kolayca takılıp çıkarılabilen, şarja veya eşleşmeye ihtiyaç duymayan bu klavye, oldukça sade olmasına rağmen rahat ve kullanışlı.

Galaxy Book’un özellikleri 

Samsung’un tanıttığı ikinci tablet ise Galaxy Book. Galaxy Tab S3’ten farklı olarak Windows 10 işletim sistemine sahip olan Galaxy Book, Surface modelleriyle rekabet edebilmek amacıyla geliştirilmiş.

Tabletin özellikleri şu şekilde:

  • 10.6 inch ve 12 inch ekran boyutu seçeneği
  • TFT LCD ekran, 1920 x 1280 çözünürlük (10.6 inch)
  • HDR uyumlu AMOLED ekran, 2160 x 1440 çözünürlük (12 inch)
  • 7. nesil Core m3 2.6 GHz (10.6 inch), 7. Nesil Core i5 3.1 GHz
  • S Pen uyumu, Pogo pimli klavye
  • LTE özelliği (10.6 inch için opsiyonel)
  • 4 GB RAM, 64 / 128 GB SSD (10.6 inch)
  • 4 GB RAM, 128 GB SSD / 8 GB RAM, 256 GB SSD (12 inch)

İki farklı modele sahip olan Galaxy Book, her iki modelinin de  artırılabilir hafızaya, hızlı şarj teknolojisine ve farklı donanımsal özelliklere sahip olması sayesinde oldukça büyük bir kitleye hitap ediyor.

Samsung, Galaxy Book’un ve Galaxy Tab S3’ün fiyatı ve satışa sunulma tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Tabletlerin fiyatını öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.


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darkdiva 2 yıl en beğenilen
Galaxy Book olayı bitirmiş. Fiyatı çok kazıktır ama.
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Kefelon 2 yıl
Galaxy Book çok iyi olmuş. Evde güzel bir kasam var zaten yanınada dışarıdaki/okuldaki işler için böyle bir şey arıyordum hep. Atıcaksın çantana, orada olduğunu bile unutacaksın. Normal notebookları sürekli taşımak insanın omuzlarını çürütüyor. Umarım çok pahalı olmaz...
Galaxy Book çok iyi olmuş. Evde güzel bir kasam var zaten yanınada dışarıdaki/okuldaki işler için böyle bir şey arıyordum hep. Atıcaksın çantana, orada olduğunu...
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eric13 2 yıl
Tab S3 un de islemcisi haric herseyi iyi 4 lu AKG ses sitemide kremasi gibi olmus bence cok iyi tablet. Hele hele 9,7 olcusunu kullanmalari tam isabet olmus ki bence tabletler icin en ideal olcudur
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eric13 2 yıl
Bookun 10,6 sina Tft ekran koymalari olmamis bence o da SAMOLED olsaydi tam benlik bir tablet olurdu
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kadirirdem 2 yıl
Book'un i5 versiyonu iyi olmuş.
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MetalWave 2 yıl
keşke tab a6 spen i almasaydım.
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V4LKyR 2 yıl
Bu Galaxy Book çok canlar yakar. :)
Fakat Galaxy Tab S3'ü de beğendim. Farklı bir proje isteyenler için, arabaya takılıp muhteşem bir araç içi bilgisayarına dönüşebilir. (Navigasyon, video, müzik, internet)
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DoNaNıMcı 2 yıl
Abi ilk alacaklardan biri benim 3000 e kadar yolu var bana hitap ediyor tasarim bence on numara surekli seyehat eden biri olarak cok isime yarar islemci yeterli ekran guzel film tv izlerim yolda gps kullanirim aradada 1 - 2 yazi yazarim
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Kefelon 2 yıl
Galaxy Book çok iyi olmuş. Evde güzel bir kasam var zaten yanınada dışarıdaki/okuldaki işler için böyle bir şey arıyordum hep. Atıcaksın çantana, orada olduğunu bile unutacaksın. Normal notebookları sürekli taşımak insanın omuzlarını çürütüyor. Umarım çok pahalı olmaz...
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fullflavor1977 2 yıl
snapdragon 820 olmamis, gecen senenin teknolojisi... yakismadi... 9.75 inchlik almayi planliyordum, beklemeye devam.
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abrahamblack 2 yıl fullflavor1977
fullflavor1977

snapdragon 820 olmamis, gecen senenin teknolojisi... yakismadi... 9.75 inchlik almayi planliyordum, beklemeye devam.

bence beklemeyin android tabletlerde son seviye işlemci genelde kullanılmıyor. ki 820 sizi yarıyolda bırakacak bir işlemci değil.
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foreveriphone 2 yıl
Bir masaüstü işletim sisteminde olabilecek en büyük kabus windowsu komple dokunmatik kullanmak zorunda kalmaktır kanımca.Windows'tan dokunmatik ekranlı tablet işletim sistemi olmaz.
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javaprof 2 yıl
bana göre tablette android ve ios gereksiz ama microsoft da fiyat olarak rekabet edemiyor intel yüzünden amd nin geri dönüşü sonrası intel baya fiyat kırdı tabletlere de yansıyacaktır windows tabletler fiyatı düşürebilirse ortada ne android kalır ne ios tablet pazarında.
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