Samsung, Galaxy Tab S3’ü ve Galaxy Book’u tanıttı

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Samsung, merakla beklenen iki tabletinisonunda tanıttı. Barselona’daki MWC etkinliğinde tanıtılan tabletler, sızdırılan fotoğrafları ve özellikleriyle son birkaç haftadır gündemdeki yerini koruyordu.

Galaxy Tab S3 tablet, sektörün en iyisi olması için özelleştirilmiş. Bundan ötürü tabletin oldukça iyi özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. İşte Galaxy Tab S3’ün tüm özellikleri:

Snapdragon 820 işlemci

6000 mAh batarya kapasitesi (hızlı şarj teknolojisi)

4GB RAM ve 32 GB depolama alanı (microSD ile 256 GB’a kadar artırılabilir)

9.7 inch ekran boyutu, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü (Super AMOLED)

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

4 speaker (AKG)

13 MP arka, 5 MP ön kamera

S Pen uyumluluğu (0.7 mm)

Galaxy Tab S3, bir önceki modeli olan Galaxy Tab S2’den farklı olarak S Pen ile uyumluluğuna sahip. Samsung’a göre S Pen uyumluluğu, tabletin üretkenlik amacıyla da kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Ancak tablet, S Pen’e sahip olan diğer Samsung cihazlarından farklı olarak kalemin koyulabileceği herhangi bir bölmeye veya aparata sahip değil. Bu da S Pen’in kullanımını biraz zor kılıyor.

Üretkenlik konusunda öne çıkan bir diğer Galaxy Tab S3 özelliği de tabletin klavyesi. Bir pogo pimi sayesinde kolayca takılıp çıkarılabilen, şarja veya eşleşmeye ihtiyaç duymayan bu klavye, oldukça sade olmasına rağmen rahat ve kullanışlı.

Galaxy Book’un özellikleri

Samsung’un tanıttığı ikinci tablet ise Galaxy Book. Galaxy Tab S3’ten farklı olarak Windows 10 işletim sistemine sahip olan Galaxy Book, Surface modelleriyle rekabet edebilmek amacıyla geliştirilmiş.

Tabletin özellikleri şu şekilde:

10.6 inch ve 12 inch ekran boyutu seçeneği

TFT LCD ekran, 1920 x 1280 çözünürlük (10.6 inch)

HDR uyumlu AMOLED ekran, 2160 x 1440 çözünürlük (12 inch)

7. nesil Core m3 2.6 GHz (10.6 inch), 7. Nesil Core i5 3.1 GHz

S Pen uyumu, Pogo pimli klavye

LTE özelliği (10.6 inch için opsiyonel)

4 GB RAM, 64 / 128 GB SSD (10.6 inch)

4 GB RAM, 128 GB SSD / 8 GB RAM, 256 GB SSD (12 inch)

İki farklı modele sahip olan Galaxy Book, her iki modelinin de artırılabilir hafızaya, hızlı şarj teknolojisine ve farklı donanımsal özelliklere sahip olması sayesinde oldukça büyük bir kitleye hitap ediyor.

Samsung, Galaxy Book’un ve Galaxy Tab S3’ün fiyatı ve satışa sunulma tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Tabletlerin fiyatını öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.