Samsung, One UI 7 özelliklerini Galaxy Book'a getirmeye başladı

Microsoft Store üzerinden Galaxy Books için sunulan Samsung Ayarları'nın yeni sürümü, One UI 7 yüklü Samsung telefonlar ve tabletlerle daha sorunsuz bir şekilde entegre eden birçok yeni özellik ekliyor.
Güncelleme, Galaxy S25'te One UI 7 ile tanıtılan benzer kullanıcı arayüzüne sahip Yakındaki Cihazlar uygulamasını getiriyor. Bu özellik, kullanıcıların çoklu kontrol özelliğini hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etmelerini sağlıyor.
Yakındaki Cihazlara ek olarak, Depolama Paylaşımı özelliği artık Galaxy Books için de mevcut. Bu özellik, Windows'a Bağlantı uygulamasına benzer şekilde çalışıyor. Araç, Galaxy Book kullanıcılarının telefonlarının dahili depolama alanına ve dosyalarına doğrudan Windows Gezgini aracılığıyla erişmesini sağlıyor. Cihazlar arasında dosya aktarımını çok daha kolay hale getiriyor. Son olarak, Kamera Paylaşımı uygulaması, kullanıcıların Galaxy telefonlarının kamerasını bilgisayarlarının web kamerası olarak kullanmalarına olanak tanıyor.
Samsung, Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360, Galaxy Book4 360 ve Galaxy Book4 laptop modelleri için düzenli güvenlik güncellemeleri sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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