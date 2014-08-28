Samsung Gear S lanse edildi









Samsung'un IFA 2014 fuarında lanse edilmesini beklediğimiz yeni akıllı saati Gear S biraz acele davranarak kısa süre önce resmiyete kavuştu.





Hem kendisinin hem de piyasadaki akıllı saat modellerinin aksine Samsung'un yeni saati kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarım sunuyor. Bu tasarımı Asus'un akıllı saatinde de göreceğiz. Ekran 360x480 piksel çözünürlükte ve Super AMOLED.





1GHz saat hızında çift çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği Gear S, 512MB RAM yanında 300mAh batarya ile iki günü çıkarabiliyor. SIM kart özelliği ile dikkat çeken Gear S böylece 3G bağlantısı sağlayabiliyor. Mesaj ve bildirimleri bağımsız olarak alabilirken telefon görüşmeleri için akıllı telefonunuza bağlanmanız gerekiyor.





Bluetooth ve WiFi bağlantı seçeneklerine de sahip olan Gear S, IP67 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Ayrıca GPS yongası, nabız ölçer, ultraviole ölçer, barometre, akselerometre şeklinde sensörler mevcut. Cihaz sağlık verilerinin yanında anlaşılan güneş ışığının tehlike derecesini de ölçebilecek.

Modelde Samsung'un yazılım desteği de oldukça kalabalık tutulmuş. Galaxy S5'ten hatırlayacağımız Güç Tasarruf Modu, Financial Times uygulaması, HERE destekli adım adım yaya navigasyonu, Enhanced S sesli komut desteği, S Health uygulaması, Nike + Running uygulaması, Facebook bunlardan bazıları.





Samsung'un diğer bir ürünü ise Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan Gear Circle kulaklık. Kulaklık ile eller serbest görüşme yapabiliyor, müzik dinleyebiliyor ve sesli komut verebiliyorsunuz. Gelen arama ve bildirimlerde de cihaz titreşim ile uyarı veriyor. Her iki model Ekim ayında satışa sunulacak. Detaylar ise haftaya IFA 2014 fuarında.





http://www.phonearena.com/news/Samsung-Gear-S-unveiled-by-Samsung-smartwatch-offers-2-inch-curved-display-and-3G-connectivity_id59905