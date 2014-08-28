Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Gear S lanse edildi

4 yıl
498
1
43
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Samsung'un IFA 2014 fuarında lanse edilmesini beklediğimiz yeni akıllı saati Gear S biraz acele davranarak kısa süre önce resmiyete kavuştu.

Hem kendisinin hem de piyasadaki akıllı saat modellerinin aksine Samsung'un yeni saati kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarım sunuyor. Bu tasarımı Asus'un akıllı saatinde de göreceğiz. Ekran 360x480 piksel çözünürlükte ve Super AMOLED.

1GHz saat hızında çift çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği Gear S, 512MB RAM yanında 300mAh batarya ile iki günü çıkarabiliyor. SIM kart özelliği ile dikkat çeken Gear S böylece 3G bağlantısı sağlayabiliyor. Mesaj ve bildirimleri bağımsız olarak alabilirken telefon görüşmeleri için akıllı telefonunuza bağlanmanız gerekiyor. 

Bluetooth ve WiFi bağlantı seçeneklerine de sahip olan Gear S, IP67 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Ayrıca GPS yongası, nabız ölçer, ultraviole ölçer, barometre, akselerometre şeklinde sensörler mevcut. Cihaz sağlık verilerinin yanında anlaşılan güneş ışığının tehlike derecesini de ölçebilecek. 
Modelde Samsung'un yazılım desteği de oldukça kalabalık tutulmuş. Galaxy S5'ten hatırlayacağımız Güç Tasarruf Modu, Financial Times uygulaması, HERE destekli adım adım yaya navigasyonu, Enhanced S sesli komut desteği, S Health uygulaması, Nike + Running uygulaması, Facebook bunlardan bazıları. 

Samsung'un diğer bir ürünü ise Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan Gear Circle kulaklık. Kulaklık ile eller serbest görüşme yapabiliyor, müzik dinleyebiliyor ve sesli komut verebiliyorsunuz. Gelen arama ve bildirimlerde de cihaz titreşim ile uyarı veriyor. Her iki model Ekim ayında satışa sunulacak. Detaylar ise haftaya IFA 2014 fuarında.  
Samsung Gear S lanse edildi


http://www.phonearena.com/news/Samsung-Gear-S-unveiled-by-Samsung-smartwatch-offers-2-inch-curved-display-and-3G-connectivity_id59905 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
SLM. GEAR S SAHİBİYİM. ŞU YANLIŞI DÜZELTMELİSİNİZ. GEAR S TELEFONDAN BAĞIMSIZ OLARAK ARAMA CEVAPLAMA YAPABİLİYOR. BU ÖZELLİKLER İÇİN TELEFONA İHTİYAÇ DUYMUYOR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
gear s s3 de çalışırmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Physicist_Emre 4 yıl
Kulaklik daha mantikli saat suan icin baya kişiye ucuk geliyor olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Narki 4 yıl
çok begendim tasarımını bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaytunali 4 yıl
Tasarımı takdir ettim hoş olmuş demek ki donanım haberi takip edip tasarımcıyı sepetlemişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e.rar 4 yıl
Saatte bi alkolmetre eksik ya la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 4 yıl
Yav android wear dururken tizen yapılırmı,samsungda gram beyin yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edi1907 4 yıl
Bu telefonda saat yok mu; ben mi göremedim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 4 yıl
Belirtilen kaynakta, telefon görüşmesi yapılabildiği yazıyor??? Analog görünüm ve telefon görüşmesi özelliği özellikle çift hat kullananları iki telefon taşıma derdinden kurtarır. Şimdiye kadarki en kullanışlı akıllı saat olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
cep telefonları yakında tarih olacak...bir tane kablosuz kulaklık ve saat ile işimizi halledicez.. Şayet bir el bilgisayarı gibi bir şeye ihtiyaç duyarsak taşıcaz o 4-5" telefonları..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokberkTunc 4 yıl
Merak ettiğim şey, acaba, telefondaki sim kartı saate taksak, daha sonra çağrı geldiğinde saat bunu telefona aktarabiliyor mu? veya mesajları? eğer böyle bir imkan olursa telefonların batarya süresi oldukça uzayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl
Kulaklık bomba yanlız kulaklık başları mıknatıslı ve başları birbirine yapışıyor kolye oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edi1907 4 yıl
Saati yine Note 4 ile promosyon verirler mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
498 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 28 Ağustos 2014 4 yıl Huawei Ascend P7 sadece Vodafone’da 4 yıl OnePlus One video inceleme "Tam bir seri katil" 4 yıl WD Red 6TB & Red Pro 4TB NAS Diskleri Video İnceleme 4 yıl Philips BR-1X Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim